2047 पर्यंत भारत देश... राम मंदिरावर भगवा ध्वज फडकल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली मोठी घोषणा

Ayodhya Ram Mandir Pm Narendra Modi In Flag Ceremony : अयोध्येतील राम मंदिरावर बांधकाम पूर्ण झाल्याचं प्रतिक म्हणून भगवा ध्वज फडकावला गेला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते मंदिराच्या शिखरावर 10 फूट उंच 20 फूट लांब असा हा धर्मध्वज आहे. या सोहळ्याला सरसंघचालक मोहन भागवत, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांसह आणि सांधू-संतांची मोठी उपस्थिती होती. धर्मध्वज फडकावण्याआधी मोदींनी राम मंदिर परिसरातील देवतांचं पूजन केलं. तसेच राम मंदिरात जाऊन आरतीही केली. यावेळी पंतप्रधान मोदी काहीसे भावूक झाल्याचंही पाहयाला मिळालं. यावेळी बोलताना अयोध्येतील धर्मध्वज हे प्रभू रामाच्या सभ्यतेचं प्रतिक असल्याचं प्रतिपादन मोदी यांनी केलं. तसेच आज भारतासह संपूर्ण विश्व राममय झालंय.अनेक वर्षांचं स्वप्न पूर्ण झाल्याचं पाहून आपार आनंद होत असल्याचंही पंतप्रधान मोदींनी म्हटलं आहे.
अयोध्येतील राम मंदिरातून देशाला कल्याणाचा संदेश दिला. रामचरित मानसमधील ओळींचा उल्लेख केला. नही दरिद्र, कौ दुखी न दीना. हा संदेश दर्शवितो की विकसित भारताच्या संकल्पनेत कोणीही दुःखी आणि गरीब राहू नये. भव्य राम मंदिराच्या शिखरावर धर्माचा ध्वज फडकवल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जगभरातील लाखो रामभक्तांचे अभिनंदन केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, आज अयोध्या शहर भारताच्या सांस्कृतिक जाणिवेतील आणखी एक कळस बिंदू पाहत आहे. श्री राम जन्मभूमी मंदिराच्या शिखरावर ध्वजारोहण समारंभाचा हा क्षण अद्वितीय आणि अलौकिक आहे. मोदींनी संतांसमोर भगवान रामचंद्रांचे कौतुक केले.
पंतप्रधान म्हणाले की, राम मंदिराच्या शिखरावर फडकणारा हा ध्वज भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज आहे. हा ध्वज शतकानुशतके जपलेल्या स्वप्नांचे मूर्त स्वरूप आहे. 250 नोव्हेंबर हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे. आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण जग रामाने भरलेले आहे. अयोध्या ही अशी भूमी आहे जिथे आदर्शांचे आचरणात रूपांतर होते. हा धर्मध्वज केवळ एक ध्वज नाही; तो भारतीय संस्कृतीच्या पुनर्जागरणाचा ध्वज आहे. हा धर्मध्वज राम मंदिराच्या ध्येयाचे प्रतीक आहे. या ध्वजावरून दूरवरून रामजन्मभूमीची झलक दिसेल. येणाऱ्या युगानुयुगे तो भगवान श्रीरामांचा संदेश जगभर घेऊन जाईल.
सर्वांच्या सहकार्याने, आपण 2047 पर्यंत विकसित भारत साध्य करण्याचा आपला संकल्प पूर्ण केला पाहिजे. जीवनातील सर्वोच्च चारित्र्याचे मूर्त स्वरूप असलेल्या भगवान श्री रामांच्या व्यक्तिमत्त्वाला आपण स्वीकारले पाहिजे. आपण आपल्यातील राम जागृत केला पाहिजे. आपण आपल्यातील खरा राम स्थापित केला पाहिजे. या प्रतिज्ञेसाठी आजपेक्षा मोठी संधी असू शकत नाही. म्हणून, आपण आपल्यातील राम जागृत करण्याचा संकल्प करूया.