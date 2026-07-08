/Ayodhya Donation: SIT तपासात धक्कादायक खुलासे; 500 च्या नोटांपासून 2-3 कोटींच्या कथित अपहारापर्यंतचा प्रवास, सुरक्षा यंत्रणेतील गंभीर त्रुटी उघड

अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमी मंदिरातील कथित दान चोरी प्रकरणाच्या विशेष तपास पथकाच्या (SIT) तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. सुरुवातीला कर्मचारी कपड्यांमध्ये एक-दोन 500 च्या नोटा लपवून बाहेर नेत होते. चोरी उघडकीस न आल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढत गेला आणि नंतर नोटांची बंडले, त्यानंतर मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम कथितपणे अपहार करण्यात आली. तपासात आरोपींनी मिळून सुमारे 2 ते 3 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याची कबुली दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
* दानपेट्यांतील रकमेच्या हिशोबात अनियमितता आढळल्यानंतर प्रकरण समोर आले.
* त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने SIT स्थापन करून तपास सुरू केला.
* आतापर्यंत अनेक आरोपींना अटक झाली असून रोख रक्कम आणि दागिने जप्त करण्यात आले आहेत.
* मंदिरातील दान व्यवस्थापन आणि आर्थिक प्रक्रियेचीही चौकशी सुरू आहे.
* दान मोजणी केंद्रात कार्यरत सहा कर्मचाऱ्यांनी रुजू झाल्यानंतर अवघ्या दोन ते तीन महिन्यांत चोरी सुरू केली.
* सुरुवातीला कपड्यांमध्ये एक-दोन 500 च्या नोटा लपवून बाहेर नेल्या जात होत्या.
* चोरी पकडली जात नसल्याने आरोपींचा आत्मविश्वास वाढला.
* त्यानंतर नोटांची बंडले आणि पुढे लाखो रुपयांची रोकड कथितपणे बाहेर नेण्यात आली.
* आरोपींनी चौकशीत मिळून 2 ते 3 कोटी रुपयांची चोरी केल्याचे सांगितल्याचा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.
SIT च्या प्राथमिक अहवालात अनेक सुरक्षा त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
* दान मोजणी कक्षातील CCTV कॅमेऱ्यांवर प्रभावी देखरेख नव्हती.
* अनेक वेळा कंट्रोल रूममध्ये कर्मचारीच उपस्थित नसत.
* त्यामुळे आरोपींना सहजपणे रोकड बाहेर काढता आली.
* सुरक्षा व्यवस्था अस्तित्वात असूनही तिची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचे SIT चे निरीक्षण आहे.
श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांच्यात MoU, SOP आणि 2024-25 मधील बैठकींच्या आधारे सविस्तर नियमावली तयार करण्यात आली होती.
या नियमांनुसार,
* दानपेट्या ट्रस्ट आणि SBI च्या अधिकृत प्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच उघडायच्या.
* प्रत्येक दानपेटीतील रक्कम स्वतंत्रपणे मोजायची.
* बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य होती.
* गणवेश घालणे बंधनकारक होते.
* वैयक्तिक वस्तूंना दान मोजणी कक्षात प्रवेश नव्हता.
* प्रवेश आणि बाहेर पडताना तपासणी (Frisking) आवश्यक होती.
* CCTV देखरेख, दैनंदिन अहवाल आणि नोंदी ठेवणे अनिवार्य होते.
SOP असूनही नियमांची अंमलबजावणीच झाली नाही
* अनेक नियम केवळ कागदावरच राहिले.
* फेब्रुवारी 2025 मध्ये जारी SOP नुसार नियमित आणि अचानक तपासणी (Routine & Surprise Frisking) करणे बंधनकारक होते.
* मात्र प्रत्यक्षात कर्मचाऱ्यांची शारीरिक तपासणीच झाली नाही.
* यामुळे चोरी दीर्घकाळ सुरू राहिली.
SIT च्या प्राथमिक अहवालानुसार, दान मोजणीसाठी SBI ची आउटसोर्स एजन्सी Sainik Security Services (SSS) मार्फत खालील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती झाली होती.
* अविनाश शुक्ला
* अनुकल्प मिश्रा
* लवकुश मिश्रा
* मनीष कुमार यादव
* करुणेश पांडे
* रामाशंकर मिश्रा
तपासानुसार या सर्वांची नियुक्ती ट्रस्टशी संबंधित व्यक्तींच्या शिफारशीवर झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
* मनीष कुमार यादव याची शिफारस त्याचे काका रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यांनी केली.
* टिन्नूचा दान मोजणी प्रक्रियेवर प्रभाव असल्याचा SIT चा दावा आहे.
* त्याच्या सांगण्यावरून मनीषने SBI कर्मचारी रत्नेश चतुर्वेदी यांच्याकडे कागदपत्रे जमा केली.
* 15 एप्रिल 2026 रोजी तो दान मोजणी केंद्रात रुजू झाला.
* SIT नुसार 11 मेपासूनच्या CCTV फुटेजमध्ये मनीष कथित चोरी करताना दिसत असल्याचा दावा आहे.
* सात आरोपींनी कथित चोरीच्या पैशातून अयोध्यासह इतर ठिकाणी मालमत्ता खरेदी केली.
* या व्यवहारांची आर्थिक चौकशी सुरू आहे.
* 4 आणि 5 जून रोजी आरोपींशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकून सुमारे 79 लाख रुपयांची रोकड आणि दागिने जप्त करण्यात आले.
* अटकेनंतरही अतिरिक्त रोकड जप्त करण्यात आली.
* जप्त दागिन्यांची पडताळणी सुरू आहे.
* खरेदीची वैध कागदपत्रे किंवा भेट म्हणून मिळाल्याचा पुरावा असल्यास ते संबंधित कुटुंबियांना परत केले जातील.
* अन्यथा ते चोरीच्या मालमत्तेचा भाग मानून न्यायालयीन प्रक्रियेत समाविष्ट केले जाईल.
SIT च्या प्राथमिक निष्कर्षानुसार, हे प्रकरण केवळ काही कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या चोरीपुरते मर्यादित नसून, दान व्यवस्थापनातील नियंत्रण प्रणाली, देखरेख आणि सुरक्षा अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटीही समोर आल्या आहेत.
* आवश्यक देखरेख झाली नाही.
* सुरक्षा नियमांचे पालन झाले नाही.
* पर्यवेक्षणात निष्काळजीपणा झाला.
* त्यामुळे छोट्या चोरीचे रूपांतर कोट्यवधी रुपयांच्या कथित घोटाळ्यात झाले.
सूत्रांच्या माहितीनुसार,
* SIT अहवालाच्या आधारे ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्रा यांना या प्रकरणात आरोपी करण्याची तयारी सुरू आहे.
* पोलिसांना त्यांच्याविरोधात महत्त्वाचे पुरावे मिळाल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
* कथित चोरीची माहिती असूनही ती रोखण्यासाठी प्रभावी पावले उचलली गेली नाहीत, असा तपास यंत्रणेचा संशय आहे.
* त्यामुळे त्यांच्यावर कट रचल्याचा (Criminal Conspiracy) आरोप ठेवण्याची शक्यता तपास यंत्रणा पडताळत आहे