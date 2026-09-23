/भूत बाधा, तंत्र-मंत्र अन् हत्याकांड, घरात पूजा सुरू असतानाच पत्नीसह 2 पूजाऱ्यांना संपवलं, तीन मुलांना...; अखेर आरोपीचाही मृत्यू

उत्तर प्रदेशातील आझमगड जिल्ह्यातून एक भयंकर घटना समोर आली आहे. शंभुपूर गावात एका व्यक्तीने आपल्या पत्नीसह दोन पुजाऱ्यांची निर्घृण हत्या केल्याचे उघडकीस आले असून त्याने स्वतःला मुलांसह घरात डांबून ठेवले होते. पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच ते घटनास्थळी दाखल झाले. इतकंच नव्हे तर मुलांना वाचवताना पोलिसांनी गोळीबार केला यात आरोपी अरविंद याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर त्याचा आठ वर्षांचा मुलगादेखील जखमी झाला होता त्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.
या घटनेत एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला असून नेमकं काय घडलं आणि अरविंदच्या घरात कसली पूजा सुरू होती. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात. अरविंदची आई श्यामबाला देवी यांनी या सगळ्या घटनाक्रमाची माहिती दिली आहे. अरविंदसाठी त्याची पत्नी बबीता तीन पुजाऱ्यांसह घरात गेल्या तीन दिवसांपासून महामृत्यूंजय जाप करत होती. संध्याकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास जेव्हा अरविंद घरी गेला तेव्हा त्याने पुजाऱ्यांकडून आधार कार्ड मागण्यास सुरुवात केली.
आरोपीच्या आईने दिलेल्या माहितीनुसार, पुजाऱ्यांचा अपमान करु नका असं सांगत त्याची पत्नीने विरोध केला होता. त्यावरुन नाराज होत अरविंदने पहिले बबीताची हत्या केली. त्यानंतर पळून जात असलेल्या तीन पुजाऱ्यांपैकी दोघांवर गोळी चालवली. त्यात दोघांचाही मृत्यू झाला. त्यानंतर आरोपीने तीन मुलांसह स्वतःला खोलीत डांबून घेतलं. आरोपीने त्याच्या 8 वर्षांचा मुलगा शौर्य, 2 वर्षांची मुलगी परी आणि अवघ्या 6 महिन्यांच्या चिमुकलीला ओलीस ठेवलं होतं.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. त्यानंतर तब्बल 7 तास पोलिस त्याची समजूत काढत होते. मात्र तो मानसिक संतुलन ढासळल्यासारखा वागत होता. तसंच, त्याने पोलिसांवरही 6 राउंड गोळीबार केला. तेव्हा पोलिस आणि आरोपींमध्ये चकमक सुरू झाली. अरविंदने त्याच्या मुलावरही गोळी झाडली.
आरोपीने ओलीस ठेवलेल्या मुलांना वाचवण्यासाठी व स्वसंरक्षणासाठी त्याच्यावर गोळ्या झाडल्या. त्यात अरविंद गंभीर जखमी झाला. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने त्याला आणि मुलाला रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान दोघांचाही मृत्यू झाला.
मंगळवारी आरोपी अरविंद याच्याघरी पूजा सुरू होती. साधारण दोन वर्षापूर्वी आरोपी अरविंद सिंह यांचा भाऊ गुड्डू सिंह याची गोळी मारुन हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याच्या आत्माला शांती मिळावी यासाठी घरात पूजा ठेवण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, गुड्डू सिंह याचे भूत अरविंद आणि त्याच्या कुटुंबाला त्रास देत होते. त्याचा भास कुटुंबाला होत होता. यापासून सुटका मिळवण्यासाठी घरात पूजा ठेवण्यात आली होती.
2015मध्ये अरविंदची पत्नी बबीताने शेजारच्या दोन जणांवर बलात्काराचा आरोप केला होता. यात दोघांनाही 20-20 वर्षांची शिक्षा झाली होती. या केसची सुनावणीच्या एक दिवस आधीच गुड्डुची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणाची कोर्टात केस प्रलंबित आहे. ज्या रिव्हॉल्वहरने अरविंदने चार जणांचा खून केला ती रिव्हॉल्वहर त्याच्या भावाची होती. ती नंतर अरविंदकडे ट्रान्सफर झाली होती.