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भूत बाधा, तंत्र-मंत्र अन् हत्याकांड, घरात पूजा सुरू असतानाच पत्नीसह 2 पूजाऱ्यांना संपवलं, तीन मुलांना...; अखेर आरोपीचाही मृत्यू

घरात पूजा करण्यासाठी आलेल्या पुजाऱ्यांना आणि पत्नीचीच गोळी झाडून हत्या करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 23, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:03 AM IST
भूत बाधा, तंत्र-मंत्र अन् हत्याकांड, घरात पूजा सुरू असतानाच पत्नीसह 2 पूजाऱ्यांना संपवलं, तीन मुलांना...; अखेर आरोपीचाही मृत्यू
Image Credit: Azamgarh Encounter

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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