दुर्गा पुजेतील मांसाहारावरुन मोठा राडा! भाजपाने बागेश्वर बाबांना सुनावलं, 'पश्चिम बंगालमधील लोकांनी काय खावे हे...'

नवरात्रीदरम्यान दुर्गा पुजेच्या काळात मांसाहार करण्यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्याप्रमाणात साजऱ्या होणाऱ्या दुर्गा पुजेदरम्यान मांसाहार करणं ही सामान्य बाब आहे. मात्र आता यावरुन बागेश्वर बाबांनी आक्षेप घेतला आहे. पण या आक्षेपाला भारतीय जनता पार्टीच्या पश्चिम बंगालमधील प्रमुखांनीच चोख उत्तर दिलं आहे. यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे.
दुर्गा पुजेत मांसाहार करणाऱ्यांना बागेश्वर बाबांनी 'पाखंडी' म्हटल्यानंतर बंगाल भाजप अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. दुर्गा पुजेदरम्यान मांसाहार करणाऱ्यांवरून बागेश्वर बाबा ऊर्फ धीरेंद्र शास्त्री यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. धीरेंद्र शास्त्री यांनी सणांच्या काळात मांसाहार करणाऱ्यांना थेट 'पाखंडी' असे संबोधत ही सवय सोडण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, तमिळनाडू किंवा इतर राज्यांप्रमाणे बंगालच्या परंपरेवर बोट ठेवणाऱ्या बागेश्वर बाबांचा हा दावा खुद्द पश्चिम बंगाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनीच अत्यंत कडक शब्दांत फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे बागेश्वर बाबा विरुद्ध पश्चिम बंगालमधील भाजपा असा नवा संघर्ष निर्माण झाल्याचं दिसत आहे.
पश्चिम बंगालमधील हावडा येथे हनुमंत कथेदरम्यान बागेश्वर बाबांनी दुर्गा पूजा आणि नवरात्रीबाबत अपील केली. त्यांनी सांगितले की दुर्गा मातेची मूर्ती विराजमान असते त्या मंडपामागे किंवा देवीच्या मूर्तीजवळ मांसाहारी अन्न बनवले जाते किंवा विकले जाते. हे आपल्याला आवडत नाही, असंही बाबा बागेश्वर म्हणाले. असे करणाऱ्यांना बाबा बागेश्वर यांनी 'पाखंडी' म्हटले आणि बंगालच्या हिंदूंना नवरात्रीत मूर्तींजवळ मांसाहारी पदार्थ न विकण्याचे तसेच अशा लोकांचा बहिष्कार करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी या जेवणाला 'घाणेरडे जेवण' असेही संबोधले.
बागेश्वर बाबांच्या वक्तव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया देताना पश्चिम बंगालचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी कोणाच्याही सांगण्यावरून बंगाली संस्कृती, परंपरा आणि खानपानाच्या सवयी बदलल्या जाऊ शकत नाहीत, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. "बाहेरून आलेला कोणताही धर्मगुरू पश्चिम बंगालमधील लोकांनी काय खावे हे किंवा काय परिधान करावे हे ठरवू शकत नाही. बंगाली लोक जे खात आले आहेत तेच खाणार. बंगाली लोकांनी मासे आणि मटण खायचे नाही का? स्वामी विवेकानंदांनी स्वतः याबाबत सांगितले आहे आणि त्यांच्यापेक्षा मोठा धर्मगुरू कोण असू शकतो?" असा थेट सवाल समिक भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला आहे. अष्टमीला लुची आणि नवमीला मटण ही त्यांची परंपरा असल्याचंही समिक भट्टाचार्य यांनी सांगितलं.
पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार आणि मूळचे बंगाली असलेल्या संजीव सान्याल यांनीही बाबा बागेश्वरांच्या विधानावरुन आक्षेप नोंदवला आहे. मांसाहार शाक्त हिंदू धर्माचा मूळ भाग आहे. मां दुर्गा आणि मां काली यांना मांस अर्पण केले जाते आणि नवमी-दशमीचा महाप्रसाद मांसाहारच असतो, असं सान्याल यांनी म्हटलं आहे.