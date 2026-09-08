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दुर्गा पुजेतील मांसाहारावरुन मोठा राडा! भाजपाने बागेश्वर बाबांना सुनावलं, 'पश्चिम बंगालमधील लोकांनी काय खावे हे...'

पश्चिम बंगालमध्ये एका नव्या वादाला तोंड फुटलं असून पश्चिम बंगालमधील परंपरेवर आक्षेप घेतल्याने थेट भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यातील प्रमुख नेत्याने बागेश्वर बाबांना सुनावलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 07:22 AM IST
दुर्गा पुजेतील मांसाहारावरुन मोठा राडा! भाजपाने बागेश्वर बाबांना सुनावलं, 'पश्चिम बंगालमधील लोकांनी काय खावे हे...'
Image Credit: नव्या वादाला फुटलं तोंड (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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