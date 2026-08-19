"तिचे कारनामे कसे राहिले आहेत?" 'जनरेशन गटर' या विधानावरून बाबा रामदेव यांचा कंगनावर हल्लाबोल, योग्यता आणि भूतकाळावर प्रश्न उपस्थित

Baba Ramdev on Kangana Ranaut: आपल्या विधानांमुळे वारंवार इतरांवर टीका करणाऱ्या भाजप खासदार आणि अभिनेत्री कंगना राणौत यांच्यावर आता बाबा रामदेव यांनी निशाणा साधला आहे. अभिनेत्रीच्या "जनरेशन गटर" या विधानावर योगगुरू बाबा रामदेव यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
कंगना राणौत यांनी अलीकडेच 'जनरेशन झेड' (Gen Z) बद्दल विधान करताना तरुणांचे वर्णन "जनरेशन गटर" (गटारातील पिढी) असे केले होते. योगगुरू बाबा रामदेव यांनी या विधानावर टीका करत तिच्या पार्श्वभूमीवर आणि पात्रतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
एका वृत्त वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत, जेव्हा बाबा रामदेव यांना सांगण्यात आले की कंगना राणौत देशातील तरुणांना "गटर जनरेशन" म्हणतात, तेव्हा ते म्हणाले, "तिची पात्रता काय आहे? तिचे बालपण कसे होते? तिचे तारुण्य कसे होते? तिची पार्श्वभूमी (ट्रॅक रेकॉर्ड) कशी राहिली आहे? मला अशा लोकांबद्दल बोलायची इच्छा नाही."
बाबा रामदेव पुढे म्हणाले, "देशातील तरुणांना 'गटर जनरेशन' म्हणणे हेच मुळात विकृत मानसिकतेचे लक्षण आहे. हे चुकीचे आहे. तिच्या पक्षातील लोकांनी या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे." जेव्हा त्यांना आठवण करून देण्यात आली की त्या (कंगना) योगगुरूंच्या चाहती होत्या, तेव्हा बाबा रामदेव म्हणाले, "जर त्या माझी किंवा योगाची स्तुती करत असतील, तर याचा अर्थ असा होतो का की मी त्यांच्या चुकीच्या कृत्यांवर पांघरूण घालावे?"
संभाषणादरम्यान देशाच्या तरुणांची बाजू मांडताना रामदेव म्हणाले, "जात, वर्ग किंवा समुदाय काहीही असो... आज तरुण कोणत्याही एका जातीचे राहिलेले नाहीत; ते सर्वांना सामावून घेतात. आज तरुण स्वतःच एक मोठी शक्ती आहेत—ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. तरुणांनी संपूर्ण व्यवस्थेला हादरवून सोडले आहे."