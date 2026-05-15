/बाबा वेंगाची सोन्याबाबतची भविष्यवाणी तंतोतंत खरी ठरली? आर्थिक संकटाचाही दिला होता इशारा, जगावर नवं संकट?

Baba Vanga Prediction on Gold : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी 10 मे रोजी भारतीयांना आवाहन केलं आहे की, वर्षभर सोनं खरेदी करु नका. यादरम्यान बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी खरी ठरत असल्याच दिसत आहे. भारतावर नवं संकट घोंगावत असल्याच अधोरेखित होत आहे.
Baba Venga on Gold : पंतप्रधान मोदींनी अलीकडेच लोकांना एक वर्ष सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर सोन्यावरील आयात शुल्कातही मोठी वाढ करण्यात आली. आयात शुल्क 5 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आणि 5 टक्के कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (AIDC) आकारण्यात आला. परिणामी, आज सोने आणि चांदी अभूतपूर्व दराने वाढत आहेत. पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर आणि एकापाठोपाठ एक घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर, बाबा वांगा यांचे भाकीत पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर चर्चेत आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून स्वस्त होऊन लोकांना आनंद देणाऱ्या सोन्याने अचानक असा यू-टर्न घेतला आहे की, लोक चिंतेत पडले आहेत. आज सोने आणि चांदीच्या दरात प्रचंड वाढ झाली आहे. पंतप्रधान मोदींनी आधी लोकांना वर्षभर सोने न खरेदी करण्याचे आवाहन केले आणि नंतर लोकांनी सोने खरेदीत संयम ठेवावा यासाठी आयात शुल्कही वाढवले. त्यामुळे आज सोन्याच्या दरात अचानक वाढ दिसून आली आहे. चांदीच्या दरातही प्रचंड वाढ झाली आहे. अशा वेळी लोकांना बाबा वेंगा यांनी सोन्याबद्दल केलेली भविष्यवाणी आठवत आहे.
बाबा वांगा म्हणून जगभरात ओळखल्या जाणाऱ्या बल्गेरियन वैद्या वेन्झालिया पांदेवा गुश्तेरोवा यांनी सोन्याबद्दल एक भविष्यवाणी केली आहे. जी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता, ही भविष्यवाणी खरी ठरेल की नाही, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. जर ती परिस्थिती खरोखरच निर्माण झाली, तर सर्वसामान्य लोकांसाठी सोने आवाक्या बाहेरचे होईल. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्ध आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सोने आणि चांदीच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. आजही सोने आणि चांदीच्या दरात बरीच वाढ झाली आहे. बाबा वांगा यांच्या भविष्यवाणीनुसार, येत्या काळात सोन्याच्या किंमतीत आणखी वाढ होऊ शकते.
बाबा वेंगा यांना बाल्कन नॉस्ट्राडॅमस म्हणूनही ओळखले जाते. त्यांनी 2026 सालासाठी एक भविष्यवाणी केली आहे, जी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, या वर्षी जगभरात मोठे आर्थिक संकट येईल आणि बँकिंग व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. जेव्हा लोकांचा कागदी चलनावरील विश्वास उडेल, तेव्हा सर्वजण सोन्याकडे वळतील, ज्यामुळे सोन्याच्या किमतीत अशी वाढ होईल, ज्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही.
बाबा वेंगा म्हणाले की, आर्थिक संकटाच्या काळात सोन्याच्या दरात 25 ते 40 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. जर हे भाकीत खरे ठरले, तर सोने अशा पातळीवर पोहोचेल जे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर राहील. जर इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव दीर्घकाळ टिकून राहिला, तर सोन्याच्या दरात आणखी वाढ होऊ शकते.
हे लक्षात घेतले पाहिजे की जेव्हा जेव्हा युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण होते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळतात आणि सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देतात. मध्य पूर्वेतील तणाव असूनही, सोन्याच्या किमतीत झालेल्या किंचित घसरणीने आर्थिक विश्लेषकांना आश्चर्यचकित केले. पण त्यानंतर, आता सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ होताना दिसत आहे.
बाबा वेंगा यांच्या अनुयायांच्या मते, त्यांच्या भविष्यवाणी यापूर्वीही खऱ्या ठरल्या आहेत आणि यावेळीही आर्थिक संकटाबाबतच्या त्यांच्या भविष्यवाणीची चिन्हे दिसू लागली आहेत. जगाच्या अनेक भागांमध्ये आर्थिक संकटाची चिन्हे आधीच दिसू लागली आहेत. याच कारणामुळे यावेळीही लोक त्यांच्या इशाऱ्यांना गांभीर्याने घेत आहेत.
(Disclaimer - या ठिकाणी दिलेली माहिती ज्योतिष शास्त्रावर आधारित असून ती केवळ माहितीसाठी दिली जात आहे. झी 24 तास या गोष्टींना दुजोरा देत नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी संबंधित विषयातील तज्ज्ञांचा सल्ला अवश्य घ्या.)