सोनं चांदीच्या दराबाबत बाबा वेंगाने केलेली मोठी भविष्यवाणी खरी ठरली?

Baba Vanga Predictions : सध्या सोनं चांदीच्या दरात प्रचंड चढ उतार पहायला मिळत आहेत. अशातच प्रसिद्ध बल्गेरियन भविष्यवेत्ता बाबा वांगा यांची भविष्यवाणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. बाबा वेंगाने जगभरातील शक्तिशाली देश आणि सेलिब्रिटींबद्दल अनेक धक्कादायक भाकिते केली होती. बाबा वेगांनी अनेक भाकिते खरी ठरली. अशातच 2026 या वर्षासाठी सोनं चांदीच्या दराबाबात बाबा वेंगाने केलेल भाकित चर्चेत आले आहे. जागतिक आर्थिक संकटाबद्दल केलेले भाकितही खरं ठरल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
भविष्यात जगाला मोठ्या प्रमाणात रोख रकमेचा तुटवडा भासेल असेही भाकीत बाबा वेंगाने केले होते. सोने, चांदी आणि तांबे हे लोकांसाठी महत्त्वाचे गुंतवणूकदार बनतील, परंतु अचानक काहीतरी अनपेक्षित घडले. अनेक लोकांनी त्यांचे पैसे सोने, चांदी आणि तांबेमध्ये गुंतवले.
बाबा वेंगा यांने भाकीत केले होते की 2026 मध्ये जगाला मोठ्या प्रमाणात रोख चलन तुटण्याचा सामना करावा लागेल. वांगा यांच्या मते, कागदी नोटा निरुपयोगी ठरतील. अशा परिस्थितीत, सोने, चांदी आणि तांबे हेच लोकांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान असतील.
गेल्या काही महिन्यांत सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे . एमसीएक्सवर सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम 1.80 लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षी सोन्याच्या किमती जवळजवळ ७० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत, तर चांदीनेही प्रति किलोग्रॅम ४ लाख रुपयांच्या पुढे गेले आहे. गेल्या वर्षी चांदीने गुंतवणूकदारांना १६० टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. बाबा वांगा यांच्या मते, सोने आणि चांदीच्या या वाढीमुळे गुंतवणूकदारांसाठी दोन्ही धातू महत्त्वाचे बनले आहेत.
सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ झाल्यानंतर, 30 जानेवारी रोजी परिस्थिती एकदम बदलली. दोन्ही धातूंमध्ये लक्षणीय घट झाली. ही घसरण सुमारे तीन दिवस चालली. या तीन दिवसांत सोने आणि चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली. यामुळे अनेक लोकांनी पूर्वी खरेदी केलेले आभासी सोने आणि चांदी विकण्यास भाग पाडले. दुसरीकडे, काही लोक किंमती घसरल्या तेव्हा सोने खरेदी करत होते आणि या वेळेचा फायदा घेऊ इच्छित होते. याचा अर्थ असा की बाबा वांगा यांनी भाकीत केलेले आर्थिक संकट २०२६ च्या सुरुवातीलाच दिसून आले होते. डॉलरमध्येही घसरण झाली, ज्यामुळे जागतिक आर्थिक संकटासारखी परिस्थिती निर्माण झाली. बाबा वेंगाच्या भविष्यवाणीनुसार सोने आणि चांदीच्या किमती कमी झाल्या किंवा वाढल्या, दोन्ही धातू लोकांसाठी सुरक्षित गुंतवणूक बनल्या आहेत. अनेक जण बँका आणि मुदत ठेवींमध्ये कमी पैसे गुंतवत आहेत. सोन चांदीमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.