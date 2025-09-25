English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Swami Chaitanyananda Saraswati : 'बेबी आय लव्ह यू...' अर्ध्या रात्री विद्यार्थिनींना अश्लील मॅसेज करायचा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, कशी झाली पोलखोल?

Swami Chaitanyananda Saraswati News: स्वामी चैतन्यानंद सरस्वतीवर दिल्लीच्या श्री शारदा इंस्टीट्यूटमधील विद्यार्थिनींना अश्लील मॅसेज पाठवणे, लैंगिक अत्याचार आणि धमकी देणे असे आरोप आहेत. या गोष्टी कशा उघड झाल्या? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 25, 2025, 05:32 PM IST
Swami Chaitanyananda Case News: स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती प्रकरणामुळे दिल्लीत खळबळ उडाली आहे. दिल्लीतील एका खाजगी शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थिनींच्या लैंगिक छळाबाबत नवीन खुलासे समोर येत आहेत. स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांच्या दुष्कृत्यांचा तपशील आहे. एफआयआरमध्ये असे उघड झाले आहे की स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती महिला विद्यार्थिनींना अश्लील संदेश पाठवत असत आणि त्यांच्या सौंदर्याबद्दल अपमानास्पद टिप्पण्या करत असत.

दिल्लीतील एका खाजगी व्यवस्थापन संस्थेत सुरू असलेल्या विनयभंग प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान, एका विद्यार्थिनीने आरोप केला की स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती, ज्यांना स्वामी पार्थसारथी म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांनी तिला अश्लील संदेश पाठवले होते. स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती हे 62 वर्षांचे आहेत आणि त्यांचा शोध घेतला जात आहे. त्यांचे शेवटचे ठिकाण आग्रा येथे सापडले. ते लंडनमध्ये असल्याचे वृत्त आहे.

इंडियन एक्सप्रेसनुसार, एफआयआरमध्ये विद्यार्थिनीने नमूद केले आहे की, तिने गेल्या वर्षी संस्थेचे अध्यक्ष आणि स्वयंघोषित धर्मगुरू स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती यांच्याशी पहिल्यांदा बोलले होते. त्यावेळी स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती कुलगुरू होते. तिच्या तक्रारीत, विद्यार्थिनीने म्हटले आहे की, पहिल्या भेटीत स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती तिच्याकडे विचित्र पद्धतीने पाहत होते. विद्यार्थिनीच्या म्हणण्यानुसार, तिने आरोपीला दुखापतीनंतर तिचा वैद्यकीय अहवाल शेअर करण्यासाठी संदेश पाठवला होता, ज्यावर आरोपी बाबांनी विचित्र वेळी उत्तर दिले.

पार्थ सारथी चैतन्यनंद सरस्वती कसा बनला?

विद्यार्थीनीचा आरोप आहे की स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती यांनी पाठवलेल्या संदेशांमध्ये असे लिहिले होते की, "बाळा, मला तू आवडतेस. तू आज खूप सुंदर दिसतेस." विद्यार्थिनीच्या म्हणण्यानुसार, स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती यांनी तिच्या केसांची प्रशंसा केली होती. विद्यार्थीनीचा आरोप आहे की, आरोपी स्वामी चैतन्यनंद सरस्वती यांनी त्यांच्या पहिल्या संदेशानंतर तिला वेगळ्या संदेशात टॅग केले आणि प्रतिसाद देण्यासाठी दबाव आणला. महिलेने आरोप केला आहे की जेव्हा तिने असोसिएट डीनला याबद्दल माहिती दिली तेव्हा तिला प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले आणि तेच इतर विद्यार्थ्यांनाही सांगण्यात आले.

एफआयआरमध्ये काय खुलासे आहेत?

मिळवलेल्या एफआयआरच्या प्रतीनुसार, चैतन्यनंद सरस्वती संस्थेतील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकातील विद्यार्थिनींचा लैंगिक छळ आणि मानसिक छळ करत होते. अनेक महिला विद्यार्थ्यांना परदेश दौऱ्यांवर त्याच्यासोबत जाण्यास भाग पाडले जात होते, जिथे त्यांना रात्री उशिरा त्याच्या खोलीत जाण्यास सांगितले जात होते. ज्या विद्यार्थ्यांनी त्याची मागणी नाकारली त्यांना त्यांच्या पदवी आणि कागदपत्रे रोखून ठेवण्याची धमकी देण्यात आली.

एफआयआरमध्ये असोसिएट डीन श्वेता आणि इतर दोघांचेही आरोपीचे साथीदार म्हणून नाव आहे आणि विद्यार्थ्यांना निलंबन आणि हकालपट्टीची धमकी देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. एका विद्यार्थिनीला तिच्या इच्छेविरुद्ध तिचे नाव बदलण्यास भाग पाडण्यात आले.

दिल्ली आश्रम विनयभंग प्रकरण

दिल्लीतील वसंत कुंज येथील एका खाजगी व्यवस्थापन संस्थेच्या अध्यक्षा चैतन्यनंद सरस्वती यांच्यावर कर्नाटकातील श्री शारदा पीठम चालवणाऱ्या संस्थेत १७ महिला विद्यार्थ्यांचा लैंगिक छळ केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, चैतन्यनंद हा श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटचा 'संचालक' आहे. त्याने ईडब्ल्यूएस कोट्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या महिला विद्यार्थ्यांना लक्ष्य केले होते आणि त्यांना परीक्षेत नापास करण्याची धमकी दिली होती. त्याने त्यांना परदेशी दौऱ्यांचे आमिष दाखवून देखील आमिष दाखवले होते.
पोलिसांनी त्याला पकडण्यासाठी अनेक पथके तयार केली आहेत आणि तो देशाबाहेर पळून जाऊ नये म्हणून लूकआउट परिपत्रक जारी केले आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय महिला आयोगाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 75(2) (लैंगिक छळ), 79 (महिलेच्या विनम्रतेचा अपमान करण्यासाठी शब्द, हावभाव किंवा कृती) आणि 351(2) (गुन्हेगारी धमकी) अंतर्गत वसंत कुंज उत्तर पोलिस ठाण्यात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

FAQ 

 कोणत्या संस्थेशी संबंधित आहेत?
स्वामी दिल्लीच्या वसंत कुंज येथील श्री शारदा इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन मॅनेजमेंटचे (एसएसआयआयएम) संचालक आणि सदस्य होते. ही संस्था कर्नाटकातील श्री श्री जगद्गुरू शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणामनाय श्री शारदा पीठमद्वारे चालवली जाते. मात्र, आरोपांनंतर पीठमने त्यांच्याशी सर्व संबंध तोडले आहेत. 

स्वामी स्वामी चैतन्यनंद वरील आरोप काय आहेत?
दिल्लीतील एसएसआयआयएमच्या 17 महिला विद्यार्थ्यांनी त्यांच्यावर लैंगिक छळ, धमकी देणे, अश्लील मेसेज पाठवणे आणि शारीरिक स्पर्श करण्याचे आरोप केले आहेत. विद्यार्थ्यांना रात्री उशिरा त्यांच्या खोलीत बोलावणे, परदेश यात्रांवर सोबत नेणे, महिलांच्या हॉस्टेलमध्ये लपवलेल्या कॅमेरा लावणे, नाव बदलण्यास भाग पाडणे आणि पदवी रोखण्याच्या धमक्या देणे असे प्रकार सांगितले गेले. बहुतेक प्रभावित विद्यार्थिनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील (ईडब्ल्यूएस) आहेत आणि शिष्यवृत्तीवर पदव्युत्तर व्यवस्थापन अभ्यासक्रम करत होत्या. याशिवाय, फसवणूक, जालसाजी आणि प्रभावाचा गैरवापर अशी गुन्हे दाखल झाले आहेत. पूर्वी २००९ मध्ये फसवणूक आणि २०१६ मध्ये छळाचे आरोप होते, ज्यात त्यांना अटक आणि जामीन मिळाला होता. 

सध्याची कायदेशीर स्थिती काय?
राष्ट्रीय महिला आयोगाने (एनसीडब्ल्यू) दिल्ली पोलिस आयुक्ताला त्यांच्या तात्काळ अटकेसाठी पत्र लिहिले आहे.  पोलिस तपास विस्तारत आहे, ज्यात लपवलेल्या नंबर प्लेट्स (युनायटेड नेशन्स मार्किंगसह) आणि धमक्यांचे पुरावे सापडले आहेत. त्यांनी अग्रिम जामीन अर्ज मागे घेतला असून, ते ठिकाणे बदलत आणि फोन वापर कमी करत आहेत.  तपास सुरू आहे.ही माहिती सार्वजनिक स्रोतांवर आधारित आहे. अधिक तपशीलांसाठी विश्वसनीय बातम्या किंवा अधिकृत संस्थांचा संदर्भ घ्या.

