रेल्वे रुळ ओलांडणं मावशी-भाचीच्या जीवावर बेतलं; लोक वाचवायला पुढे आले पण... | CCTV Video

Railway Station CCTV Video: रेल्वे रुळ ओलांडणं जीवावर बेतू शकतं असं रेल्वेकडून अनेकदा सांगितलं जातं. वारंवार रेल्वे स्थानकांवर, 'प्रवाशांनी कृपया रेल्वे रुळ ओलांडू नये' अशा उद्घोषणाही होत असतात. मात्र असं असतानाही अनेकजण रेल्वे रुळ ओलांडताना दिसतात. मात्र अशाच एका प्रयत्नामध्ये दोन महिलांना एक्सप्रेस ट्रेनने चिरडल्याची घटना समोर आली असून हा सारा घटनाक्रम रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. हा हादरवून टाकणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
ही घटना बिहारच्या पाटणा जिल्ह्यातील बख्तियारपूर जंक्शन रेल्वे स्थानकावर घडल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर घटना सोमवारी, 4 मे रोजी दुपारच्या सुमारास घडली. रेल्वे ट्रॅक ओलांडून प्लॅटफॉर्मवर चढण्याचा प्रयत्न करताना दोन महिलांचा न्यू फरक्का एक्सप्रेसखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून मृतांची ओळखही पटली आहे.
मृत महिलांपैकी एक 62 वर्षांची असून तिचं नाव इंतर देवी असं आहे. इंतर देवी या गया जिल्ह्यातील मानपूरमधील रहिवासी होत्या. इंतर देवी त्यांची भाची संगीता देवीसोबत रेल्वे रुळ ओलांडत असतानाच हा अपघात झाला. संगीता ही दियारा येथील रामनगरमधील रहिवासी होती. मावशी आणि भाची बख्तियारपूर येथे एका लग्न समारंभासाठी आल्या होत्या.
पाटण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी मावशी आणि भाची प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2- 3 कडे ट्रॅक ओलांडत होत्या. त्यावेळी अचानक समोरुन ट्रेन येताना दिसली. दोघींनी प्लॅटफॉर्मच्या दिशेने धाव घेतली. त्या प्लॅटफॉर्मवर चढण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ट्रेन येत असल्याचं पाहून प्लॅटफॉर्मवरील काही लोकांनी त्यांना हात देऊन वर खेचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एक्स्प्रेस इतक्या वेगात होती की लोकांना या दोघींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न अपयशी ठरला. वेगाने येणारी एक्स्प्रेस पाहून लोकांनी पळ काढला आणि या दोघी प्लॅटफॉर्म व ट्रेनच्या गॅपमध्ये चिरडल्या गेल्या.
Tragedia en la estación de Bakhtiyarpur (Bihar): dos mujeres murieron atropelladas por el Farakka Express mientras cruzaban las vías para subir al andén.Por favor, nunca crucen las vías.
Usen siempre el paso peatonal elevado, aunque tengan que caminar más.
अपघातानंतर स्थानकावर गर्दी जमा झाली होती. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. जीआरपी व आरपीएफच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आहे.
बख्तियारपूर स्थानकावर ओव्हरब्रिज नसल्याने प्रवासी नियमितपणे ट्रॅक ओलांडतात, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. या जीवघेण्या अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीने ओव्हरब्रिज बांधण्याची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे.