Railway Station CCTV Video: या दोघींनाही मदत करण्यासाठी प्लॅटफॉर्मवरील काही लोक पुढे आले. मात्र तोपर्यंत फारच उशीर झाला होता. पुढे जे घडलं ते मन हेलावून टाकणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: May 6, 2026, 07:58 AM IST
रेल्वे रुळ ओलांडणं मावशी-भाचीच्या जीवावर बेतलं; लोक वाचवायला पुढे आले पण... | CCTV Video
सीसीटीव्हीमध्ये घटनाक्रम कैद (फोटो व्हिडीओवरुन साभार)

Railway Station CCTV Video: रेल्वे रुळ ओलांडणं जीवावर बेतू शकतं असं रेल्वेकडून अनेकदा सांगितलं जातं. वारंवार रेल्वे स्थानकांवर, 'प्रवाशांनी कृपया रेल्वे रुळ ओलांडू नये' अशा उद्घोषणाही होत असतात. मात्र असं असतानाही अनेकजण रेल्वे रुळ ओलांडताना दिसतात. मात्र अशाच एका प्रयत्नामध्ये दोन महिलांना एक्सप्रेस ट्रेनने चिरडल्याची घटना समोर आली असून हा सारा घटनाक्रम रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. हा हादरवून टाकणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.

कुठे घडला हा अपघात?

ही घटना बिहारच्या पाटणा जिल्ह्यातील बख्तियारपूर जंक्शन रेल्वे स्थानकावर घडल्याची माहिती समोर आली आहे. सदर घटना सोमवारी, 4 मे रोजी दुपारच्या सुमारास घडली. रेल्वे ट्रॅक ओलांडून प्लॅटफॉर्मवर चढण्याचा प्रयत्न करताना दोन महिलांचा न्यू फरक्का एक्सप्रेसखाली चिरडून जागीच मृत्यू झाला. ही संपूर्ण घटना स्थानकावरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून मृतांची ओळखही पटली आहे.

मावशी आणि भाचीचा अंत

मृत महिलांपैकी एक 62 वर्षांची असून तिचं नाव इंतर देवी असं आहे. इंतर देवी या गया जिल्ह्यातील मानपूरमधील रहिवासी होत्या. इंतर देवी त्यांची भाची संगीता देवीसोबत रेल्वे रुळ ओलांडत असतानाच हा अपघात झाला. संगीता ही दियारा येथील रामनगरमधील रहिवासी होती. मावशी आणि भाची बख्तियारपूर येथे एका लग्न समारंभासाठी आल्या होत्या.

नेमकं घडलं काय?

पाटण्याच्या दिशेने जाण्यासाठी मावशी आणि भाची प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2- 3 कडे ट्रॅक ओलांडत होत्या. त्यावेळी अचानक समोरुन ट्रेन येताना दिसली. दोघींनी प्लॅटफॉर्मच्या दिशेने धाव घेतली. त्या प्लॅटफॉर्मवर चढण्याचा प्रयत्न करत होत्या. ट्रेन येत असल्याचं पाहून प्लॅटफॉर्मवरील काही लोकांनी त्यांना हात देऊन वर खेचण्याचा प्रयत्न केला. मात्र एक्स्प्रेस इतक्या वेगात होती की लोकांना या दोघींना वाचवण्यासाठी प्रयत्न अपयशी ठरला. वेगाने येणारी एक्स्प्रेस पाहून लोकांनी पळ काढला आणि या दोघी प्लॅटफॉर्म व ट्रेनच्या गॅपमध्ये चिरडल्या गेल्या.

अपघातानंतर स्थानकावर तणाव

अपघातानंतर स्थानकावर गर्दी जमा झाली होती. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. जीआरपी व आरपीएफच्या पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. दोन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. 

ओव्हरब्रिजची मागणी

बख्तियारपूर स्थानकावर ओव्हरब्रिज नसल्याने प्रवासी नियमितपणे ट्रॅक ओलांडतात, असं स्थानिकांचं म्हणणं आहे. या जीवघेण्या अपघातानंतर स्थानिकांनी तातडीने ओव्हरब्रिज बांधण्याची मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे केली आहे. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

