/Bakrid 2026 : कुर्बानीपूर्वी बकऱ्यांचे दात का मोजले जातात? इस्लामशी संबंधित हा विशेष नियम

Bakrid 2026 : ईद - उल - अजहा जी बकरीद म्हणूनही ओळखली जाते. यादिवशी बकरीची कुर्बानी देण्यात येते. पण त्यापूर्वी बकरीचे दात मोजले जातात. या अनोख्या परंपरेबद्दल जाणून घेऊयात.
Bakrid 2026 : इस्लामिक कॅलेंडरनुसार वर्षात मुख्य दोन ईद साजरी करण्यात येते. काही मुस्लिम बांधव या दोन मुख्य ईदव्यतिरिक्त प्रेषित हजरत मुहम्मद यांच्या जन्मदिवसाला 'ईद-ए-मिलाद' म्हणून तिसरी ईद साजरी करतात. ईद-उल-फित्र किंवा रमजान ईद हा सण रमजान महिन्यातील 30 दिवसांच्या उपवासानंतर म्हणजे रोजा ठेवण्यात येतो. त्यानंतर ईद साजरी करण्यात येते. तर ईद-उल-अजहा किंवा बकरीद यासोबत ईद-उल-जुहा या नावानेही ओखळली जाते. हा बलिदानाचा दिवस असून तो हज यात्रेच्या समाप्तीनंतर येत असतो.
ईद-उल-अजहा, ज्याला बकरीद म्हटलं जातं हा एक प्रमुख मुस्लिम सण आहे. या दिवशी त्याग, श्रद्धा आणि अल्लाहप्रती धन्यवाद करण्यासाठी साजरा करण्यात येतो. यंदा हा ईद-उल-अजहा ईद 28 मे 2026 रोजी साजरी करण्यात येणार आहे. या दिवशी लोक प्रार्थना करतात आणि गरजू लोकांना मदत करतात. त्यासोबत या ईदीला बकरीची कुर्बानी देण्यात येते. म्हणून या ईदला बकरीद म्हटलं जातं. त्यासोबत यादिवशी बकरीची कुर्बानी देण्यासाठी बाजारात मोठ्या प्रमाणात बकरे येतात. पण बाजारातील लोक हमखास बकऱ्यांचे दात तपासतात, याबद्दल तुम्हाला माहितीये का. यामागेही बलिदान इस्लामी नियम सांगण्यात येते.
इस्लामिक कॅलेंडरच्या 12 व्या महिन्याच्या जुल-हिज्जाच्या दहाव्या दिवशी बकरी ईद साजरी करण्यात येते. इस्लामी नियमांनुसार, कुर्बानीसाठी बकरी किमान एक वर्षाची असावी. तिचे पुढचे दुधाचे दात पडून कायमचे दात आल्यावरच ती कुर्बानीसाठी पात्र मानली जाते. बकरीद हा केवळ पशूबली देण्याचा सण नसून त्याचा खरा अर्थ माणसांमधील लोभ, अहंकार आणि वाईट सवयींचे निर्मूलन करून माणुसकी जागृतीसाठी साजरा करण्यात येतो. धार्मिक नियमांनुसार, बकरीदच्या दिवशी कमीत कमी एक वर्ष वयाचा बकरा लागतो. बकऱ्याचं वय ठरवण्यासाठी त्याचे दात हे महत्त्वाचं संकेत असतात.
जर बकऱ्याला चार किंवा सहा दात असतील, तर तो अंदाजे एक वर्षाचा मानला जातो आणि त्याची कुर्बानी दिली जाते. इस्लाममध्ये बकऱ्या, मेंढ्या, बैल आणि उंटांचा बळी देण्यात येतात. इस्लाम कुर्बानी नियमानुसार कुर्बानीसाठी प्राणी निरोगी असला पाहिजे. आजारी किंवा अशक्त प्राण्याचा बळी देणे अयोग्य मानले जाते. इस्लामी परंपरेनुसार, कुर्बानीचे मांस तीन भागांमध्ये विभागले जात असतात. एक कुटुंबाला, दुसरा नातेवाईकांना आणि तिसरा गरिबांना, जेणेकरून सर्वजण सण साजरा करतात. हा सण पैगंबर इब्राहिम आणि पैगंबर इस्माईल यांनी केलेल्या बलिदानाशी संबंधित असून अल्लाहने त्यांच्या श्रद्धेची परीक्षा घेतली आणि यातूनच बलिदानाची परंपरा आजही सुरू आहे.
शेळी/मेंढीचे वय - 1 वर्ष
मेंढी/कोकरूचं वय - 1 वर्ष
म्हशीचे वय - 2 वर्षे
उंटाचे वय - 5 वर्षांहून जास्त नको