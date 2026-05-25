/Bakrid 2026 Holiday : बकरीदची सुट्टी 27 की 28 मे, कुठल्या दिवशी? बँक, कॉलेज आणि ऑफिसला यादिवशी असणार बंद

Bakrid 2026 Holiday : ईद-उल-अझहा, किंवा बकरीद ईदची सुट्टीबद्दल संभ्रम निर्माण झालंय. कलेंडरनुसार बकरीद ईद ही 27 मे 2026 ला दर्शविण्यात आली आहे. पण बकरीदच्या सुट्टीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सरकारी कार्यालये, बँक आणि कॉलेजला बकरीदच्या सुट्टीसंदर्भात नवीन आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार आता 28 मे 2026 ला बकरीद ईदची सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. तारीख बदलण्यामागे कारण म्हणजे चंद्रदर्शनाची अपेक्षित तारीख आणि सणाच्या उत्सवाच्या वेळापत्रकानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुस्लिम सणांच्या तारखा चंद्रदर्शनावर अवलंबून असतात. त्यामुळे भारतात सुट्ट्या अनेकदा बदलाव्या लागतात. ही परंपरा लक्षात घेऊन सरकारने एक नवीन आदेश जारी केलाय. या निर्णयानुसार, सर्व केंद्रीय कार्यालये, विभाग आणि सरकारी संस्था 28 मे रोजी बंद असणार आहेत.