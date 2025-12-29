English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
हनिमूनवरुन परतल्यावर पत्नीने स्वत:ला संपवलं! 1000 किमी दूर पतीनेही सोडला प्राण

29 ऑक्टोबर रोजी सूरज आणि गणवी यांचे लग्न बेंगळुरूमध्ये झाले होते आणि नंतर ते हनिमूनसाठी श्रीलंकेला गेले होते. एका वादामुळे ते बेंगळुरूला परतले. नंतर दोघांनीही आत्महत्या केली. हा सगळा प्रकार स्तब्ध करणारा आहे. त्या दोघांमध्ये नेमकं काय घडलं?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 29, 2025, 02:31 PM IST
बेंगळुरूमधील एका कुटुंबाची दुःखद कहाणी सर्वांना धक्का देईल. पत्नीच्या आत्महत्येच्या दोन दिवसांनंतर, पतीने स्वतःचा जीव घेतला. आता, त्या व्यक्तीची आई देखील जीवनमरणाशी झुंज देत आहे. हुंड्यासाठी छळाचे आरोप, कौटुंबिक वाद आणि आत्महत्येच्या या घटनेबाबत अनेक अनुत्तरीत प्रश्न जगासमोर आहे. 

बेंगळुरूहून नागपूरला जाणाऱ्या एका कुटुंबाच्या दुर्घटनेने खळबळ उडाली आहे. ३६ वर्षीय सूरज शिवण्णा हा बंगळुरूपासून सुमारे 1000 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या महाराष्ट्रातील नागपूर येथील एका हॉटेलमध्ये पोहोचला आणि शनिवारी आत्महत्या केली. बेंगळुरूहून त्याच्यासोबत आलेल्या शिवण्णाच्या आईनेही आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

सूरज शिवण्णाच्या पत्नीचे दोन दिवसांपूर्वी निधन

सूरज शिवण्णाच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी ही घटना घडली. गणवीने बेंगळुरूमध्ये छताच्या पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केली. गणवीच्या मृत्यूनंतर, तिच्या पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सूरजविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सूरज आणि गणवीचे 29 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये लग्न झाले होते आणि त्यानंतर ते त्यांच्या हनिमूनसाठी श्रीलंकेला गेले होते. वादामुळे त्यांनी त्यांचा प्रवास अर्धवट सोडला आणि गेल्या आठवड्यात बंगळुरूला परतले.

गणवीच्या कुटुंबाने हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप

गणवीच्या कुटुंबाचा दावा आहे की त्यांनी २६ वर्षीय गणवीला तिच्या सासरच्या लोकांकडून अपमान सहन करावा लागल्याने घरी परत आणले. मंगळवारी, गणवीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. नंतर तिला ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले आणि व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. गुरुवारी तिचा मृत्यू झाला.

गणवीच्या मृत्यूनंतर, तिच्या कुटुंबाने शिवण्णा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांनी हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला. त्यांनी तिच्या सासरच्या लोकांसमोर निदर्शने केली आणि त्यांना अटक करण्याची मागणी केली.

सुरज शिवण्णा यांच्या आईची प्रकृती गंभीर 

त्यांच्या गावी निषेधाचा सामना करत, शिवण्णा आणि त्याची आई जयंती नागपूरला गेले होते, जिथे नंतर शिवण्णा मृतावस्थेत आढळले. सूरजचा भाऊ संजय शिवण्णा यांनी वर्धा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाची तक्रार नागपूर पोलिसांना केली. सुरजचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे, तर त्याची आई स्थानिक रुग्णालयात जीवनमरणाशी झुंज देत आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

Tags:
Bengaluru suicideCouple commits suicideBengaluru family suicideBengaluru Nagpur suicideSuraj Shivanna suicide case

