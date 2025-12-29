हनिमूनवरुन परतल्यावर पत्नीने स्वत:ला संपवलं! 1000 किमी दूर पतीनेही सोडला प्राण

बेंगळुरूमधील एका कुटुंबाची दुःखद कहाणी सर्वांना धक्का देईल. पत्नीच्या आत्महत्येच्या दोन दिवसांनंतर, पतीने स्वतःचा जीव घेतला. आता, त्या व्यक्तीची आई देखील जीवनमरणाशी झुंज देत आहे. हुंड्यासाठी छळाचे आरोप, कौटुंबिक वाद आणि आत्महत्येच्या या घटनेबाबत अनेक अनुत्तरीत प्रश्न जगासमोर आहे.
बेंगळुरूहून नागपूरला जाणाऱ्या एका कुटुंबाच्या दुर्घटनेने खळबळ उडाली आहे. ३६ वर्षीय सूरज शिवण्णा हा बंगळुरूपासून सुमारे 1000 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या महाराष्ट्रातील नागपूर येथील एका हॉटेलमध्ये पोहोचला आणि शनिवारी आत्महत्या केली. बेंगळुरूहून त्याच्यासोबत आलेल्या शिवण्णाच्या आईनेही आत्महत्येचा प्रयत्न केला. तिला गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
सूरज शिवण्णाच्या पत्नीच्या मृत्यूनंतर दोन दिवसांनी ही घटना घडली. गणवीने बेंगळुरूमध्ये छताच्या पंख्याला गळफास लावून आत्महत्या केली. गणवीच्या मृत्यूनंतर, तिच्या पालकांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून सूरजविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सूरज आणि गणवीचे 29 ऑक्टोबर रोजी बेंगळुरूमध्ये लग्न झाले होते आणि त्यानंतर ते त्यांच्या हनिमूनसाठी श्रीलंकेला गेले होते. वादामुळे त्यांनी त्यांचा प्रवास अर्धवट सोडला आणि गेल्या आठवड्यात बंगळुरूला परतले.
गणवीच्या कुटुंबाचा दावा आहे की त्यांनी २६ वर्षीय गणवीला तिच्या सासरच्या लोकांकडून अपमान सहन करावा लागल्याने घरी परत आणले. मंगळवारी, गणवीने आत्महत्येचा प्रयत्न केला आणि तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. नंतर तिला ब्रेनडेड घोषित करण्यात आले आणि व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले. गुरुवारी तिचा मृत्यू झाला.
गणवीच्या मृत्यूनंतर, तिच्या कुटुंबाने शिवण्णा आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध बेंगळुरूमध्ये तक्रार दाखल केली, ज्यामध्ये त्यांनी हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला. त्यांनी तिच्या सासरच्या लोकांसमोर निदर्शने केली आणि त्यांना अटक करण्याची मागणी केली.
त्यांच्या गावी निषेधाचा सामना करत, शिवण्णा आणि त्याची आई जयंती नागपूरला गेले होते, जिथे नंतर शिवण्णा मृतावस्थेत आढळले. सूरजचा भाऊ संजय शिवण्णा यांनी वर्धा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये आत्महत्येच्या प्रयत्नाची तक्रार नागपूर पोलिसांना केली. सुरजचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे, तर त्याची आई स्थानिक रुग्णालयात जीवनमरणाशी झुंज देत आहे.