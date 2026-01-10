English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • भारत
सरकारी अधिकाऱ्याच्या घरात 3 मोठ्या सुटकेस भरुन पैसा... नोटा मोजून मोजून अधिकाऱ्यांना घाम फुटला; CBI ची मोठी कारवाई

  केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी बेंगळुरूमध्ये एक मोठी कारवाई केली आहे. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सीपीआरआय) येथील ग्रेड 4 अभियांत्रिकी अधिकारी राजाराम मोहनराव चेनू यांना लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक केली. 9.5 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना ही अटक करण्यात आली. ज्यामुळे सरकारमध्ये खळबळ उडाली.

वनिता कांबळे | Updated: Jan 10, 2026, 04:00 PM IST
Bangalore CPRI Officer Raid:  केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी बेंगळुरूमध्ये एक मोठी कारवाई केली आहे. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट (सीपीआरआय) येथील ग्रेड 4 अभियांत्रिकी अधिकारी राजाराम मोहनराव चेनू यांना लाचखोरीच्या आरोपाखाली अटक केली. 9.5 लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना ही अटक करण्यात आली. ज्यामुळे सरकारमध्ये खळबळ उडाली.

सीबीआय अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकरणात विद्युत उपकरणांच्या चाचणी अहवालातील अनियमिततेचा समावेश आहे. तपास यंत्रणेने यापूर्वी व्यवहाराची माहिती गोळा केली होती. एफआयआर नोंदवल्यानंतर सापळा रचण्यात आला आणि आरोपीला अटक करण्यात आली. ही कारवाई सीबीआयसाठी एक मोठे यश मानले जात आहे. असे सीबीआयच्या प्रवक्त्याने सांगितले. 9 जानेवारी 2026 रोजी सहसंचालक राजाराम चेनू यांना बेंगळुरूमध्ये एका खाजगी कंपनीच्या कार्यकारी अधिकारीसोबत लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. एकूण रक्कम 9.5 लाख रुपये होती. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, सीबीआयने आधीच सापळा रचण्याची योजना आखली होती. लाच देवाणघेवाण होत असताना, पथकाने घटनास्थळी छापा टाकला. खाजगी कंपनीच्या एका कार्यकारी अधिकारीलाही अटक करण्यात आली. संपूर्ण कारवाई अत्यंत गुप्ततेने पार पडली.

शोधमोहिमेदरम्यान कोट्यवधी रुपये जप्त करण्यात आले. अटकेनंतर, सीबीआयने राजाराम चेनू यांच्या घरावर छापा टाकला, जिथे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. अधिकाऱ्यांच्या मते, शोधमोहिमेदरम्यान 3.59 कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे भारतीय चलन जप्त करण्यात आले. मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन देखील जप्त करण्यात आले. प्राथमिक मूल्यांकनांवरून असे दिसून येते की ही जप्ती बेहिशेबी मालमत्ता दर्शवते. सीबीआयने ही जप्त केलेली रोख रक्कम जप्त केली आहे. सध्या शोधमोहिम सुरू आहे आणि आणखी खुलासे अपेक्षित आहेत.

छाप्यादरम्यान सीबीआयने केवळ भारतीय चलनच नाही तर अनेक देशांमधून परदेशी चलनेही जप्त केली. यामध्ये अमेरिकन डॉलर, हाँगकाँग डॉलर, सिंगापूर डॉलर, इंडोनेशियन रुपिया, मलेशियन रिंगिट, युरो, चिनी युआन, स्वीडिश क्रोना आणि यूएई दिरहम यांचा समावेश होता. या परदेशी चलनांची एकूण किंमत 4 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे सांगितले जाते. इतक्या वैविध्यपूर्ण परकीय चलनाच्या शोधामुळे तपास यंत्रणेला व्यापक भ्रष्टाचार नेटवर्क असल्याचा संशय आला आहे. सीबीआय आता परदेशी व्यवहारांच्या दृष्टिकोनातूनही तपास करत आहे.

पसंतीच्या अहवालांच्या बदल्यात लाच

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, राजाराम चेनू हे सुधीर ग्रुप ऑफ कंपनीज या खाजगी कंपनीला फायदा पोहोचवण्यासाठी भ्रष्ट कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप आहे. कंपनीने बनवलेल्या विद्युत उपकरणांच्या चाचणी अहवालांच्या बदल्यात ते लाच स्वीकारत होते. पसंतीचे अहवाल देण्यासाठी सतत पैसे उकळले जात असल्याचे तपासात उघड झाले. या प्रकरणात कंपनीचे संचालक अतुल खन्ना यांनाही अटक करण्यात आली आहे. ही योजना बऱ्याच काळापासून सुरू असल्याचा सीबीआयला संशय आहे. आता, सर्व आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी केली जात आहे.

सीबीआय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की तपास अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे आणि येत्या काही दिवसांत आणखी महत्त्वाचे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. प्रवक्त्यानुसार, आतापर्यंत एकूण अंदाजे 3.76 कोटी रोख (परकीय चलनासह) जप्त करण्यात आले आहेत. भ्रष्टाचारात आणखी कोण सामील आहे याची एजन्सी चौकशी करत आहे. सीपीआरआयसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतील अशा आरोपांमुळे यंत्रणेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सध्या, आरोपी सीबीआय कोठडीत आहेत आणि चौकशी सुरू आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

