बांगलादेशी दहशतवाद्यांकडून झी न्यूजला उडवून देण्याची धमकी; मुस्तफिजूर रहमान वादावरून धमकीचे फोन

Bangladeshi extremists threaten:  झी न्यूजसह माध्यमांनीही बांगलादेशचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 5, 2026, 03:42 PM IST
झी न्यूजला धमकी

Bangladeshi extremists threaten: बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या बातम्या सातत्याने येत असतात. आयपीएल 2026 च्या लिलावात कोलकाता नाइट रायडर्सने बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजुर रहमानला 9.20 कोटी रुपयांना विकत घेतले. यामुळे भारतात मोठा रोष निर्माण झाला. अनेक राजकीय नेते आणि धार्मिक गुरूंनी याचा तीव्र विरोध केलाय. बांगलादेशात हिंदूंवर हिंसा होत असताना तेथील खेळाडूला भारतात खेळण्याची परवानगी देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले गेले. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशी दहशतवाद्यांकडून झी न्यूजला धमकी देण्यात आलीय. प्रकरण सविस्तर जाणून घेऊया.

भाजपचे ज्येष्ठ नेते संगीत सोम यांनी मुस्तफिजुरच्या आयपीएल सहभागाला आक्षेप घेतला आणि यावरून झी न्यूजसह माध्यमांनीही हा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. बांगलादेशातील परिस्थितीचा हवाला देत बीसीसीआयने केकेआरला मुस्तफिजुरला संघातून सोडण्याचा सल्ला दिला. अखेर केकेआरने त्याला रिलीज केले. यामुळे क्रिकेट आणि राजकारण एकत्र आले, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले.

कट्टरवादी गटांकडून धमक्या 

या वादानंतर बांगलादेशातील कट्टरवादी गटांकडून धमक्या येऊ लागल्या. संगीत सोम यांना बांगलादेशी नंबरवरून फोन आणि संदेश आले, ज्यात त्यांना आणि झी न्यूजला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील अशी धमकी देण्यात आली. विशेष म्हणजे झी न्यूजला थेट "उडवून देण्याची" धमकी देण्यात आली. कारण झी न्यूज ही वृत्तवाहिनी बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांच्या बातम्या सतत दाखवत होते, म्हणून अशाप्रकारे धमकी आल्याचे सांगण्यात येत आहे.

झी न्यूजची भूमिका काय?

झी न्यूजने बांगलादेशातील हिंदूंवर होणारे अन्याय आणि हिंसा यावर सविस्तार बातम्या दिल्या होत्या. ज्यामुळे तेथील कट्टरवादी नाराज झाले. अशा धमक्यांमुळे आम्ही मागे हटणार नाहीत. "आम्ही बांगलादेशातील हिंदूंवरील अत्याचारांच्या बातम्या दाखवत राहू, असे वाहिनीच्या व्यवस्थापकीय संपादक राहुल सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. झी न्यूज वाहिनीने बांगलादेशात रिपोर्टरही पाठवले आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, धमकीच्या फोन आणि मेसेजचा माग काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सुरक्षा यंत्रणांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलाय.

 भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम 

हा वाद क्रिकेटपलीकडे जाऊन भारत-बांगलादेश संबंधांवर परिणाम करणारा ठरतोय. बांगलादेश सरकारनेही आयपीएल प्रसारण बंद करण्याची धमकी दिली. मात्र झी न्यूज आणि संगीत सोम यांनी धमक्यांना न जुमानता आपली भूमिका कायम ठेवलीय. माध्यमे आणि नेते जनहिताच्या मुद्द्यांवर ठाम राहिले तर अशा धमक्या अपयशी ठरतात हे यातून स्पष्ट दिसतंय.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Bangladeshi extremists threaten to blow up Zee NewsMustafizur Rahman controversysangeet som

