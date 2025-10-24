Bank Account Rule Change: 1 नोव्हेंबरपासून होतोय मोठा बदल! एकाच बँक खात्यावर आता चार जण...

Bank Account Rule Change: ऑक्टोबर महिना आता संपण्यास आला असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशीच बँक खात्यासंदर्भात एका नियमात बदल होणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. नव्या बदलानुसार, आता खातेधारकांना आपल्या बँक खात्यासोबत एकाच वेळी चार जणांना नॉमिनी म्हणून ठेवता येणार आहे. बँकिंग क्षेत्रात क्लेम सेटलमेंटमध्ये पारदर्शकता आणि ही प्रक्रिया सहज बनवण्याच्या हेतूने हा बदल करत आहोत असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे.
अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नवीन तरतुदींनुसार बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यासाठी चार नॉमिनी निवडण्याची परवानगी असेल. हे नॉमिनी एकाच वेळी किंवा अनुक्रमे निवडता येतील. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, खातेधारक सर्व नॉमिनी त्यांचा हिस्सा एकाच वेळी किंवा स्वतंत्रपणे मिळावा की नाही हे ठरवू शकतो. अनुक्रमे नामांकन पर्यायाचा अर्थ असा आहे की पहिल्या नॉमिनी व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, दुसरा नॉमिनी व्यक्ती, नंतर तिसरा आणि नंतर चौथा नॉमिनी वारसा हक्क सांगू शकेल.
पीटीआयच्या माहितीनुसार, बँक खात्यांमध्ये नॉमिनी जोडण्याबाबतच्या नियमांमध्ये हा बदल बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, 2025 अंतर्गत करण्यात आला आहे. तो 15 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. त्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कायदा, 1934 आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 यासह प्रमुख आर्थिक कायद्यांमध्ये 19 सुधारणा समाविष्ट आहेत.
1 नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या बदलांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नॉमिनी जोडण्याच्या नियमाव्यतिरिक्त अनेक नवीन अधिकार देण्यात येत आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बँका आता ते शेअर्स, व्याज आणि बाँड रिडेम्पशनची रक्कम इन्व्हेस्टर एज्युकेशन एंड प्रोटेक्शन फंडमध्ये ट्रान्सफर करु शकतात, जिथे कोणी दावेदार नाही.
1968 नंतर प्रथमच भरीव व्याज मर्यादा 5 लाखांवरून 2 कोटी करण्यात आली आहे. सहकारी बँकांमध्ये संचालकांचा कार्यकाळ (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) 8 वरून 10 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.