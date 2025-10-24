English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bank Account Rule Change: 1 नोव्हेंबरपासून होतोय मोठा बदल! एकाच बँक खात्यावर आता चार जण...

केंद्रीय अर्थ  मंत्रालयाने बँक खात्यासंदर्भातील एक नियम बदलला आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून हा नवा नियम लागू होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Oct 24, 2025, 10:00 AM IST
Bank Account Rule Change: ऑक्टोबर महिना आता संपण्यास आला असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्या दिवशीच बँक खात्यासंदर्भात एका नियमात बदल होणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. नव्या बदलानुसार, आता खातेधारकांना आपल्या बँक खात्यासोबत एकाच वेळी चार जणांना नॉमिनी म्हणून ठेवता येणार आहे. बँकिंग क्षेत्रात क्लेम सेटलमेंटमध्ये पारदर्शकता आणि ही प्रक्रिया सहज बनवण्याच्या हेतूने हा बदल करत आहोत असं मंत्रालयाने सांगितलं आहे. 

अशाप्रकारे 4 नॉमिनी निवडू शकता

अर्थ मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, नवीन तरतुदींनुसार बँक खातेधारकांना त्यांच्या खात्यासाठी चार नॉमिनी निवडण्याची परवानगी असेल. हे नॉमिनी एकाच वेळी किंवा अनुक्रमे निवडता येतील. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर, खातेधारक सर्व नॉमिनी त्यांचा हिस्सा एकाच वेळी किंवा स्वतंत्रपणे मिळावा की नाही हे ठरवू शकतो. अनुक्रमे नामांकन पर्यायाचा अर्थ असा आहे की पहिल्या नॉमिनी व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, दुसरा नॉमिनी व्यक्ती, नंतर तिसरा आणि नंतर चौथा नॉमिनी वारसा हक्क सांगू शकेल.

पीटीआयच्या माहितीनुसार, बँक खात्यांमध्ये नॉमिनी जोडण्याबाबतच्या नियमांमध्ये हा बदल बँकिंग कायदे (सुधारणा) कायदा, 2025 अंतर्गत करण्यात आला आहे. तो 15 एप्रिल 2025 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. त्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) कायदा, 1934 आणि बँकिंग नियमन कायदा, 1949 यासह प्रमुख आर्थिक कायद्यांमध्ये 19 सुधारणा समाविष्ट आहेत.

बँकिंग क्षेत्रातही लागू होणार नियम

1 नोव्हेंबरपासून लागू होणाऱ्या बदलांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना नॉमिनी जोडण्याच्या नियमाव्यतिरिक्त अनेक नवीन अधिकार देण्यात येत आहेत. यामध्ये सार्वजनिक बँका आता ते शेअर्स, व्याज आणि बाँड रिडेम्पशनची रक्कम इन्व्हेस्टर एज्युकेशन एंड प्रोटेक्शन फंडमध्ये ट्रान्सफर करु शकतात, जिथे कोणी दावेदार नाही. 

1968 नंतर प्रथमच भरीव व्याज मर्यादा 5 लाखांवरून 2 कोटी करण्यात आली आहे. सहकारी बँकांमध्ये संचालकांचा कार्यकाळ (अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ संचालक वगळता) 8  वरून 10 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

