/Todays Bank Closed : आज बँक बंद आहे का? जून महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी बँक बंद राहणार की खुल्या

6 June 2026 Bank Closed or Open : भारतातील बँकांच्या सुट्ट्यांबद्दल लोकांमध्ये अनेकदा संभ्रम निर्माण होतो, कारण सर्व राज्यांमध्ये बँकांच्या सुट्ट्या सारख्या नसतात. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) दरवर्षी एक अधिकृत दिनदर्शिका प्रसिद्ध करते, ज्यामध्ये राज्यनिहाय बँकांच्या सुट्ट्यांचा तपशील असतो. या दिनदर्शिकेत रविवार तसेच काही शनिवारचाही समावेश असतो. शनिवारी बँका उघड्या असतात की बंद असतात, याबद्दल नेहमीच संभ्रम असतो.
तुम्ही आज, शनिवारी, बँकेत जाण्याचा विचार करत आहात का, आणि बँका उघड्या आहेत की बंद आहेत याबद्दल संभ्रमात आहात का? चला, आम्ही तुमचा हा संभ्रम दूर करूया.
जून महिन्यात बँका कधी कधी बंद राहतील? पहा संपूर्ण यादी:
|तारीख
|वार
|सुट्टीचे कारण
|शहर आणि राज्य
|१५ जून
|सोमवार
|वाय.एम.ए. दिवस (YMA Day) / राजा संक्रांती
|ऐझॉल, भुवनेश्वर
|२५ जून
|गुरूवार
|मोहर्रम
|विजयवाडा
|२६ जून
|शुक्रवार
|मोहर्रम (यौम-ए-शहादत)
|अगरतळा, ऐझॉल, बेलापूर, बेंगळुरू, भोपाळ, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, कानपूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपूर, नवी दिल्ली, पाटणा, रायपूर, रांची, श्रीनगर
|२९ जून
|सोमवार
|संत गुरु कबीर जयंती
|शिमला
|३० जून
|मंगळवार
|माहिती नाही / आठवत नाही
|ऐझॉल
जून 2026 मधील बँकांच्या सुट्ट्या आरबीआयच्या सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, या महिन्यात बँका 11दिवस बंद राहणार आहेत. यामध्ये चार रविवार आणि दोन शनिवारचा समावेश आहे. याचा अर्थ देशभरातील सर्व बँका सहा दिवस बंद राहतील. याव्यतिरिक्त, वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बँका पाच दिवस बंद राहतील. खालील यादी पाहिल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की, या पाच दिवसांत बँका सर्वत्र बंद राहतीलच असे नाही.
आज 6 जून आहे आणि शनिवार आहे. आरबीआयच्या बँक सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, आज कोणत्याही सण किंवा उत्सवासाठी सुट्टी नाही. दुसरे म्हणजे, हा महिना सोमवारी सुरू झाला आणि आज पहिला शनिवार आहे. देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक, एसबीआयच्या कटिहार सिटी शाखेचे माजी व्यवस्थापक, विजय प्रसाद यांनी स्पष्ट केले की, मध्यवर्ती बँक आरबीआयच्या नियमांनुसार, देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात, तर बँका महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी उघड्या असतात. आज, 6 जून, पहिला शनिवार आहे, त्यामुळे देशभरातील बँका उघड्या असतील. याचा अर्थ असा की, तुम्ही बँकिंगच्या गरजांसाठी आणि तुमची कामे पूर्ण करण्यासाठी बिनधास्तपणे घराबाहेर पडू शकता.