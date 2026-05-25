/Bank Holiday 2026 : 27 मे की 28 मे? बकरी ईदच्या निमित्ताने कधी राहणार बँका बंद? गोंधळू नका

27 or 28 May 2026 Bnak Holiday : करीदच्या तारखेनुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या सुट्ट्या आहेत. चंद्रदर्शनाची तारीख आणि स्थानिक परंपरांच्या आधारावर सुट्ट्या निश्चित केल्या जातात. काही राज्यांमध्ये 27 तर काही राज्यांमध्ये 28 मे रोजी सुट्टी असेल. पाहा मुंबईतील बँका कधी बंद असतील?
Bakrid Bank Holiday 2026 :जर तुम्ही या आठवड्यात बँकेला भेट देऊन महत्त्वाची बँकिंग कामे पूर्ण करण्याची योजना आखत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. या आठवड्यात बकरीद येत आहे, ज्यामुळे अनेक लोक बँकेच्या सुट्ट्यांबद्दल संभ्रमात आहेत. लोकांना हे जाणून घ्यायचे आहे की बकरीदसाठी बँका कधी बंद असतील आणि ते आपली कामे करण्यासाठी कधी जाऊ शकतील. काही ठिकाणी बँका 27 मे रोजी बंद असतील, तर काही राज्यांमध्ये ही सुट्टी २८ मे रोजी असेल. त्यामुळे, या वेळी तुमच्या शहरात बकरीदची सुट्टी कधी आहे. 27 मे की 28 मे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून तुम्ही पोहोचल्यावर बँक बंद आढळणार नाही आणि तुमचा वेळ व श्रम वाया जाणार नाहीत.
या वर्षी, बकरीदच्या तारखेनुसार वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या सुट्ट्या आहेत. चंद्रदर्शनाची तारीख आणि स्थानिक परंपरांच्या आधारावर सुट्ट्या निश्चित केल्या जातात. काही राज्यांमध्ये ईद-उल-झुहा (ईद-उल-झुहा) मुळे 27 मे, 2026 रोजी बँका बंद असू शकतात. देशाच्या अनेक भागांमध्ये, 28 मे रोजी बकरीदची मुख्य सुट्टी असते आणि बँका बंद राहू शकतात. आरबीआयच्या कॅलेंडरनुसार, एसबीआयसह सर्व बँका बहुतेक राज्यांमध्ये 28 मे रोजी बंद राहतील. याचा अर्थ असा की, जर तुम्ही कोणत्याही महत्त्वाच्या कामासाठी बँकेच्या शाखेत जाणार असाल, तर तुमच्या शहरातील सुट्ट्यांचे कॅलेंडर नक्की तपासा.
बुधवार, 27 मे रोजी, ईद-उल-अधा किंवा बकरीदच्या निमित्ताने या राज्यांमध्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बँका बंद राहतील. या यादीमध्ये नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मिझोराम, मणिपूर, नागालँड, मेघालय, केरळ आणि जम्मू आणि काश्मीर यांचा समावेश आहे.
बकरीदमुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, राजस्थान, गोवा आणि बिहार यांसारख्या राज्यांमध्ये गुरुवार, 28 मे रोजी बँका बंद राहतील.
बकरीदची तारीख पूर्णपणे चंद्रदर्शनावर अवलंबून असते. त्यामुळे, हा सण वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि प्रदेशांमध्ये एक दिवस आधी किंवा नंतर साजरा केला जाऊ शकतो. यामुळेच या वेळी, अनेक ठिकाणी 27 मे आणि इतर ठिकाणी 28 मे रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, आणि लोकांना त्यांच्या भागात बँका कधी उघडतील आणि बंद राहतील हे जाणून घ्यायचे आहे.
बकरीद व्यतिरिक्त, वीकेंड आणि राज्यव्यापी सुट्ट्यांमुळे या आठवड्यात बँकिंग कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार व्यतिरिक्त, बँकेच्या शाखा रविवारी देखील बंद असतात. 30 मे हा महिन्याचा पाचवा शनिवार असल्याने, आरबीआयच्या नियमांनुसार या दिवशी सर्व बँका पूर्णपणे उघड्या राहतील. बँका फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात. 31 मे रोजी रविवार असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील. त्यामुळे, जर तुम्हाला चेक क्लिअरन्स, पासबुक अपडेट्स, ड्राफ्ट्स किंवा शाखेला भेट देणे यांसारखी कोणतीही तातडीची कामे करायची असतील, तर सर्वप्रथम सुट्ट्यांची यादी नक्की तपासा. तुमची कामे वेळेवर पूर्ण करणे उत्तम राहील.
बँकेच्या शाखा बंद असल्यामुळे तुमच्या सर्व कामात व्यत्यय येईलच असे नाही. बँकेच्या सुट्ट्यांच्या दिवशीही डिजिटल सेवा पूर्णपणे कार्यरत राहतात. याचा अर्थ, तुम्ही पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी, शिल्लक तपासण्यासाठी आणि ऑनलाइन पेमेंटसाठी UPI, ATM, नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगचा सहज वापर करू शकता.