Marathi News
  • Bank Holiday : बुधवारी बंद राहणार बँक, RBI ने अचानक 29 एप्रिलला सुट्टी देण्याचं कारण काय?

Bank Holiday 29 April : एप्रिल महिन्याचे अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना RBI ने 29 एप्रिल रोजी सुट्टी जाहीर केली आहे. अचानक घेतलेल्या या निर्णयामागचं कारण काय?

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 28, 2026, 08:26 PM IST
RBI Declared Bank Holiday : बुधवार 29 एप्रिल रोजी बँका बंद राहणार असल्याचं RBI ने जाहीर केलं आहे. एप्रिल महिना संपायला अवघे 2 दिवस उरले आहेत. असं असताना कॅलेंडरमध्ये कोणतीही अधिकृत सूचना नसताना RBI ने 29 एप्रिलची सुट्टी का जाहीर केली. तर RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आहे. विधानसभा निवडणुकांचे कारण देत RBI ने सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे बँका फक्त पश्चिम बंगालला बंद राहणार आहे. इतर राज्यांमध्ये बँका खुल्या राहणार आहेत. 

29 एप्रिल रोजी बँका राहणार बंद 

बुधवारी 29 एप्रिल 2026 रोजी पश्चिम बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्याच्या काही ठिकाणी हे मतदान होणार आहे. या परिसरात सरकारी तसेच प्रायव्हेट बँकांच्या ब्रांच बंद राहणार आहेत. या दरम्यान UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएम सर्व्हिस ग्राहकांना मिळणार आहे. 

एप्रिल महिन्याच्या सुट्ट्यांची यादी 

1 ते 3 मे रोजी बँका का राहणार बंद?

महाराष्ट्र दिन, बुद्ध पौर्णिमा, मे दिन (कामगार दिन) आणि पंडित रघुनाथ मुर्मू यांची जयंती या निमित्ताने, बहुतांश राज्यांमधील बँका  मे (शुक्रवार) रोजी बंद राहतील. त्यानंतर 3 मे रोजी नेहमीची रविवारची सुट्टी असेल; परिणामी, या आठवड्यात दोन दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. विशेष म्हणजे, 2 मे (शनिवार) हा दिवस बँकांसाठी कामकाजाचा दिवस असेल; कारण एखादी विशिष्ट सुट्टी जाहीर केली नसल्यास, बँका महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी कार्यरत असतात.

बँका का बंद असतात

आरबीआय (RBI) 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या (Negotiable Instruments Act) तरतुदींनुसार बँक सुट्ट्या जाहीर करते. या कायद्यानुसार चेक आणि वचनपत्रांसारखे व्यवहार नियंत्रित केले जातात. या अधिसूचित सुट्ट्यांच्या दिवशी, असे व्यवहार केले जात नाहीत. स्थानिक नियमांनुसार राज्या-राज्यांमध्ये बंदच्या तारखांमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी आपापल्या बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधून माहिती घेणे उचित ठरेल.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

