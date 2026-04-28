Bank Holiday : बुधवारी बंद राहणार बँक, RBI ने अचानक 29 एप्रिलला सुट्टी देण्याचं कारण काय?

RBI Declared Bank Holiday : बुधवार 29 एप्रिल रोजी बँका बंद राहणार असल्याचं RBI ने जाहीर केलं आहे. एप्रिल महिना संपायला अवघे 2 दिवस उरले आहेत. असं असताना कॅलेंडरमध्ये कोणतीही अधिकृत सूचना नसताना RBI ने 29 एप्रिलची सुट्टी का जाहीर केली. तर RBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका आहे. विधानसभा निवडणुकांचे कारण देत RBI ने सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे बँका फक्त पश्चिम बंगालला बंद राहणार आहे. इतर राज्यांमध्ये बँका खुल्या राहणार आहेत.
बुधवारी 29 एप्रिल 2026 रोजी पश्चिम बंगाल येथे विधानसभा निवडणुका जाहीर केल्या आहे. दुसऱ्या टप्प्यात राज्याच्या काही ठिकाणी हे मतदान होणार आहे. या परिसरात सरकारी तसेच प्रायव्हेट बँकांच्या ब्रांच बंद राहणार आहेत. या दरम्यान UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि एटीएम सर्व्हिस ग्राहकांना मिळणार आहे.
महाराष्ट्र दिन, बुद्ध पौर्णिमा, मे दिन (कामगार दिन) आणि पंडित रघुनाथ मुर्मू यांची जयंती या निमित्ताने, बहुतांश राज्यांमधील बँका मे (शुक्रवार) रोजी बंद राहतील. त्यानंतर 3 मे रोजी नेहमीची रविवारची सुट्टी असेल; परिणामी, या आठवड्यात दोन दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. विशेष म्हणजे, 2 मे (शनिवार) हा दिवस बँकांसाठी कामकाजाचा दिवस असेल; कारण एखादी विशिष्ट सुट्टी जाहीर केली नसल्यास, बँका महिन्याच्या पहिल्या, तिसऱ्या आणि पाचव्या शनिवारी कार्यरत असतात.
आरबीआय (RBI) 'नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट'च्या (Negotiable Instruments Act) तरतुदींनुसार बँक सुट्ट्या जाहीर करते. या कायद्यानुसार चेक आणि वचनपत्रांसारखे व्यवहार नियंत्रित केले जातात. या अधिसूचित सुट्ट्यांच्या दिवशी, असे व्यवहार केले जात नाहीत. स्थानिक नियमांनुसार राज्या-राज्यांमध्ये बंदच्या तारखांमध्ये थोडाफार फरक असू शकतो, त्यामुळे ग्राहकांनी आपापल्या बँकेच्या शाखांशी संपर्क साधून माहिती घेणे उचित ठरेल.