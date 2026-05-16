/Bank Holiday Alert : मे महिन्याच्या पुढील 15 दिवसांत किती वेळा बंद राहणार बँक, पाहा संपूर्ण माहिती

Bank Holiday List : मे महिन्याची 16 ते 30 या तारखेमध्ये किती वेळा बँका बंद राहणार आहेत? हे समजून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. RBI च्या दिलेल्या यादीनुसार तुम्हाला कोणत्या दिवशी बँकेत जाणं टाळायचं आहे.
Bank Holiday Alert: महिन्याचा तिसरा शनिवार असल्यामुळे, शनिवार, 16 मे 2026 रोजी अनेक राज्यांमध्ये बँका बंद राहतील. या दिवशी सिक्कीममध्ये राज्य स्थापना दिन साजरा होत असून, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) तेथे बँकिंग सुट्टी जाहीर केली आहे. तथापि, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांसारख्या इतर राज्यांमध्ये बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील आणि त्यांच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम होणार नाही. बँका सहसा महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या शनिवारी उघड्या असतात. यावर्षी सिक्कीममधील एका विशेष प्रसंगामुळे सर्व बँक शाखा बंद राहतील.
सिक्कीम दरवर्षी १६ मे रोजी आपला राज्य स्थापना दिवस साजरा करतो. याच दिवशी, १९७५ मध्ये, सिक्कीम भारताचे २२ वे राज्य बनले. या ऐतिहासिक प्रसंगाच्या स्मरणार्थ, राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे, ज्यामुळे बँका बंद राहतील.
मे महिन्यातील आगामी बँक सुट्ट्या खालीलप्रमाणे आहेत. मे महिना अर्धा उलटून गेला आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुमची बँकेशी संबंधित काही महत्त्वाची कामे बाकी असतील, तर कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी सुट्ट्यांची यादी आगाऊ जाणून घेणे चांगले राहील.
या महिन्यात 17,24 आणि 31मे रोजी देशभरातील बँका रविवारी बंद राहतील. याशिवाय, 23मे रोजी चौथा शनिवार असल्याने सर्व बँकिंग सेवा बंद राहतील.
मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अनेक सण वार येत आहेत, काझी नझरुल इस्लाम यांच्या जयंतीनिमित्त 26 मे रोजी काही राज्यांमध्ये बँका बंद राहू शकतात. ईद-उल-अझहा (बकरीद) मुळे 27 आणि 28 मे रोजी अनेक राज्यांमध्ये सलग दोन दिवस बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्व रविवार (17,24आणि 31 मे)
23 मे (चौथा शनिवार)
26 मे: काही राज्यांमध्ये विशेष प्रसंग
27-28 मे: ईद-उल-अजहा (परिणाम राज्यानुसार)
बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, UPI, ATM, मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. तथापि, चेक क्लिअरन्स आणि रोख व्यवहारांवर परिणाम होऊ शकतो.