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26 ते 30 जून दरम्यान 5 दिवस बँका बंद; सुट्ट्यांची यादी पाहूनच बँकेत जा

जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात 26 ते 30 जून दरम्यान 5 दिवस बँका बंद  राहतील. विविध राज्यांतील सुट्ट्यांची यादी समोर आली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 23, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:08 PM IST
26 ते 30 जून दरम्यान 5 दिवस बँका बंद; सुट्ट्यांची यादी पाहूनच बँकेत जा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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