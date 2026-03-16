Bank Holiday : कोणत्या राज्यांमध्ये 17,19, 20 आणि 21 मार्चला बंद राहणार बँक, कारण काय?

Bank Open or CLosed : जर तुम्ही पुढील आठवड्यात काही महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जाण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी महत्त्वाची आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार, सण आणि विशेष प्रसंगी पुढील सात दिवस देशाच्या वेगवेगळ्या भागात बँका चार दिवस बंद राहतील. कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी घराबाहेर पडण्यापूर्वी ही सुट्टीची यादी नक्की तपासा.
पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला, जम्मू आणि श्रीनगरमधील बँका १७ मार्च रोजी शब-ए-कद्रसाठी बंद राहतील. तथापि, इतर सर्व राज्यांमध्ये बँकिंग सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील, त्यामुळे इतर शहरांमधील ग्राहकांना काळजी करण्याची गरज नाही.
19 मार्च रोजी देशभरातील अनेक प्रमुख शहरांमध्ये बँका एकाच वेळी बंद राहतील. या दिवशी गुढी पाडवा, उगादी आणि नवरात्र असे प्रमुख सण साजरे केले जातील. यामुळे, मुंबई, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, नागपूर, पणजी आणि विजयवाडा यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये बँक कर्मचारी सुट्टीवर असतील.
आठवड्याच्या शेवटी ईदचा बँकिंग सेवांवर परिणाम होईल. 20 मार्च रोजी ईद उल फित्रमुळे कोची, त्रिवेंद्रम आणि विजयवाडा सारख्या शहरांमध्ये बँका बंद राहतील. दरम्यान, 21 मार्च (शनिवार) रोजी देशभरात रमजान-ईद साजरी केली जाईल, ज्यामुळे भारतातील जवळजवळ सर्व भागात बँकांना सुट्टी असेल.
या दिवसांत बँक शाखा बंद राहिल्या तरी, मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि एटीएम सेवा 24 तास चालू राहतील. जर तुम्हाला फक्त पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील किंवा तुमचा बॅलन्स तपासायचा असेल तर तुम्ही डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकता.
तुम्ही ऑनलाइन सेवा वापरू शकता
या दिवसांत बँक शाखा बंद राहिल्या तरी, मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि एटीएम सेवा २४ तास चालू राहतील. जर तुम्हाला फक्त पैसे ट्रान्सफर करायचे असतील किंवा तुमचा बॅलन्स तपासायचा असेल तर तुम्ही डिजिटल माध्यमांचा वापर करू शकता.
22 मार्च - रविवार असल्याकारणाने बँक कर्मचाऱ्यांची साप्ताहिक सु्ट्टी असणार आङे. याशिवाय 26 मार्च रोजी श्री राम नवमीचा उत्सव असल्यामुळे मिझोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मुंबई, नागपुर या शहरांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत.
27 मार्च - मध्यप्रदेश, उडीसा, सिक्किम, तेलंगणा, बिहार आणि आंध्र प्रदेशामध्ये श्री राम नवमीनिमित्त सुट्टी असणार आङे.
28 मार्च - 28 मार्च रोजी चौथा शनिवार असल्यामुळे बँक बंद राहणार आहे.
31 मार्च - महावीर जयंतीनिमित्त गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नवी दिल्ली, बिहार, छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये बँका बंद राहणार आहेत.