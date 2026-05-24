/25 मेपासून सुरु होणाऱ्या आठवड्यात किती दिवस बंद राहणार बँक, पाहा संपूर्ण यादी

जर तुम्ही पुढच्या आठवड्यात बँकेला भेट देण्याची योजना आखत असाल, तर आधी सुट्ट्यांच्या तारखा नक्की तपासा. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये बँका बंद राहणार असल्याने, बँक ग्राहकांना त्यांच्या बँक भेटीचे नियोजन आगाऊ करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या सुट्ट्या राज्यानुसार बदलू शकत असल्याने, अधिकाऱ्यांनी ग्राहकांना त्यांच्या स्थानिक बँक शाखेच्या स्थितीची आगाऊ खात्री करण्यास सांगितले आहे. सण आणि स्मृतिदिनांमुळे अनेक राज्यांमध्ये 26 मे ते 28 मे 2026 दरम्यान बँका बंद राहतील.
काझी नझरुल इस्लाम यांच्या जयंतीनिमित्त त्रिपुरा आणि सिक्कीममध्ये बँका बंद राहतील.
ईद-उल-अझहा (बकरीद) / ईद-उल-झुहा निमित्त अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बँका बंद राहतील. यामध्ये त्रिपुरा, गुजरात, मिझोराम, मध्य प्रदेश, चंदीगड, उत्तराखंड, आसाम, तेलंगणा, मणिपूर, जम्मू आणि काश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरळ, नागालँड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगड, झारखंड, मेघालय आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे.
बकरीद (ईद-उल-अझहा) निमित्त त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, राजस्थान, जम्मू आणि काश्मीर, गोवा, बिहार आणि आंध्र प्रदेशमध्ये बँका बंद राहतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सणांव्यतिरिक्त देशभरातील बँका प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी देखील बंद असतात. यामुळे बँक शाखांच्या सुट्टीच्या दिवसांची संख्या वाढते आणि नियमित बँकिंग कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
बँक शाखा बंद असूनही, डिजिटल बँकिंग सेवा अखंडपणे सुरू राहतील. ग्राहक ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल ॲप्स, एटीएम आणि यूपीआय सेवांद्वारे निधी हस्तांतरण (फंड ट्रान्सफर), बिल भरणे आणि इतर व्यवहार करू शकतील. ज्या सेवांसाठी बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष भेट देणे आवश्यक असते, जसे की चेक क्लिअरन्स, मोठी रक्कम जमा करणे आणि डिमांड ड्राफ्ट जारी करणे, त्या या दिवसांमध्ये उपलब्ध नसतील. त्यामुळे, ग्राहकांना गैरसोय टाळण्यासाठी त्यांच्या बँकिंग गरजांचे आगाऊ नियोजन करण्याचा आणि डिजिटल माध्यमांचा अधिक वापर करण्याचा सल्ला दिला जातो.