/19 ऑगस्टला बँका राहणार बंद! कुठे जाहीर करण्यात आला आहे Bank Holiday, जाणून घ्या

महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर यांच्या जयंतीनिमित्त 19 ऑगस्ट 2026 रोजी त्रिपुरामध्ये बँका बंद राहणार आहेत. आरबीआयच्या (RBI) 2026 च्या सुट्ट्यांच्या यादीत त्रिपुरासाठी या सुट्टीचा समावेश करण्यात आला आहे.
19 ऑगस्ट हा त्रिपुराचे माजी शासक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर यांचा जन्मदिन आहे. राज्याने या दिवसाला सुट्टी म्हणून मान्यता दिली आहे आणि आगरतळासाठी आरबीआयच्या सुट्ट्यांच्या यादीतही याचा समावेश आहे.
महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर यांचा जन्म 19 ऑगस्ट 1908 रोजी झाला होता आणि त्रिपुराच्या विकासातील त्यांच्या योगदानासाठी ते ओळखले जातात. शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा आणि समाजकल्याण यांसारख्या क्षेत्रांतील त्यांच्या कार्याची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. त्यांचा वारसा जपण्यासाठी आणि राज्यातील त्यांच्या योगदानाबद्दलची जागरूकता कायम राखण्यासाठी त्यांच्या जयंतीला सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.
१९ ऑगस्टची ही सुट्टी त्रिपुरातील सर्व बँक शाखांना लागू असेल. 2026 च्या सुट्ट्यांच्या यादीत महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादूर यांचा जन्मदिन विशेषतः त्रिपुरासाठी नमूद केला आहे. त्यामुळे, आगरतळा आणि त्रिपुराच्या इतर भागांतील ग्राहकांनी उद्या प्रत्यक्ष बँक शाखा बंद राहतील, हे लक्षात घ्यावे.
ही सुट्टी फक्त त्रिपुरापुरती मर्यादित आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील बँका 19 ऑगस्ट रोजी सामान्यतः सुरू राहतील; अर्थात, संबंधित बँकिंग क्षेत्रासाठी (सर्कलसाठी) एखादी वेगळी स्थानिक सुट्टी लागू असल्यास त्याला अपवाद असू शकतो.
त्यामुळे, त्रिपुराबाहेरील ग्राहक त्यांच्या बँक शाखांचा वापर नेहमीप्रमाणे करू शकतात
ही सुट्टी प्रत्यक्ष बँक शाखांसाठी लागू आहे. सुट्टीच्या काळातही ग्राहक मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंग, यूपीआय (UPI) आणि एटीएम (ATM) यांसारख्या डिजिटल बँकिंग सेवांचा वापर सुरू ठेवू शकतात.