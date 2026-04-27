Bank Holidays Next Week : 27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंत कधी आणि कुठे बँका राहणार बंद? RBI चे कॅलेंडर पाहा

27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंतच्या काळात एप्रिल महिन्याचा अखेरचा आठवडा आणि 3 मेपर्यंत मे महिन्याची सुरुवात होणार आहे. या कालावधीत जर बँकेचे काही महत्त्वाची कामे असतील तर या आठवड्याचा RBI कॅलेंडर पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढच्या आठवड्यात बँकेला भेट देण्याचे नियोजन करत आहात का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिनदर्शिकेनुसार, 27 एप्रिल ते 3 मे 2026 या कालावधीत येणाऱ्या विविध सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवारमुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो.
|तारीख
|दिवस
|हॉलिडे
|माहिती
|27 एप्रिल
|सोमवार
|वर्किंग डे
|सगळ्या राज्यात बँका खुल्या राहतील
|28 एप्रिल
|मंगळवार
|वर्किंग डे
|बँका सुरु राहतील
|29 एप्रिल
|बुधवार
|वर्किंग डे
|हॉलिडे नाही
|30 एप्रिल
|गुरुवार
|वर्किंग डे
|बँका राज्यात खुल्या राहतील
|1 मे
|शुक्रवार
|महाराष्ट्र डे/ लेबर डे
|बँका काही राज्यांमध्ये बंद राहतील
|2 मे
|शनिवार
|पहिला शनिवार
|बँक हॉलिडे नसणार
|3 मे
|रविवार
|रविवार
|रविवार बँका बंद राहतील
1 मे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' आणि 'कामगार दिन' (Labour Day) अशा दोन्ही स्वरूपात पाळला जातो. महाराष्ट्र दिन ही केवळ राज्यापुरती मर्यादित सुट्टी असली, तरी कामगार दिन हा संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो; याच कारणामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये बँका बंद असतात.
बुद्ध पौर्णिमा हा एक महत्त्वाचा सण असून अनेक राज्यांमध्ये या दिवशी बँकेला सुट्टी असते. मात्र, या विशिष्ट कालावधीत 27 एप्रिल ते 3 मे ही सुट्टी सर्वच ठिकाणी येईलच असे नाही. खात्री करण्यासाठी संबंधित राज्यानुसार जाहीर केलेल्या सुट्ट्यांची यादी नेहमी तपासावी.
बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरीही खालील सुविधा उपलब्ध होतील. ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरु राहिल. तसेच मोबाइल बँकिंग ॲप्सचा वापर तुम्ही करु शकता. तसेच रोख व्यवहारांसाठी एटीएम (ATMs), UPI आणि डिजिटल पेमेंट्स करु शकता. या कालावधीत अनेक सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवार एकापाठोपाठ येत असल्याने, तुमची महत्त्वाची बँकिंग कामे आधीच पूर्ण करून घेणे हिताचे ठरेल. 2 मे आणि 3 मे रोजी शनिवार, रविवार असल्यामुळे बँक बंद राहणार आहे. ऐनवेळी होणारा त्रास टाळण्यासाठी, राज्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या सुट्ट्यांच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवा.