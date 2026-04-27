English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Bank Holidays Next Week : 27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंत कधी आणि कुठे बँका राहणार बंद? RBI चे कॅलेंडर पाहा

Bank Holidays Next Week : 27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंत कधी आणि कुठे बँका राहणार बंद? RBI चे कॅलेंडर पाहा

Bank Holiday : भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कॅलेंडरनुसार, 27 एप्रिल ते 3 मे 2026 या कालावधीत बँकांच्या अनेक सुट्ट्या आहेत. या वेळापत्रकाचा परिणाम आठवड्यातील बँकेच्या व्यवहारांवर होणार आहे. अशावेळी आगाऊ नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरते. पाहा RBI चे कॅलेंडर

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 27, 2026, 06:30 PM IST
Bank Holidays Next Week : 27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंत कधी आणि कुठे बँका राहणार बंद? RBI चे कॅलेंडर पाहा

27 एप्रिल ते 3 मेपर्यंतच्या काळात एप्रिल महिन्याचा अखेरचा आठवडा आणि 3 मेपर्यंत मे महिन्याची सुरुवात होणार आहे. या कालावधीत जर बँकेचे काही महत्त्वाची कामे असतील तर या आठवड्याचा RBI कॅलेंडर पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पुढच्या आठवड्यात बँकेला भेट देण्याचे नियोजन करत आहात का? भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिनदर्शिकेनुसार, 27 एप्रिल ते 3 मे 2026 या कालावधीत येणाऱ्या विविध सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवारमुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होऊ शकतो. 

Add Zee News as a Preferred Source

तारीख दिवस हॉलिडे  माहिती 
27 एप्रिल सोमवार वर्किंग डे  सगळ्या राज्यात बँका खुल्या राहतील 
28 एप्रिल मंगळवार वर्किंग डे बँका सुरु राहतील 
29 एप्रिल बुधवार वर्किंग डे हॉलिडे नाही 
30 एप्रिल गुरुवार  वर्किंग डे बँका राज्यात खुल्या राहतील
1 मे शुक्रवार महाराष्ट्र डे/ लेबर डे  बँका काही राज्यांमध्ये बंद राहतील 
2 मे शनिवार पहिला शनिवार   बँक हॉलिडे नसणार
3 मे रविवार रविवार रविवार बँका बंद राहतील 

1 मे रोजी बँका बंद राहणार का?

1 मे हा दिवस 'महाराष्ट्र दिन' आणि 'कामगार दिन' (Labour Day) अशा दोन्ही स्वरूपात पाळला जातो. महाराष्ट्र दिन ही केवळ राज्यापुरती मर्यादित सुट्टी असली, तरी कामगार दिन हा संपूर्ण भारतात मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो; याच कारणामुळे देशाच्या अनेक भागांमध्ये बँका बंद असतात.

बुद्ध पौर्णिमेला बँक बंद राहणार का?

बुद्ध पौर्णिमा हा एक महत्त्वाचा सण असून अनेक राज्यांमध्ये या दिवशी बँकेला सुट्टी असते. मात्र, या विशिष्ट कालावधीत 27 एप्रिल ते 3 मे ही सुट्टी सर्वच ठिकाणी येईलच असे नाही. खात्री करण्यासाठी संबंधित राज्यानुसार जाहीर केलेल्या सुट्ट्यांची यादी नेहमी तपासावी.

बँक बंद असली तरीही सेवा राहिल सुरु?

बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरीही खालील सुविधा उपलब्ध होतील. ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरु राहिल. तसेच मोबाइल बँकिंग ॲप्सचा वापर तुम्ही करु शकता. तसेच रोख व्यवहारांसाठी एटीएम (ATMs), UPI आणि डिजिटल पेमेंट्स करु शकता. या कालावधीत अनेक सुट्ट्या आणि शनिवार-रविवार एकापाठोपाठ येत असल्याने, तुमची महत्त्वाची बँकिंग कामे आधीच पूर्ण करून घेणे हिताचे ठरेल. 2 मे आणि 3 मे रोजी शनिवार, रविवार असल्यामुळे बँक बंद राहणार आहे.  ऐनवेळी होणारा त्रास टाळण्यासाठी, राज्यानुसार जाहीर करण्यात आलेल्या सुट्ट्यांच्या वेळापत्रकावर लक्ष ठेवा.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

...Read More

Tags:
RBI bank holidaysbank holiday calendarApril 2026 bank holidaysMay 2026 bank holidaysbank branch closures

भारत