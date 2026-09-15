/Banks open or not Today: आज बँका बंद की सुरू? 15 सप्टेंबरला कुठे आहे बँक हॉलिडे? जाणून घ्या

आज तुमचे बँकेत काही महत्त्वाचे काम आहे का? मग घराबाहेर पडण्यापूर्वी 15 सप्टेंबरला तुमच्या शहरातील बँका सुरू आहेत की बंद, हे तपासणे गरजेचे आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) दरवर्षी राज्य आणि शहरनिहाय बँक सुट्ट्यांची यादी जाहीर करते. सप्टेंबर महिन्यात विविध कारणांमुळे अनेक दिवस बँकांच्या शाखा बंद राहणार आहेत. मात्र, प्रत्येक सुट्टी संपूर्ण देशासाठी लागू नसते. काही सुट्ट्या केवळ विशिष्ट राज्यांमध्ये किंवा शहरांमध्ये असतात. त्यामुळे तुमच्या भागात आज बँक बंद आहे की नाही, हे जाणून घेतल्याशिवाय शाखेत जाणे टाळा.
होय, 15 सप्टेंबरला काही शहरांमध्ये बँकांना सुट्टी आहे. मात्र ही सुट्टी देशभरातील सर्व बँकांसाठी लागू नाही. आज गुजरात, ओडिशा आणि गोवा या राज्यांतील काही प्रमुख शहरांमध्ये बँकांच्या शाखा बंद राहणार आहेत. दुसरीकडे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि बिहारसह अनेक राज्यांमध्ये बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
15 सप्टेंबर रोजी अहमदाबाद, भुवनेश्वर आणि पणजी येथे प्रादेशिक सणांमुळे बँकांना सुट्टी आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये बँकेशी संबंधित प्रत्यक्ष कामकाजासाठी शाखेत जाण्यापूर्वी सुट्टीची माहिती तपासणे महत्त्वाचे आहे.
ही सुट्टी केवळ सरकारी बँकांपुरती मर्यादित नाही. संबंधित शहरांमध्ये SBI, PNB, Bank of Baroda यांसारख्या सरकारी बँकांसोबतच HDFC Bank, ICICI Bank आणि Axis Bank यांसारख्या खासगी बँकांच्या शाखाही बंद राहतील. मात्र, बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ATM यांसारख्या डिजिटल सेवा बहुतांश वेळा उपलब्ध राहतात.
15 सप्टेंबरला विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे सण साजरे केले जात आहेत. गुजरातमध्ये संवत्सरी हा जैन धर्मातील महत्त्वाचा सण आहे. याशिवाय ओडिशा आणि गोव्यात नुआखाई सण साजरा केला जात आहे. या प्रादेशिक सणांमुळे संबंधित शहरांमध्ये बँकांना सुट्टी देण्यात आली आहे.
15 सप्टेंबरनंतरही सप्टेंबर महिन्यात काही ठिकाणी बँकांच्या सुट्ट्या आहेत. RBI च्या सुट्टीच्या वेळापत्रकानुसार:
दरम्यान, बँकिंग क्षेत्रातील संघटनांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आठवड्यात पाच दिवस कामकाज आणि दोन दिवस सुट्टी यासह इतर मागण्यांसाठी युनियनकडून देशव्यापी आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास 28, 29 आणि 30 सप्टेंबरला देशव्यापी संपाचा इशारा देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यानंतरही तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे बँकेत काही महत्त्वाचे काम असल्यास ग्राहकांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबण्याऐवजी शक्य तितक्या लवकर काम पूर्ण करून घेणे फायदेशीर ठरेल.
महत्त्वाची सूचना: बँकेची सुट्टी राज्य, शहर आणि स्थानिक सणांनुसार बदलू शकते. त्यामुळे शाखेत जाण्यापूर्वी तुमच्या शहरासाठी लागू असलेले RBI चे हॉलिडे कॅलेंडर तपासणे योग्य ठरेल.