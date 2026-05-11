/Bank Holiday : 11 ते 17 मे दरम्यान कोणत्या दिवशी बँक राहणार बंद? पाहा RBI ने दिलंय संपूर्ण यादी

Bank Holidays : 11 ते 17 मे महिन्याच्या या कालावधीत बँकेत जाण्याचा विचार असेल तर सर्वातआधी ही संपूर्ण माहिती वाचा. या दरम्यान बँका कधी कधी बंद असणार ते पाहूया. ही लिस्ट RBI ने जाहीर केली आहे.
Bank Holidays : येत्या आठवड्यात बँकेत काही महत्त्वाची कामे असतील तर ही बातमी तुमच्यासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेल्या कॅलेंडरनुसार, 11 मे ते 17 मे 2026 रोजी भारताचे सरकारी किंवा खासगी प्रायव्हेट बँका कधी बंद राहणार आहेत. जाणून घ्या संपूर्ण यादी.
पुढील आठवड्यात संपूर्ण भारतातील बँका फक्त एका दिवसासाठी बंद राहतील.
11 मे सोमवार या दिवस बँक खुली राहील.
12 मे मंगळवारी बँका सगळीकडे खुल्या राहतील
13 मे बुधवार या दिवशीही बँका खुल्या राहतील
14 मे गुरुवार बँका खुल्या राहतील
15 मे रोजी शुक्रवार ्असून बँका खुल्या राहतील
16 मे रोजी तिसरा शनिवार असल्यामुळे बँका खुल्या राहतील.
16 मे (रविवार): ही साप्ताहिक रविवारची सुट्टी आहे, त्यामुळे देशभरातील सर्व बँका या दिवशी बंद राहतील.
16 मे हा महिन्याचा तिसरा शनिवार असल्याने, बँका या दिवशी सुरू राहतील. कृपया लक्षात घ्या की बँका फक्त दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी बंद असतात.
आरबीआयच्या यादीनुसार, या महिन्यात बँका एकूण नऊ दिवस (शनिवार आणि रविवारसह) बंद राहतील. महिन्याच्या उर्वरित दिवसांच्या सुट्ट्या खालीलप्रमाणे आहेत:
23 मे (शनिवार): महिन्याचा चौथा शनिवार (बँकेची सुट्टी).
24 मे (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी.
27 मे (बुधवार): बकरीद/ईद-उल-अजहा (देशाच्या अनेक भागांमध्ये सुट्टी).
31 मे (रविवार): साप्ताहिक सुट्टी.
बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, डिजिटल सेवांमुळे ग्राहकांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही. तुम्ही या सुविधा 24/7 वापरू शकता.
यूपीआय आणि नेट बँकिंग: तुम्ही गुगल पे, फोनपे किंवा बँकेच्या ॲपद्वारे कधीही पैसे पाठवू किंवा स्वीकारू शकता.
एटीएम: रोख रक्कम काढण्यासाठी एटीएम सेवा सुरू राहतील.
मोबाइल बँकिंग: निधी हस्तांतरणासाठी (NEFT/RTGS/IMPS) मोबाइल बँकिंगचा वापर केला जाऊ शकतो.
विविध राज्ये आणि स्थानिक सणांनुसार बँकेच्या सुट्ट्या बदलू शकतात. त्यामुळे, कोणत्याही मोठ्या कामासाठी घरातून निघण्यापूर्वी, तुमच्या स्थानिक बँक शाखेत किंवा बँकेच्या वेबसाइटवर सुट्ट्यांची यादी नक्की तपासा.