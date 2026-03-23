Bank Holidays: या आठवड्यात 7 पैकी 4 दिवस बँक राहणार बंद; तुम्हाला काय येऊ शकतात अडचणी? आताच जाणून घ्या!

Bank Holidays: या आठवड्यात म्हणजेच 23 ते 26 मार्च 2026 रोजी भारतातल्या अनेक राज्यांमध्ये बँका सलग चार दिवस बंद राहणार आहेत. भारतीय रिझर्व बँकेच्या (RBI) सूचनेनुसार श्री राम नवमी, चैते दशैं, चौथा शनिवार आणि रविवार या कारणांमुळे हे सुट्ट्या पडल्या आहेत. आर्थिक वर्ष संपत असल्याने बँकेचे कामकाज महत्त्वाचे असते, पण आता घराबाहेर पडण्यापूर्वी तुमचा शहरात बँक उघडी आहे की नाही हे तपासा. नाहीतर काम अडकू शकते!
या दिवशी श्री राम नवमीमुळे मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, नागपूर, कानपूर, जयपूर, चंडीगढ, अहमदाबाद, देहरादून, रांची, शिमला, आइजोल आणि बेलापूर या शहरांमध्ये सर्व बँका बंद राहतील. फक्त याच ठिकाणी सुट्टी आहे, इतर शहरांत बँका उघड्या असू शकतात.
या दिवशी चैते दशैं किंवा राम नवमीच्या निमित्ताने पटणा, हैदराबाद, भुवनेश्वर, भोपाळ, गंगटोक आणि विजयवाडा या शहरांमध्ये बँका बंद राहतील. इतर ठिकाणी काम सुरू राहील.
हा महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने संपूर्ण भारतात सर्व सरकारी आणि खासगी बँका बंद राहतील. हा नियम सर्वत्र लागू आहे.
रविवारच्या नेहमीच्या सुट्टीमुळे पुन्हा संपूर्ण देशात सर्व बँका बंद राहतील. आता 26 ते 29 मार्चपर्यंत सलग चार दिवस सुट्टीचा काळ आहे.
बँका बंद असल्या तरी डिजिटल सेवांवर तुमचे काम थांबणार नाही. UPI (गूगल पे, फोन पे), नेट बँकिंग, मोबाइल अॅप्स 24 तास चालू राहतील. पैसे पाठवणे किंवा घेणे सोपे. एटीएम नेहमी उघडे असतील, पण जास्त सुट्ट्या असल्याने रोख पैशांची कमतरता होऊ शकते म्हणून आधीच काही रोख काढून ठेवा. NEFT, RTGS, IMPS सारख्या ऑनलाइन ट्रान्सफरही सुरू राहतील. मात्र नवीन चेक बुक किंवा लॉकरसाठी बँक उघडण्याची वाट पाहावी लागेल.
चेक जमा, कर्ज कागदपत्रे, KYC असे मोठे काम असल्यास 23 ते 25 मार्च दरम्यानच पूर्ण करा. बँक मेन्टेनन्ससाठी रात्री सेव बंद होऊ शकतात, त्यामुळे SMS किंवा ईमेल तपासत राहा. शंका असल्यास जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा किंवा RBI ची अधिकृत यादी पहा. या लाँग वीकेंडमुळे गर्दी होऊ शकते, म्हणून आता प्लॅनिंग करा. बँकेची इमारत बंद असली तरी डिजिटल बँकिंग कधीही झोपत नाही!