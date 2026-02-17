18, 19, 20 फेब्रुवारी 3 दिवस बँका बंद; बँकेचे एकही काम होणार नाही

Bank Holidays Alert: अनेक कामं बँकेत गेल्याशिवाय होत नाहीत. तुमची बँकेत काही कामे असतील तर ती 3 दिवसा होणार नाहीत. 18, 19, 20 फेब्रुवारी 3 दिवस बँका बंद असणार आहेत. स्थानिक सण तसेच महापुरुषांंच्या जयंती निमित्ताने बँंकान सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. विविध राज्यांमधील संबधींत बँकांनी सुट्ट्यांचे परिपत्रक जारी केले आहे.
फेब्रुवारी महिन्याचा तिसरा आठवडा बँकिंग कामकाजांसाठी अडचणीचा ठरणार आहे. स्थानिक सण आणि महान व्यक्तींच्या जयंतींमुळे वेगवेगळ्या राज्यांमधील बँकांनी पुढील तीन दिवस सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. तथापि, देशभरात या सुट्ट्या सारख्या नसतात, म्हणून तुमच्या राज्याची यादी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, बँकाना वेगवेगळ्या दिवशी सुट्टी देण्यात आली आहे. 19 फेब्रुवारी (गुरुवार) – छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती निमित्ताने बँकांना सुट्टी देण्यात आली आहे. मराठा साम्राज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती देशभरात, विशेषतः महाराष्ट्रात मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि नागपूर बँका पूर्णपणे बंद राहतील. कर्नाटकच्या काही भागातही बँकांना सुट्टी असणार आहे .
20 फेब्रुवारी रोजी मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिन आहे. मिझोरम आणि अरुणाचल प्रदेश 20 फेब्रुवारी रोजी त्यांचा राज्य स्थापना दिन साजरा करतात. मिझोरम (ऐझॉल) आणि अरुणाचल प्रदेश (इटानगर) मध्ये बँका बंद राहतील.
18 फेब्रुवारी रोजीची सुट्टी लोसार सणामुळे आहे, ज्याला तिबेटी नववर्ष असेही म्हणतात. लडाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये लोसार मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे या दिवशी सिक्कीममध्ये बँकिंग सेवा उपलब्ध नसतील.
सिक्कीममधील बँका बंद राहतील, परंतु ग्राहकांना घाबरून जाण्याची गरज नाही. डिजिटल आणि ऑनलाइन बँकिंग सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. तुम्ही मोबाईल बँकिंग, नेट बँकिंग आणि UPI द्वारे सहजपणे ऑनलाइन पेमेंट, बिल पेमेंट, मोबाईल रिचार्ज आणि पैसे ट्रान्सफर करू शकता. एटीएम सेवा देखील सुरू राहतील, त्यामुळे रोख रक्कम काढण्यात किंवा शिल्लक तपासण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.