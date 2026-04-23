Bank Holiday : 24 ते 30 एप्रिलच्या काळात अनेक शहरांमध्ये बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी

RBI च्या गाईनलाईननुसार, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असते. त्या व्यतिरिक्त महिन्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. 24 ते 26 एप्रिल रोजी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत. एप्रिल महिन्याच्या 24 ते 26 एप्रिल पर्यंत अनेक शहरांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे बँका बंद राहणार आहेत. यामध्ये इलेक्शन, पारंपरिक सणांचा समावेश आहे. असे असले तरीही या दिवसांमध्ये बँकेची ऑनलाईन सेवा सुरु राहणार आहेत. आरबीआयने दिलेल्या गाईडलाईनुसार वरील तारखांचे शेड्युल पाहूया. कुठे बँका बंद राहणार आणि कोणत्या राज्यांमध्ये कोणत्या कारणांसाठी बंद होणार ते पाहूया.
एप्रिलचा शेवटचा आठवडा देखील सुट्ट्यांनी भरलेला आहे. 25 एप्रिल रोजी महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने, देशभरातील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक बँका बंद राहतील. त्यानंतरचा दिवस, 26एप्रिल, रविवार असल्याने, तो देखील बँकेला सुट्टीचा दिवस असेल. यानंतर, २९ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीची दुसरी फेरी पार पडेल, त्यामुळे ज्या भागांमध्ये मतदान होणार आहे, तेथील बँका देखील बंद राहतील. तसेच 27 ते 30 एप्रिल या कालावधीत बँका सुरळीत सुरु राहतील.
बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, डिजिटल बँकिंगच्या युगात तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. आरबीआयच्या (RBI) मते, आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटी (NEFT) सेवा दिवसाचे 24 तास, वर्षाचे 365 दिवस उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ तुम्ही घरबसल्या एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करू शकता. यूपीआय (UPI) वापरून पेमेंट करणे देखील त्रासमुक्त असेल. सुट्ट्यांमध्ये तुम्हाला रोख रकमेची गरज भासल्यास, एटीएम पूर्णपणे कार्यरत असतील. तुम्ही कधीही पैसे काढू किंवा जमा करू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगद्वारे सहजपणे कर्जासाठी अर्ज करू शकता किंवा चेकबुक मागवू शकता. सर्व डिजिटल बँक व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.
