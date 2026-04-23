Bank Holiday : 24 ते 30 एप्रिलच्या काळात अनेक शहरांमध्ये बँका राहणार बंद, पाहा संपूर्ण यादी

Bank Holiday Latest Updates : एप्रिल महिना संपायला अवघे काही दिवस उरले आहेत. असं असताना बँका कोणत्या दिवशी कुठे बंद राहतील ते पाहूया. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 23, 2026, 08:07 PM IST
RBI च्या गाईनलाईननुसार, प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असते. त्या व्यतिरिक्त महिन्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत. 24 ते 26 एप्रिल रोजी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत. एप्रिल महिन्याच्या 24 ते 26 एप्रिल पर्यंत अनेक शहरांमध्ये वेगवेगळ्या कारणांमुळे बँका बंद राहणार आहेत. यामध्ये इलेक्शन, पारंपरिक सणांचा समावेश आहे. असे असले तरीही या दिवसांमध्ये बँकेची ऑनलाईन सेवा सुरु राहणार आहेत. आरबीआयने दिलेल्या गाईडलाईनुसार वरील तारखांचे शेड्युल पाहूया. कुठे बँका बंद राहणार आणि कोणत्या राज्यांमध्ये कोणत्या कारणांसाठी बंद होणार ते पाहूया. 

महिन्याच्या अखेरच्या सुट्ट्या

एप्रिलचा शेवटचा आठवडा देखील सुट्ट्यांनी भरलेला आहे. 25 एप्रिल रोजी महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने, देशभरातील सर्व खाजगी आणि सार्वजनिक बँका बंद राहतील. त्यानंतरचा दिवस, 26एप्रिल, रविवार असल्याने, तो देखील बँकेला सुट्टीचा दिवस असेल. यानंतर, २९ एप्रिल रोजी पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुकीची दुसरी फेरी पार पडेल, त्यामुळे ज्या भागांमध्ये मतदान होणार आहे, तेथील बँका देखील बंद राहतील. तसेच 27 ते 30 एप्रिल या कालावधीत बँका सुरळीत सुरु राहतील. 

बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, डिजिटल बँकिंगच्या युगात तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. आरबीआयच्या (RBI) मते, आरटीजीएस (RTGS) आणि एनईएफटी (NEFT) सेवा दिवसाचे 24 तास, वर्षाचे 365 दिवस उपलब्ध आहेत. याचा अर्थ तुम्ही घरबसल्या एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरित करू शकता. यूपीआय (UPI) वापरून पेमेंट करणे देखील त्रासमुक्त असेल. सुट्ट्यांमध्ये तुम्हाला रोख रकमेची गरज भासल्यास, एटीएम पूर्णपणे कार्यरत असतील. तुम्ही कधीही पैसे काढू किंवा जमा करू शकता. याव्यतिरिक्त, तुम्ही नेट बँकिंग आणि मोबाइल बँकिंगद्वारे सहजपणे कर्जासाठी अर्ज करू शकता किंवा चेकबुक मागवू शकता. सर्व डिजिटल बँक व्यवहार नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.

जर बँका बंद असतील तर तुम्ही कसे बँकेचे व्यवहार कसे कराल? तर याचे उत्तर हा आहे. बँकेची सुट्टी म्हणजे बँकेच्या सेवा थांबत नाहीत. RBI च्या गाईडलाईननुसार, RTGS आणि NEFT सारख्या सुविधा 24*7 उपलब्ध असतात. ऑनलाइन बँकिंग किंवा UPI च्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करु शकता. याशिवाय नेट बँकिंग ते लोनसाठी अप्लाय करणे, चेकबुक करणे किंवा इतर बँकांचे व्यवहार तुम्ही ऑनलाईन करु शकता. 

ATM चालू राहणार का? 

बँका बंद असले तरीही कॅश काढण्यासाठी तुम्ही ATM चा वापर करु शकता. बँकेची सुट्टी असो किंवा रविवार या दिवसांमध्ये तुम्ही ATM चा वापर करु शकता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

इतर बातम्या

ठाण्याच्या महिला व बालविकास विभागात घोटाळा, संबंधित कंत्राट...

महाराष्ट्र बातम्या