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ऑगस्ट महिन्यात 14 दिवस बँका बंद राहणार, ब्रांचमध्ये जाण्याआधी Holiday List वाचा

August bank holiday: ऑगस्ट महिन्यात 14 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. त्यामुळं तुमचं देखील काही कामकाज असतील ती या दिवसांत पूर्ण करुन घ्या. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 27, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 02:13 PM IST
ऑगस्ट महिन्यात 14 दिवस बँका बंद राहणार, ब्रांचमध्ये जाण्याआधी Holiday List वाचा
Image Credit: Bank Holidays August 2026 Full List of 14 Days Closure Across India and RBI Calendar Schedule

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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