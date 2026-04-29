Bank Holiday in May : मे महिन्यात 13 दिवस बंद राहणार बँका, RBI ने दिली माहिती

Bank Holiday in May 2026 : मे 2026 हा महिना ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. या महिन्यात मुलांच्या फीपासून ते गावी जाण्यापर्यंतचा खर्च असतो. अशावेळी बँका किती दिवस आणि कुठे बंद राहणार त्याबद्दल RBI ने सर्व माहिती दिली आहे. मे महिन्यात एकूण 12 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 29, 2026, 03:09 PM IST
Bank Holiday 2026 May : एप्रिल महिना सरत असून मे महिना सुरु होणार आहे. अशावेळी तुम्ही बँकांचे व्यवहार महिना सुरु होण्यापूर्वीच करणे गरजेचे आहे. द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे महिन्याचे सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहिर केले आहे. यामध्ये 31 दिवसांच्या महिन्यात 12 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. यामध्ये रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारचा देखील समावेश होणार आहे. या महिन्यात आणखी कोणत्या बँकांच्या सु्ट्ट्यांचा समावेश आहे याची संपूर्ण यादी पाहा. कारण मे महिन्यात आपल्यापैकी अनेकजण गावी जातात. तसेच मुलांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाची फी देखील भरायची असते. त्यामुळे आधीच आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे असते. 

Add Zee News as a Preferred Source

मे महिन्यातील बँकांच्या सुट्टीची यादी 

1 मे शुक्रवार रोजी महाराष्ट्र दिनाची सुट्टी जाहीर केली आहे. 
3 मे रविवार या दिवशी साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. 
7 मे गुरुवारी या दिवशी बौद्ध पौर्णिमा दिवशी सुट्टी असणार आहे. 
9 मे शनिवारी या दिवशी दुसरा शनिवार असल्यामुळे बँका सुट्टा असणार आहे. 
10 मे रविवार साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. 
16 मे रोजी सिक्किमला बँका बंद राहणार आहेत. 
17 मे रविवार साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. 
23 मे शनिवार रोजी चौथा शनिवार आहे. या दिवशी महिन्याची सुट्टी असणार आहे. 
24 मे रोजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. या दिवशी बँका बंद राहणार आहे. 
25 मे रोजी सोमवारी महाराणा प्रताप जयंती असून बँकांना सुट्टी असणार आहे. काही राज्यांमध्ये सुट्टी असणार आहे. 
26 मे रोजी त्रिपुरामध्ये बँका बंद राहणार आहेत. 
27 मे रोजी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा आणि बिहारमध्ये बँका बंद राहणार आहे. 
31 मे रोजी रविवार असल्यामुळे बँका बंद राहणार आहेत. 

(हे पण वाचा - बुधवारी बंद राहणार बँक, RBI ने अचानक 29 एप्रिलला सुट्टी देण्याचं कारण काय?) 

 

डिजीटल बँकिंग सेवा राहणार सुरु 

जर तुमची चेक क्लिअरन्स, EMI भरायचा असेल तर किंवा रोख रकमेचे व्यवहार यांसारखी बँकेशी संबंधित कोणतीही महत्त्वाची कामे असतील. तर या सुट्ट्यांसाठी आगाऊ नियोजन करा. बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल ॲप्स आणि एटीएम सेवा सुट्ट्यांमध्येही 24 तास सुरू राहतील. तुम्ही घरबसल्या आरामात निधी हस्तांतरण (NEFT/RTGS/IMPS) आणि इतर महत्त्वाचे व्यवहार सहजपणे करू शकता.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

इतर बातम्या

रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी सरकारने छापले पुस्तक

महाराष्ट्र बातम्या