Bank Holiday in May : मे महिन्यात 13 दिवस बंद राहणार बँका, RBI ने दिली माहिती

Bank Holiday 2026 May : एप्रिल महिना सरत असून मे महिना सुरु होणार आहे. अशावेळी तुम्ही बँकांचे व्यवहार महिना सुरु होण्यापूर्वीच करणे गरजेचे आहे. द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मे महिन्याचे सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहिर केले आहे. यामध्ये 31 दिवसांच्या महिन्यात 12 दिवस बँका बंद राहणार आहेत. यामध्ये रविवार आणि दुसऱ्या-चौथ्या शनिवारचा देखील समावेश होणार आहे. या महिन्यात आणखी कोणत्या बँकांच्या सु्ट्ट्यांचा समावेश आहे याची संपूर्ण यादी पाहा. कारण मे महिन्यात आपल्यापैकी अनेकजण गावी जातात. तसेच मुलांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाची फी देखील भरायची असते. त्यामुळे आधीच आर्थिक नियोजन करणे गरजेचे असते.
1 मे शुक्रवार रोजी महाराष्ट्र दिनाची सुट्टी जाहीर केली आहे.
3 मे रविवार या दिवशी साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे.
7 मे गुरुवारी या दिवशी बौद्ध पौर्णिमा दिवशी सुट्टी असणार आहे.
9 मे शनिवारी या दिवशी दुसरा शनिवार असल्यामुळे बँका सुट्टा असणार आहे.
10 मे रविवार साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे.
16 मे रोजी सिक्किमला बँका बंद राहणार आहेत.
17 मे रविवार साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे.
23 मे शनिवार रोजी चौथा शनिवार आहे. या दिवशी महिन्याची सुट्टी असणार आहे.
24 मे रोजी रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असणार आहे. या दिवशी बँका बंद राहणार आहे.
25 मे रोजी सोमवारी महाराणा प्रताप जयंती असून बँकांना सुट्टी असणार आहे. काही राज्यांमध्ये सुट्टी असणार आहे.
26 मे रोजी त्रिपुरामध्ये बँका बंद राहणार आहेत.
27 मे रोजी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा आणि बिहारमध्ये बँका बंद राहणार आहे.
31 मे रोजी रविवार असल्यामुळे बँका बंद राहणार आहेत.
जर तुमची चेक क्लिअरन्स, EMI भरायचा असेल तर किंवा रोख रकमेचे व्यवहार यांसारखी बँकेशी संबंधित कोणतीही महत्त्वाची कामे असतील. तर या सुट्ट्यांसाठी आगाऊ नियोजन करा. बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी, ग्राहकांनी घाबरण्याची गरज नाही. ऑनलाइन बँकिंग, मोबाइल ॲप्स आणि एटीएम सेवा सुट्ट्यांमध्येही 24 तास सुरू राहतील. तुम्ही घरबसल्या आरामात निधी हस्तांतरण (NEFT/RTGS/IMPS) आणि इतर महत्त्वाचे व्यवहार सहजपणे करू शकता.