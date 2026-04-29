English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
बँकेच्या PO ची Salary Slip व्हायरल; हातात येणारा पगार अन् सुविधांची खैरात

Bank Job : खासगी नोकरदारांना कायमच सरकारी नोकरी आणि बँकेतील नोकऱ्यांचा हेवा वाटतो. यामागे अनेक कारणं असतात. त्यातील एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा पगार. बँकेत एखाद्या कर्मचाऱ्याला किती पगार असतो माहितीये?   

सायली पाटील | Updated: Apr 29, 2026, 10:54 AM IST
(छाया सौजन्य-AI/ सोशल मीडिया) Bank jobs PO reveals his First Salary slip shares Breaks Down extensive list of Perks

Bank Job Salary : सुट्टी, Comp Off, किंवा इतर गोष्टी जेव्हा खासगी नोकऱ्यांमध्ये नाकारण्यात येतात तेव्हा या मंडळींना हेवा वाटू लागतो तो म्हणजे बँक आणि सरकारी नोकऱ्यांचा आणि तिथं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा. आठवडी सुट्ट्या असो किंवा सणवार, इथं रड तशी कमीच, शिवाय पगाराच्या बाबतीतसुद्धा विविध भत्त्यांमुळं होणारा फायदा पाहता ही मंडळी नशीब काढून आलियेत असंह कुतूहलानं म्हटलं जातं. याच कुतूहलाला खतपाणी घालणारा एक व्हिडीओ नुकताच सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये बँकेतील एका PO पदावर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तीची Salary Slip व्हायरल झाली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

पहिली सॅलरी स्लिप आश्चर्यचकित करतेय...

बँक ऑफ बडोदामध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर अर्थात पीओ म्हणून सेवेत असणाऱ्या पंकज कुमार दास यांनी नुकतीच त्यांची पहिलीवहिली सॅलरी स्लिप शेअर केल्याचं म्हटलं जात आहे. मे 2025 मधील ही स्लिप असून, यामध्ये त्यांचा इन हँड अर्थात हातात येणारा पगार आहे  98,745 रुपये. हा आकडा पाहूनच नेटकऱ्यांच्या भुवया उंतावल्या. पण, हा 40 दिवसांचा पगार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 

हेसुद्धा वाचा : Mumbai Pune प्रवास सुस्साट; पण मिसिंग लिंकवर कोणत्या वाहनांना प्रवेश नाही? ताशी वेगमर्यादा 80 किमी 

सॅलरी स्लिपमध्ये देण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये मूळ वेतन, HRA (हाउस रेंट अलाउंस), DA म्हणजेच महागाई भत्ता आणि इतरही अनेक तरतुदींचा समावेश आहे, ज्यामुळं हा आकडा मोठा असल्याचं लक्षात येतं. 

पगारच नव्हे, सुविधांचीही श्रीमंती 

PO पदावर कार्यरत असणाऱ्या पंकज कुमार दास यांना पगाराव्यतिरिक्त इतरही बऱ्याच सुविधा मिळत आहेत. ज्यांमध्ये, 

  • लीजवरील घर (Lease Accommodation)
  • पेट्रोल अलाउंस / इंधन खर्च
  • वर्तमानपत्र आणि मनोरंजन खर्च
  • वैद्यकिय सुविधा 
  • मोबाइल, रिचार्ज खर्च
  • रिफ्रेशमेंट, हाउस मेंटेनेंस
  • डोळे तपासणीची सुविधा 

यांचा समावेश आहे. इतकंच नव्हे तर सुट्ट्यांदरम्यान बँकांचे गेस्ट हाऊस आणि हॉलिडे होम इथं जाऊन मुक्काम करण्याची मुभासुद्धा या कर्मचाऱ्यांना आहे. याशिवास नोकरीत अनेक दीर्घकालीन फायदे आणि सुविधांचाहीसमावेश आहे. ज्यामध्ये न घेतलेल्या सुट्ट्यांचा पगार मिळवणं, पगारवाढीसोबतच पदोन्नतीच्या संधी मिळणं यांचा समावेश आहे. 

बँकेत पीओ पदावर नोकरी मिळवण्यासाठी काय करावं? 

बँकेतील PO पद हे एक एंट्री लेवल मॅनेजमेंट पद असतं, ही नोकरी मिळवणं सोपं नाही. यासाठी Institute of Banking Personnel Selection कडून घेण्यात येणारी परीक्षा उत्तीर्ण होणं अपेक्षित आहे. याशिवाय भारतीय स्टेट बँक आणि आरबीआयसारख्या संस्थासुद्धा त्यांच्यात्यांच्या परीक्षा घेतात. पीओ पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर 2 वर्षांचं प्रशिक्षण आणि प्रोबेशन पिरियड असतो, ज्यादरम्यान बँकेच्या कार्यवाहीतील अनेक पैलू शिकवले जातात आणि मेहनतीचं फळ म्हणून हाती येतो दिलासा देणारा पगार!!!

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

...Read More

Tags:
bank jobsJOB NewsBank PO salaryBank PO salary IndiaBank of Baroda PO salary

इतर बातम्या

W, W, W, W, W, W... त्याने 6 बॉलमध्ये घेतल्या 6 विकेट! म्हण...

स्पोर्ट्स