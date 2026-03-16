बॉसने सुट्टी दिली नाही म्हणून कर्मचाऱ्याने घातली गोळी, कुठे घडलाय हा प्रकार?

Guard Shot a Bank Manager : कामाचे प्रेशर दिवसेंदिवस वाढत आहे. असं असताना कर्मचारी ताण-तणावात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. पंजाब ऍण्ड सिंध बँकेतील गार्डने मॅनेजरला गोळी मारल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 16, 2026, 09:18 PM IST
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबाद जिल्ह्यात दिवसाढवळ्या बँकेत गोळीबार झाल्याची एक खळबळजनक घटना घडली आहे. लोणी बॉर्डर पोलिस स्टेशन हद्दीतील बलराम नगर येथील पंजाब अँड सिंध बँकेत एका बँक गार्डने मॅनेजरवर गोळी झाडली. या घटनेमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण आहे. गंभीर जखमी झालेल्या बँक मॅनेजरला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी 1.45 वाजता बँक गार्ड रवींद्र हुडा यांनी बँक मॅनेजर अभिषेक शर्मा यांच्यावर गोळी झाडली. गोळी थेट मॅनेजरच्या छातीत लागली. या घटनेनंतर बँकेत सायरन वाजल्याने कर्मचारी आणि उपस्थित लोकांमध्ये घबराट पसरली. बँक कर्मचाऱ्यांनी अभिषेक शर्मा यांना मोटारसायकलवरून रुग्णालयात नेले, परंतु उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, घटनेनंतर लगेचच चेहरा झाकलेला आणि हातात बंदूक असलेला एक माणूस बँकेतून बाहेर पडताना दिसला. लगेचच बँकेचा सायरन वाजला आणि लोकांना आत जाण्यापासून रोखण्यात आले. बँक कर्मचारी जखमी मॅनेजरला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जाताना दिसले. संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे, ज्यामध्ये एक व्यक्ती बंदूक घेऊन बँकेतून बाहेर पडताना दिसत आहे. या फुटेजच्या आधारे पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.

बँक मॅनेजर अभिषेक शर्मावर गोळीबार

डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी यांनी सांगितले की, प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की बँक गार्ड रवींद्र हुड्डा याने बँक मॅनेजर अभिषेक शर्मावर गोळीबार केला. आरोपी गार्ड बागपतचा रहिवासी असल्याचे सांगितले जात आहे आणि घटनेपासून तो फरार आहे. पोलिसांच्या अनेक पथके त्याचा शोध घेत आहेत. पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मते, गार्ड आणि बँक मॅनेजरमध्ये अनेक दिवसांपासून रजेवरून वाद सुरू होता. गार्ड ड्युटीवर हजर झाला नव्हता, त्यामुळे मॅनेजरने त्याला फटकारले. यामुळे संतप्त झालेल्या गार्डने बँकेत येऊन मॅनेजरवर गोळीबार केला.

पंजाब अँड सिंध बँक 

वृत्तानुसार, सोमवारी पहाटे 1.45 वाजता लोणीतील बलराम नगर येथील पंजाब अँड सिंध बँकेत बँक व्यवस्थापक अभिषेक (३६) यांच्या खोलीतून गोळीबाराचे आवाज येत असल्याने कर्मचारी आणि भेट देणाऱ्यांमध्ये घबराट पसरली. दरम्यान, बँक सुरक्षारक्षक रवींद्र हुडा बंदूक घेऊन खोलीतून बाहेर पडला. लोक त्याला पाहण्यासाठी गेले तेव्हा व्यवस्थापक रक्ताच्या थारोळ्यात पडला होता. रवींद्रने त्याच्या परवानाधारक बंदुकीने त्याच्यावर गोळी झाडली होती. कर्मचाऱ्यांनी त्याला ताबडतोब रुग्णालयात नेले, जिथे तो जखमी झाला.

बागपतमध्ये आरोपी गार्डला अटक

घटनेनंतर, दोन्ही आरोपी बँकेतून पायी बाहेर पडताना दिसले. घटनेची माहिती मिळताच, पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून तपास सुरू केला. काही तासांतच पोलिसांनी बागपतमध्ये आरोपी गार्ड रवींद्र आणि त्याच्या साथीदाराला अटक केली.

2018 मध्ये सैन्यातून निवृत्त

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, मूळचा मन्सूरपूरचा रहिवासी असलेला आरोपी रवींद्र 2018 मध्ये सैन्यातून निवृत्त झाला. चौकशीदरम्यान त्याने उघड केले की बँक मॅनेजर त्याला रजा देण्यास टाळाटाळ करत होता. सोमवारी बँकेत हजर न झाल्यामुळे दोघांमध्ये वाद झाला, त्यानंतर त्याने त्याच्या साथीदारासह मॅनेजरवर गोळीबार केला. आरोपीने असाही आरोप केला की त्याला त्याच्या वचन दिलेल्या पगारापेक्षा कमी पगार दिला जात होता, ज्यामुळे तो संतापला.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

