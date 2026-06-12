/RBI नं दिलासा देऊनही बँकांनी दिला दणका; होम, ऑटो आणि पर्सनल Loan घेणाऱ्यांच्या EMI वर कसा परिणाम?

Loan EMI News : रेपो रेटसंदर्भात मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं माहिती समोर येत असतानाच आता सामान्य ज्या बँकांमधून कर्जाची मदत घेतात त्या बँकांनी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) मध्ये वाढ केली आहे. ज्यामुळं देशातील बँकिंग क्षेत्रासह कर्जधारकांमध्ये यासंदर्भातील बरीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ बडोदानं MCLR दरांमध्ये 5 बेसिस पॉईंटनं म्हणजेच bps नं वाढ केली आहे. हे नवे दर 12 जून 2026 पासून लागू होणार आहेत.
एक बेसिस पॉईंट टक्क्याच्या शंभराव्या भागाइतका (0.01%) असतो. ही वाढ करण्यासंदर्भातील निर्णयानंतर बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँकेच्या अशा कर्जदारांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. प्रामुख्यानं या बदलानंतर अशा ग्राहकांवर परिणाम होईल, ज्यांचं कर्ज MCLR शी संबंधित आहे. परिणामी त्यांचा EMI आणखी महाग होऊ शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं MPC बैठकीनंतर जारी केलेल्या 5.25 टक्के रेपो रेट स्थिर ठेवण्याच्या काही दिवसांनंतरच हा निर्णय वरील बँकांनी घेतला आहे.
MCLR हा किमान व्याजदर असून, हा तोच दर आहे, ज्यावर एखादी बँक विशेष पद्धतीनं कर्ज देते. थोडक्यात MCLR मुळं कोणत्याही कर्जाची किमान पातळी ठरते. 2016 पासून MCLR च्या अटी लागू केल्या होत्या.
HDFC बँकेनं 8 जूनपासून एमसीएलआर दरांमध्ये वाढ केली. जिथं बँकेनं ओवरनाइट MCLR 8.05 टक्क्यांवरून 8.10% केले. इथं तीन महिन्यांचा एमसीएलआर दर 8.15% टक्क्यांवरून 8.20% आणि 6 महिन्यांसाठीचा दर 8.30% वरून 8.35 टक्के करण्यात आला. तर, एका वर्षासाठीचा MCLR दर 8.35 टक्क्यांवरून 8.40 टक्के करण्यात आला. दोन वर्षीय MCLR मध्ये 10 बेसिस पॉईंट वाढवण्यात आले. एका महिन्याच्या MCLR मध्ये बँकेनं कोणतेही बदल केले नसून ते 8.05 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले.
कॅनरा बँकेनं Short-Term एमसीएलआर दरांमध्ये बदल केला आहे
बँकांकडून करण्यात आलेल्या या बदलांमुळं ज्या ग्राहकांनी गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचं कर्ज घेतलं आहे, त्यांच्या व्याजदरासह EMI मध्येसुद्धा फरक पडू शकतो. प्रत्यक्षात कर्ज किती कालावधीच्या MCLR शी संबंधित आहे आणि त्याचा रिसेट पिरियड कधी पूर्ण होतो यावर दरवाढ अवलंबून असेल.