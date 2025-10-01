English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Bank News : उत्तम! सामान्यांना बँकेकडून खास दसरा भेट; खात्यातील रक्कम आणि दंडाशी नेमका काय संबंध?

Bank announces waiving of penalty news: खातेधारकांचे पैसे वाचणार... बँकेनं दिली दसरा विशेष भेट. अनेक सामान्यांची चिंता मिटली. महिन्याची सुरुवात चांगल्या बातमीनं....

सायली पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 06:59 AM IST
Bank News : उत्तम! सामान्यांना बँकेकडून खास दसरा भेट; खात्यातील रक्कम आणि दंडाशी नेमका काय संबंध?
Bank announces waiving of penalty news: बँकेची कामं म्हटलं, की आकडेमोड, अर्ज भरणं या आणि अशा अनेक कामांमुळं अनेकांच्याच मनात बँकेविषयी एक वेगळ्या प्रकारची भीती असते. काहींना बँकेची तंत्रशुद्ध भाषा बऱ्याचदा लक्षात येत नाही. त्यामुळं बँकेच्या नव्या नियमाची सूचना आली, की धडकी ही भरतेच. पण, यावेळी मात्रल बँकेच्या सूचनेनं लाखो खातेधारकांना दिलासा दिला आहे. याचं स्वरुप म्हणजे खातेधारकांचेच पैसे वाचणार आहेत.

बँकेनं नेमका कोणता नवा नियम जारी केला?

इंडियन ओवरसिज बँक (Indian Overseas Bank ) नं लाखो खातेधारकांसाठी एक मोठी बातमी जाहीर करत खात्यात किमान रक्कम मर्यादेसंदर्भातील नियम शिथिल करण्याचा निर्णय घेत तशी घोषणाही केली आहे. 1 ऑक्टोबर 2025 पासून हा नियम लागू होईल असं बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. असं असलं तरीही 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या अवधीमध्ये जर कोणाच्या खात्यात किमान रक्कम आढळली, तर मात्र त्या खातेधारकांकडून दंडपात्र रक्कम आकारली जाणार आहे.

का घेतला हा निर्णय?

बँकेच्या माहितीनुसार खातेधारक आणि ग्राहकांना बँकेच्या उत्तम सुविधा देत त्यांचा बँकेबाबतचा अनुभव आणखी सुकर आणि सोपा करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. असं असलं तरीही अद्याप काही प्रिमियम खातेधारकांसाठी हा नियम लागू नसून किमान रक्कम मर्यादेचा नियम त्यांच्यासाठी मात्र लागू असेल. यामध्ये SB-MAX, SB-HNI, SB Prime, SB Priority, SB Privilege, NRI Elevate, NRI Privilege आणि NRI Signature अशा खातेधारकांचा समावेश आहे.

एकिकडून RBI ची कारवाई दुसरीकडून नियमात बदल...

बँकेनं खातेधारकांना दिलासा दिला असला तरीही या बँकेला मात्र आरबीआयनं चांगलाच दणचा दिल्याचं कळत आहे. इंडियन ओवरसिज बँकेला आरबीआयनं 31.8 लाखांचा दंड ठोठावलसा असून, काही लहान खात्यांवर नियमांविरोधात अतिरिक्त रक्कम वसूल केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली. नियमांच्या उल्लंघनप्रकरणी ही कारवाई झाली असून त्याचा खातेधारकांवर काहीही परिणाम होणार नाही असंही आरबीआयनं स्पष्ट केलं.

FAQ

बँकेने नेमका कोणता नवा नियम जारी केला?
इंडियन ओवरसिज बँकेने खात्यात किमान रक्कम नसल्यास आकारला जाणारा दंड माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा नियम लाखो खातेधारकांसाठी लागू होईल.

हा नियम कधीपासून लागू होईल?
हा नियम 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होईल. मात्र, 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतच्या कालावधीत किमान रक्कम नसल्यास दंड आकारला जाईल.

हा निर्णय का घेतला गेला?
खातेधारक आणि ग्राहकांना बँकेच्या सुविधा सोपी आणि सुकर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेचा अनुभव सुधारण्याच्या उद्देशाने हे केले गेले.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

