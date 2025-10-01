English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
RBI Monetary Policy : महागाई, व्याजदरावर RBI नं काय म्हटलं? MPC बैठकीतील पाच महत्त्वाचे मुद्दे

RBI Monetary Policy: भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं पुन्हा एकदा एक महत्त्वाचा निर्णय घेत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. मुद्रांक समितीच्या बैठकीच यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.

सायली पाटील | Updated: Oct 1, 2025, 12:47 PM IST
RBI Monetary Policy 2025: जेव्हाजेव्हा रिझर्व्ह बँकेच्या मुद्रांत समितीच्या बैठकीचा मुद्दा येतो तेव्हातेव्हा व्याजदर, गृहकर्ज यासंदर्भातील मुद्दे आणि सामान्यांचे प्रश्न आपोआपच समोर येतात. अशीच RBI ची अतिशय महत्त्वाची अशी एमपीसी (MPC) बैठक नुकतीच पार पडली असून, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सदर बैठकीमध्ये नेमके कोणते निर्णय घेतले याची संक्षिप्त माहिती दिली. जिथं रेपो रेट 5.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवला असून पॉलिसी स्टान्स न्यूट्रल (तटस्थ) ठेवलं.

MPC बैठकीत घेण्यात आलेले 5 मोठे निर्णय

रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल नाही

सलग दुसऱ्यांदा आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नसून हे दर 5.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले.

ग्रोथ रेट अंदाज

FY26 साठी आरबीआयनं ग्रोथ रेटमध्ये वाढ केली असून या आर्थिक वर्षासाठी GDP ग्रोथ अंदाज 6.5 टक्क्यांवरून वाढवून 6.8 टक्के केला आहे. संपूर्ण फिस्कलसाठी हा अंदाज घटवण्यात आला असून या आर्थिक वर्षासाठी महागाई दर 3.1 टक्क्यांवरून 2.6 टक्क्यांवर आणला.

महागाई दर

2026 च्या आर्थिक वर्षासाठी आरबीआयनं महागाई दर रिवाईज केला असून, तो 2.6 टक्क्यावर आणला. यापूर्वी हा दर 3.1 टक्के इतका होता.

भारतीय रुपयाचं आंतरराष्ट्रीयीकरण

भूटान, नेपाळ आणि श्रीलंकेतील बँकांमध्ये आता अनिवासी भारतीयांना रुपये या चलनामध्ये कर्ज देण्यास परवानगी मिळेल असं या बैठकीत ठरवण्यात आलं.

हेसुद्धा वाचा : ₹6500000000 चा व्यवहार; मुंबईतील आणखी एका ऐतिहासिक वास्तूवर हातोडा, कलाकारही भावूक...

क्रेडिट फ्लो

प्रत्यक्ष देशाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये क्रेडिट फ्लोच्या धर्तीवर सुधारणा करण्यासाठीचा प्रस्ताव RBI नं पुढे केला. विम्याची मर्यादा आणि लँडिंग मर्यादेतील सुधारणांचा प्रस्तावही गव्हर्नरनं पुढे ठेवला. शेअरवर कर्ज देण्याची मर्यादा 20 लाखांवरून वाढवून 1 कोटी करण्यासोबत आयपीओ फायनॅन्सिंग मर्यादा प्रति व्यक्ती 10 लाखांवरुन वाढवून 25 लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला.

