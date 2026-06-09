/गृहकर्जामागोमाग आणखी एक दिलासा; RBI नवा नियम आणण्याच्या तयारीत, बँक खातं असणाऱ्यांना फायदाच फायदा

Bank FD News : काही दिवसांपूर्वीच आरबीआयकडून पतधोरण बैठकीनंतर रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील सर्वोच्च बँकिंग संस्थेकडून घेण्यात आलेल्या या निर्णयानं गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि एकंदरच इतर प्रकारची कर्ज असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यामागोमागच आरबीआय आता पुन्हा एकदा एका नव्या नियमाची तयारी करत असल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यासाठीचा मसुदा प्रस्ताविक असून, त्याचा थेट फायदा हा बँक खातेधारकांना होणार आहे.
RBI घेत असणाऱ्या निर्णयामुळं FD आणि बँकेतील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजदराच्या निकषांवर फायदा मिळणार आहे. मुख्य म्हणजे या नियमामुळं इथून पुढं मनमानी स्वरुपात बँका व्याज आकारू किंवा देऊ शकणार नसून त्यांना याबाबतची माहिती संकेतस्तळावर देणंसुद्धा अपेक्षित असे. गा नियम लागू झाल्यास एफडीमझ्ये पैसे गुंतवणाऱ्यांना विविध व्याजदरांची तुलना करणंही सोपं जाईल. सार्वजनिक पर्यायांच्या माध्यमातून आरबीआयनं हा नियम जारी केला, ज्यामुळं व्याजदरांमध्ये एकरुपता आणणं सोपं जाईल.
RBI च्या प्रस्तावित नियमांचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यातील पारदर्शकता. सर्व बँक कार्यालयीन दिवसांदरम्यान त्यांच्याकडील योजनांचे व्याजदर दाखवतील. या नियमान्वये जमा रकमेवरील देय व्याजदर बँकेच्या संकेतस्थळावर कार्यालयीन दिलस सुरू होण्याआधी जाहीर होऊन तेच दर लागू असतील.
थोडक्यात एफडी आणि इतर ठेव योजनांचे व्याजदर आधीपासूनच जाहीर केले जातील. ज्यामुळं खातेधारतांना या आकड्यांची सहजपणे तुलना करता येईल. व्याजदरांमध्ये असणाऱी तफावत दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान प्रस्तावित बदल प्रामुख्यानं बल्क डिपॉझिटवर अधिक परिणाम करतील. ही ती रक्कम असते जी वक्ती, कंपनी, संस्था आणि अधिक प्रमाणातील आर्थिक उलढाल असणारे ग्राहक बँकेत जमा करतात.
आरबीआयनुसार बँकांना बल्क डिपॉझिटवर विविध दरानं व्याज देण्याचं स्वतंत्र असेल. एखाद्या बँकेला अधिक आर्थिक तरतुदींची गरज असेल तर ती बँक ठेवीदारांना आकर्षित करण्यासाठी योजनांवर अधिक व्याज देऊ शकतो. सामान्य एफडीधारकांवर याचा तात्काळ दिसणारा परिणाम सीमित असेल. मात्र अर्थतज्ज्ञांनुसार येत्या काळात डिपॉझिट मार्केटवर या नियमाचा परिणाम पाहायला मिळेल.