English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bank News : SBI खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; पैशांची देवाणघेवाण अन् 'हे' व्यवहार बदलणार...

SBI Bank News : भारतीय स्टेट बँकेच्या खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी. नेमकं काय आणि कधीपासून बदलणार? जाणून घ्या सविस्तर वृत्त... 

सायली पाटील | Updated: Oct 30, 2025, 08:49 AM IST
Bank News : SBI खातेधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; पैशांची देवाणघेवाण अन् 'हे' व्यवहार बदलणार...
bank news sbi card rule changes 1st november one percent fee on wallet top up and app based education payment

SBI Bank News : नवनवीन तंत्रज्ञान आणि नवनवीन व्यवहार या आणि अशा अनेक मुद्द्यांना अनुसरून बँकांच्या कार्यपद्धतीमध्ये महत्त्वाचे बदल करत खातेधारकांना बँकेच्या सुविधा अधिकाधिक चांगल्या पद्धतीनं पोहोचवण्याकडे अनेक बँकांचा कल असतो. सार्वजनिक क्षेत्रात येणारी SBI ही बँकसुद्धा इथं अपवाद नाही. याच धर्तीवर एसबीआयनं आता एक महत्त्वाचा बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून, नोव्हेंबरच्या पहिल्याच दिवशी अर्थात 1 नोव्हेंबरला हा महत्त्वाचा नियम खातेधारकांसाठी लागू होणार असून पैशांच्या देवाणघेवाणीचे व्यवहार बदलणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुम्हाला आहे का या बदलाची कल्पना?

एसबीआय कार्ड (SBI Card) कडून आता नव्यानं फी स्ट्रक्चर आणि इतर शुल्कांमध्ये बदल करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. 1 नोव्हेंबर 2025 पासून हे बदल लागू होणार असून, यामध्ये शिक्षणाशी संबंधित व्यवहार आणि 'वॉलेट लेंडिंग'वरील शुल्कसुद्धा वाढवण्यात आलं आहे. एसबीआय कार्डकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार हे बदल थर्ड पार्टी अॅप ट्रान्झॅक्शन आणि 1000 रुपयांहून अधिक वॉलेट टॉपअपवर लागू होणार आहेत. रोकड सेवा, पेमेंट डिसऑनर आणि उशिरा होणार पेमेंटवर मात्र कोणतंही नवं शुल्क लागू करण्यात येणार नाही असं बँकेकडून सांगण्यात आलं आहे. 

लक्षात घ्या कुठं वाढलंय शुल्क? 

1 नोव्हेंबर 2025 पासून शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर शैक्षणिक संस्थेला थर्ड पार्टी अॅप किंवा अॅग्रीगेटरच्या माध्यमातून शैक्षणिक रक्कम दिल्यास त्यावर 1 टक्के Transaction Fee आकारली जाणार आहे. ही रक्कम संस्थेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा कॅम्पसवर पीओएस (POS) टर्मिनलच्या माध्यमातून थेट रकमेवर लागू होणार नाही. 

एसबीआय कार्डच्या (SBI Card) माहितीनुसार 1 नोव्हेंबरपासून थर्ड पार्टी अॅपच्या माध्यमातून शैक्षणिक व्यवहारांवर वाढीव रक्कम लागू होणार आहे. असं असलं तरीही महाविद्यालय किंवा शाळेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पीओएस यंत्राच्या सहाय्यानं थेट पैसे भरल्यास त्यावर मात्र कोणतंही शुल्क आकारलं जाणार नाही. पेटीएम किंवा फोन पेनं फी ची रक्कम भरणाऱ्या वापरकर्त्यांवर या बदलांचा थेट परिणाम होणार आहे. 

हेसुद्धा वाचा : शेतकऱ्यांचा 'मोर्चा' महामार्गावरून थेट मैदानाकडे; बच्चू कडू घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट, सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर...

2000 च्या रिचार्जवर 20 रुपये अतिरिक्त फी... 

1 नोव्हेंबरपासून 1000 रुपयांहून अधिकच्या वॉलेट लोड ट्रांझॅक्शनवर 1%  शुल्क आकारण्यात येईल, तर 2000 हून अधिकच्या वॉलेट रिचार्जवर 20 टक्के वाढीव शुल्क असेल. हे शुल्क डिजिटल वॉलेट, अॅमेझॉन पे, फोन पे किंवा पेटीएममध्ये क्रेडिट कार्डनं पैसे भरण्यावर लागू होईल. 
बँकेच्या या नव्या नियम बदलांचा थेट परिणाम हा डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर होणार असून, अॅप आणि वॉलेटवर अवलंबून असणाऱ्या युवा खातेधारकांना याचा फटका बसणार आहे. जाणकारांच्या मते या माध्यमातून वापरकर्त्यांना स्मार्ट पेमेंट निवडण्याची मुभा असेल. त्यामुळं आता नेमका हा परिणाम कोणत्या स्वरुपात दिसेल हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. 

कार्ड रिप्लेसमेंट फीस

लेट पेमेंट चार्ज (किमान रक्कम न फेडल्यास...) :0 – 500 रुपये: शून्य.
> 500 – 1,000 रुपये: 400 रुपये.
> 1000 – 10,000 रुपये: 750 रुपये.
> 10,000 – 25,000 रुपये: 950 रुपये.
> 25,000 – 50,000 रुपये: 1,100 रुपये.
> 50,000 रुपये: 1,300 रुपये.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Bank Newsnewsbank news in marathisbiSBI Card Rules

इतर बातम्या

फेक कॉलपासून होणार सुटका, अनोळखी नंबरवरुन येणाऱ्या कॉलरचं द...

टेक