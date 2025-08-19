English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठा घोटाळा! SBI च्या सामान्य खातेधारकांच्या खात्यातून कोट्यवधींची रक्कम वळवली, नेमकं काय घडलं?

SBI Bank News : विश्वासार्ह बँक म्हणून कायमच एसबीआयकडे पाहिलं जातं. मात्र याच एसबीआयमधील 350 खातेधारकांसोबत जे घडलं ते पाहता त्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली असं म्हणणं गैर नाही.

सायली पाटील | Updated: Aug 19, 2025, 04:05 PM IST
SBI Bank News : मागील काही वर्षांमध्ये बँकिंग आणि तत्सम कार्यांसाठी जिथं मानवी श्रमांचा वापर होत होता, तिथंच आता तंत्रज्ञानाचा शिरकाव झाला असून, अनेक कामं एका क्लिकवर एका झटक्यात होत आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेकडूनही या तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे. मात्र याच तंत्रज्ञानानं काही खातेधारकांचा घात केल्याचंसुद्धा चित्र पाहायला मिळत आहे. नुकतंच SBI च्या खातेधारकांसमवेत असा एक प्रकार घडला ज्यामुळं कोट्यवधींची रक्कम वळवल्याचा घोटाळा उघड झाला आणि खातेदारकांना धक्काच बसला.

कुठे उघडकीस आला हा घोटाळा?

दिल्ली पोलिसांची स्पेशिअल सेल असणाऱ्या इंटेलिजन्स फ्यूजनन अँड स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) विभागानं 6 महिन्यापासून सुरू असणाऱ्या तपासातून एका मोठं सायबर गुन्हेगारी प्रकरण उगडकीस आणलं असून 18 जणांना ताब्यात घेतलं.

दिल्लीतील ककरोला आणि उत्तमनगर इथं ही टोळी सक्रिय होती, जिथं त्यांनी SBI अर्थात भारतीय स्टेट बँकेच्या हजारो क्रेडिट कार्ड धारकांना निशाण्यावर घेत त्यांच्या खात्यातून 2.6 कोटींची रक्कम वळवल्याची बाब तपासातबव समोर आली. साधारण 350 खातेधारकांना या टोळक्यानं आपल्या जाळ्यात ओढलं.

कसं चालवलं जा होतं हे रॅकेट?

तपासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार ही टोळी अधिकृत कॉलसेंटरच्या माध्यमातून अंतर्गत सूत्रांच्या मदतीनं ग्राहकांचा गोपनीय डेटा मिळवत आणि स्वत:ला बँकेचे प्रतिनिधी म्हणवून ग्राहकांशी संपर्क साधत, त्यांच्याकडून फोनवर OTP आणि CVV अशी संवेदनशील माहिती मिळवत. या माहितीचा वापर EaseMyTrip आणि तत्सम प्लॅटफॉमसाठी करण्यात आला, जिथं हे गिफ्ट कार्ड नंतर ट्रॅव्हल एजंटना विकत त्याच्या बदल्यात क्रिप्टोकरन्सी किंवा रोकड मिळवली जात.

दिल्ली पोलिसांनी जयपूर, मथुरा, गुरुग्राम, ककरोला आणि उत्तम नगर इथं या प्रकरणी धाड टाकत कॉलर, सिमकार्ड, डेटा, ट्रॅव्हल एजंट अशा अनेकांच्या मोठ्या टोळीलाच ताब्यात घेतलं. ज्यांच्याकडून 52 मोबाईल, कैक सिमकार्ज आणि ग्राहकांची खासगी माहिती जप्त करण्यात आली. ही टोळी फक्त दिल्लीपुरताच नव्हे, तर देशभरातील एसबीआय क्रेडिट कार्डधारकांना फसवत होती.

सायबर गुन्हेगारीचं एक वेगळं रुप दिल्ली पोलिसांनी तपासातून समोर आणलं. जिथं, टेलीपरफॉर्मन्स कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून सातत्यानं संवेदनशील माहिती लीक करण्यात आल्याचे आरोपही समोर आले. त्यामुळं आता पुन्हा एकदा बँकांकडे असणारी खातेधारकांची माहिती नेमकी किती गोपनीय आहे यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित केलं जात आहे.

FAQ

SBI बँकेसंबंधी कोणता घोटाळा उघडकीस आला?
भारतीय स्टेट बँकेच्या (SBI) हजारो क्रेडिट कार्ड धारकांच्या खात्यातून 2.6 कोटींची रक्कम वळवण्याचा सायबर गुन्हा उघडकीस आला. हा घोटाळा दिल्लीतील ककरोला आणि उत्तम नगर येथे सक्रिय असलेल्या टोळीने केला. 

हा घोटाळा कोणत्या पोलिसांनी उघडकीस आणला?
दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशिअल सेलमधील इंटेलिजन्स फ्यूजन अँड स्ट्रॅटेजिक ऑपरेशन्स (IFSO) विभागाने 6 महिन्यांच्या तपासानंतर हा घोटाळा उघडकीस आणला आणि 18 जणांना ताब्यात घेतले.

किती खातेधारकांना फसवण्यात आलं?
साधारण 350 SBI क्रेडिट कार्ड धारकांना या टोळीने फसवलं.

