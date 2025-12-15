SBI चा महत्त्वाचा निर्णय; लाखो खातेधारकांवर होणार परिणाम, बँकेनं इथून पुढं...

SBI Bank News : देशातील एक मोठी आणि सामान्यांसाठी अतिशय विश्वासार्ह असणारी 'भारतीय स्टेट बँक'(SBI Bank) सध्या एका वेगळ्या कारणामुळं चर्चेत आली आहे. हे कारण म्हणजे बँकेकडून घेण्यात आलेला एक महत्त्वाचा निर्णय आणि त्यामुळं सामान्यांवर होणारा परिणाम.
प्राथमिक माहितीनुसार एसबीआयनं 25 बेसिस पॉईंट म्हणजेच 0.25 टक्क्यांनी कपात केली आहे. 15 डिसेंबरपासून हे नवे दर लागू होणार असून, एसबीआयच्या माहितीनुसार बँकेनं ईबीएलआरमध्ये 25 बेसिस पॉईंटवर कपात केली आहे. ज्या निर्णयामुळं ईबीएलआर आता 8.15 टक्क्यांवरून कमी होत 7.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
EBLR ही ती आकडेवारी किंवा तो दर आहे, ज्याआधारे फ्लोटिंग रेट असणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर निश्चित केला जातो. अधिकांश गृह कर्ज (Home Loan), Personal Loan आणि लहान उद्योजकांना दिलं जाणारं कर्ज याच दराशी संबंधित असतं. एसबीआयनं हा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटनं कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर घेतला. यंदाच्या वर्षी आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये चार वेळा कपात केली, ज्यामुळं ही एकूण कपात 1.25 टक्क्यांपर्यंत झाल्याचं लक्षात आलं. सदर निर्णयाची घोषणा करतेवेळी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार रेपो रेटमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात यावा अशा सूचना केल्या होत्या.
दरम्यान, एसबीआयनं आता सर्व कालावधींसाठीच्या कर्जांवर 5 बेसिस पॉईंटची आणि बेस रेटमध्ये 10 पॉईंटची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यानंतर आता बेस रेट 10 टक्क्यांवरून घटत 9.90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. बँकेनं एफडीवरील व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे व्याजदर 6.95 टक्क्यांनी कमी होत 6.90 वर पोहोचला आहे. याशिवाय अमृत वरिष्ठ योजनेअंतर्गत 444 वर्षांसाठीच्या जमा रकमेवर वरिष्ठ नागरिकांना दिलं जाणारं व्याज 6.60 वरून 6.45 टक्क्यांवर आलं आहे.