English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

SBI चा महत्त्वाचा निर्णय; लाखो खातेधारकांवर होणार परिणाम, बँकेनं इथून पुढं...

SBI Bank News : सामान्यांच्या पैशांवर परिणाम करणारी बातमी. SBI नं असा कोणता निर्णय घेतला, ज्याचा थेट परिणाम सामान्यांवर होणार असून, कसं असेल हे पैशांचं गणित? जाणून घ्या सविस्तर बातमी.... 

सायली पाटील | Updated: Dec 15, 2025, 08:38 AM IST
SBI चा महत्त्वाचा निर्णय; लाखो खातेधारकांवर होणार परिणाम, बँकेनं इथून पुढं...
bank news sbi state bank of india home loans become cheap know latest update

SBI Bank News : देशातील एक मोठी आणि सामान्यांसाठी अतिशय विश्वासार्ह असणारी 'भारतीय स्टेट बँक'(SBI Bank) सध्या एका वेगळ्या कारणामुळं चर्चेत आली आहे. हे कारण म्हणजे बँकेकडून घेण्यात आलेला एक महत्त्वाचा निर्णय आणि त्यामुळं सामान्यांवर होणारा परिणाम. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्राथमिक माहितीनुसार एसबीआयनं 25 बेसिस पॉईंट म्हणजेच 0.25 टक्क्यांनी कपात केली आहे. 15 डिसेंबरपासून हे नवे दर लागू होणार असून, एसबीआयच्या माहितीनुसार बँकेनं ईबीएलआरमध्ये 25 बेसिस पॉईंटवर कपात केली आहे. ज्या निर्णयामुळं ईबीएलआर आता 8.15 टक्क्यांवरून कमी होत 7.90 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. 

EBLR म्हणजे काय? 

EBLR ही ती आकडेवारी किंवा तो दर आहे, ज्याआधारे फ्लोटिंग रेट असणाऱ्या कर्जाचा व्याजदर निश्चित केला जातो. अधिकांश गृह कर्ज (Home Loan), Personal Loan आणि लहान उद्योजकांना दिलं जाणारं कर्ज याच दराशी संबंधित असतं. एसबीआयनं हा निर्णय भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो रेटमध्ये 25 बेसिस पॉईंटनं कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर घेतला. यंदाच्या वर्षी आरबीआयनं रेपो रेटमध्ये चार वेळा कपात केली, ज्यामुळं ही एकूण कपात 1.25 टक्क्यांपर्यंत झाल्याचं लक्षात आलं. सदर निर्णयाची घोषणा करतेवेळी आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार रेपो रेटमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यात यावा अशा सूचना केल्या होत्या. 

हेसुद्धा वाचा : भारतातील 2 लाखांहून अधिक करदाते रडारवर; संशयास्पद हालचालींमध्ये तुम्ही तर नाही ना?

 

दरम्यान, एसबीआयनं आता सर्व कालावधींसाठीच्या कर्जांवर 5 बेसिस पॉईंटची आणि बेस रेटमध्ये 10 पॉईंटची कपात करण्याचा निर्णय घेतला. ज्यानंतर आता बेस रेट 10 टक्क्यांवरून घटत 9.90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. बँकेनं एफडीवरील व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे व्याजदर 6.95 टक्क्यांनी कमी होत 6.90 वर पोहोचला आहे. याशिवाय अमृत वरिष्ठ योजनेअंतर्गत 444 वर्षांसाठीच्या जमा रकमेवर वरिष्ठ नागरिकांना दिलं जाणारं व्याज 6.60 वरून 6.45 टक्क्यांवर आलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Bank Newsnewslatest newsstate bank of indiasbi

इतर बातम्या

10 तासांचा दिवस अन् 13 तासांची रात्र... डिसेंबरमध्ये कोणत्य...

भविष्य