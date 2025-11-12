English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bank Job: बँक ऑफ बडोदामध्ये बंपर भरती, 'येथे' पाठवा अर्ज

Bank Of Baroda Job:  बँक ऑफ बडोदाने तरुणांसाठी एक जबरदस्त नोकरीची संधी खुली केली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 12, 2025, 10:39 PM IST
Bank Job: बँक ऑफ बडोदामध्ये बंपर भरती, 'येथे' पाठवा अर्ज
बॅंक ऑफ बडोदा भरती

Bank Of Baroda Job: देशातील प्रमुख बँकांपैकी एक असलेल्या बँक ऑफ बडोदाने तरुणांसाठी एक जबरदस्त नोकरीची संधी खुली केली आहे. बँकेने 2700 शिष्यवृत्ती पदांसाठी भरतीची घोषणा केली असून, ही संधी बँकिंग क्षेत्रात पाऊल टाकू इच्छिणाऱ्यांसाठी खास आहे. ही एक वर्षाची शिष्यवृत्ती योजना असून, त्यात व्यावहारिक अनुभव मिळेल आणि भविष्यातील कायम नोकरीसाठी तुम्ही तयार असाल. 

Add Zee News as a Preferred Source

पात्रता निकष 

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून कोणत्याही शाखेची पदवी असणे गरजेचे आहे. वयाची किमान मर्यादा 20 वर्षे आणि कमाल मर्यादा 28 वर्षे आहे. मात्र, आरक्षण नियमांनुसार सवलती मिळतील. अनुसूचित जाती-जमातींना 5 वर्षे, इतर मागासवर्गीयांना 3 वर्षे आणि दिव्यांग उमेदवारांना 10 वर्षांची सूट मिळेल. हे निकष पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना प्राधान्य मिळेल. तसेच स्थानिक भाषेची चांगली ओळख असणे आवश्यक आहे. ज्याची चाचणी घेतली जाईल. ही पात्रता सुनिश्चित करून अर्ज करणे महत्वाचे आहे, अन्यथा अर्ज रद्द होऊ शकतो, याची उमेदवारांनी नोंद घ्या.

निवड प्रक्रिया

उमेदवारांची निवड तीन स्तरांवर होईल: प्रथम ऑनलाइन लेखी चाचणी, नंतर दस्तऐवज तपासणी आणि शेवटी स्थानिक भाषा परीक्षा. लेखी परीक्षेत 100 गुणांचे बहुपर्यायी प्रश्न असतील, ज्यात सामान्य ज्ञान, आर्थिक बाबी, गणित, तर्कशक्ती, संगणक आणि इंग्रजीचा समावेश असेल. परीक्षेचा वेळ एक तास असेल. यशस्वी उमेदवारांना दस्तऐवज तपासले जातील आणि भाषा चाचणीद्वारे स्थानिक भाषेचे ज्ञान तपासले जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक असून, गुणवत्ता आणि कौशल्यावर आधारित निवड होईल. तयारीसाठी पूर्वीपासून अभ्यास सुरू करावा.
 

अर्ज शुल्क आणि स्टायपेंड 

सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्ल्यूएससाठी 800 रुपये, दिव्यांगांसाठी 400 रुपये आणि एससी-एसटीसाठी पूर्ण सूट देण्यात आली आहे. हे शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. निवड झालेल्या शिष्यांना दरमहा 15 हजार रुपयांचे स्टायपेंड मिळेल, जे एका वर्षासाठी असेल. स्टायपेंडमधून काही वजा वगळता इतर भत्ते मिळणार नाहीत. ही रक्कम व्यावहारिक प्रशिक्षणादरम्यान मिळेल, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यास मदत होईल. हे स्टायपेंड देशभरातील विविध राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू असणार आहे.

कसा पाठवाल अर्ज?

अर्ज करण्यासाठी प्रथम बँक ऑफ बडोदाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा. त्यानंतर 'अप्रेंटिस भरती 2025' या पर्यायावर टिचकी द्या. नाव, ई-मेल आणि फोन नंबर प्रविष्ट करून नोंदणी करा. नोंदणीनंतर फॉर्ममध्ये वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि इतर माहिती भरा. आवश्यक प्रमाणपत्रे अपलोड करा, शुल्क भरा आणि सबमिट करा. शेवटी फॉर्मची प्रत मुद्रित करून जपून ठेवा.

अर्जाची शेवटची तारीख 

ही प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन असल्याने घरी बसून सहज करता येते.इच्छुक तरुणांनी लगेच अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन नोंदणी करावी, कारण ही संधी मर्यादित काळासाठी आहे. वेळेत अर्ज करून ही सुवर्णसंधी गमावू नका. अर्ज प्रक्रिया ११ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, शेवटची तारीख १ डिसेंबर २०२५ आहे.

FAQ 

१. बँक ऑफ बडोदा अप्रेंटिस भरतीसाठी अर्ज कधीपासून आणि कधीपर्यंत करता येईल?

अर्ज प्रक्रिया ११ नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू झाली असून, शेवटची तारीख १ डिसेंबर २०२५ आहे. अधिकृत वेबसाइटवरून ऑनलाइन नोंदणी करावी लागेल.

२. या पदांसाठी पात्रता आणि वयोमर्यादा काय आहे?

उमेदवाराकडे कोणत्याही शाखेची पदवी असावी. वय २० ते २८ वर्षे असावे. एससी-एसटीला ५ वर्षे, ओबीसीला ३ वर्षे आणि दिव्यांगांना १० वर्षांची वयसूट मिळेल.

३. निवड प्रक्रिया आणि स्टायपेंड किती मिळेल?

निवड ऑनलाइन लेखी परीक्षा, कागदपत्र पडताळणी आणि स्थानिक भाषा चाचणीद्वारे होईल. निवड झालेल्यांना दरमहा १५,००० रुपये स्टायपेंड मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
bank jobsBank of Baroda apprentice recruitment 2025BOB apprentice vacancyBank of Baroda jobsjobs

इतर बातम्या

मुंबई 26/11 सारखा हल्ला करण्याचा कट उघड?

भारत