English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

4000000 रुपयांची कॅश, पेट्रोल पंप, अलिशान बंगला आणि… बँक अधिकाऱ्याकडे सापडली पगाराच्या 60 पट संपत्ती!

बँक अधिकाऱ्याकडे पगाराच्या 60 पट संपत्ती  सापडली आहे. 4000000 रुपयांची कॅश, पेट्रोल पंप, अलिशान बंगला यासह मोठं घबाड सापडले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Dec 12, 2025, 10:06 PM IST
4000000 रुपयांची कॅश, पेट्रोल पंप, अलिशान बंगला आणि… बँक अधिकाऱ्याकडे सापडली पगाराच्या 60 पट संपत्ती!

 Patliputra Central Co Operative Bank Development Office Bhavesh Kumar Singh : बिहारमधील सर्व एजन्सी सध्या सक्रिय आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक गुन्हे युनिट (EOU) ने शुक्रवारी एक मोठी कारवाई केली. आर्थिक गुन्ह्यांवर कारवाई करताना, EOU ने एकाच वेळी पाटलीपुत्र केंद्रीय सहकारी बँकेतील विकास अधिकारी भावेश कुमार सिंग यांच्या सहा ठिकाणी छापे टाकले. आतापर्यंतच्या छाप्यांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार भावेश कुमार सिंग हा विकास अधिकाऱ्यापेक्षा सावकार असल्याचे दिसून येते. त्याच्या भात गिरणीतून सुमारे 40 लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले.

Add Zee News as a Preferred Source

ईओयूने राजधानीच्या रूपासपूर येथील राम जयपाल नगर येथील पुष्पक रेसिडेन्सी अपार्टमेंटच्या फ्लॅट क्रमांक 203, झकरियापूर मोहल्ला येथील घर, गोपाळगंज जिल्ह्यातील माझगढ पोलिस स्टेशन अंतर्गत जलालपूर गावात असलेले वडिलोपार्जित घर, गोपाळगंजच्या माझगढमधील भावना पेट्रोलियम आणि पटनाच्या बेला बिहटा येथील जय माता दी राइस मिल तसेच एसपी वर्मा रोडवरील पाटलीपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या कार्यालयावर हे छापे टाकले आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यादरम्यान ईओयू टीमला एक आलिशान अपार्टमेंट, एक घर आणि पेट्रोल पंपाशी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड सापडले. टीम आता भावेश कुमार सिंग यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेशी संबंधित नवीन तथ्ये उघड करण्यासाठी काम करत आहे. ईओयूने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयीन वॉरंट मिळाल्यानंतर भावेश कुमार सिंग यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. त्याच्यावर त्याच्या उत्पन्नापेक्षा 60.68% जास्त किमतीची मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे.

ईओयूने असेही स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. पथकाने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. डिजिटल डेटाची फॉरेन्सिक तपासणी देखील केली जाईल असे वृत्त आहे. छापा पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर अहवाल जारी केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घ्यावे की या संपूर्ण प्रकरणात, भावेश कुमार सिंग यांच्याविरुद्ध गेल्या गुरुवारी आर्थिक गुन्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Bank officer wealth worth 60 times his salaryPatliputra Central Co Operative Bank Development OfficerBhavesh Kumar Singhभावेश कुमार सिंग

इतर बातम्या

EPFO : तुमच्या PF अकाऊंटमध्ये एका वर्षात किती मिळणार व्याज?...

भारत