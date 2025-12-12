4000000 रुपयांची कॅश, पेट्रोल पंप, अलिशान बंगला आणि… बँक अधिकाऱ्याकडे सापडली पगाराच्या 60 पट संपत्ती!

Patliputra Central Co Operative Bank Development Office Bhavesh Kumar Singh : बिहारमधील सर्व एजन्सी सध्या सक्रिय आहेत. राज्य सरकारच्या आर्थिक गुन्हे युनिट (EOU) ने शुक्रवारी एक मोठी कारवाई केली. आर्थिक गुन्ह्यांवर कारवाई करताना, EOU ने एकाच वेळी पाटलीपुत्र केंद्रीय सहकारी बँकेतील विकास अधिकारी भावेश कुमार सिंग यांच्या सहा ठिकाणी छापे टाकले. आतापर्यंतच्या छाप्यांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार भावेश कुमार सिंग हा विकास अधिकाऱ्यापेक्षा सावकार असल्याचे दिसून येते. त्याच्या भात गिरणीतून सुमारे 40 लाख रुपये रोख जप्त करण्यात आले.
ईओयूने राजधानीच्या रूपासपूर येथील राम जयपाल नगर येथील पुष्पक रेसिडेन्सी अपार्टमेंटच्या फ्लॅट क्रमांक 203, झकरियापूर मोहल्ला येथील घर, गोपाळगंज जिल्ह्यातील माझगढ पोलिस स्टेशन अंतर्गत जलालपूर गावात असलेले वडिलोपार्जित घर, गोपाळगंजच्या माझगढमधील भावना पेट्रोलियम आणि पटनाच्या बेला बिहटा येथील जय माता दी राइस मिल तसेच एसपी वर्मा रोडवरील पाटलीपुत्र सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडच्या कार्यालयावर हे छापे टाकले आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, छाप्यादरम्यान ईओयू टीमला एक आलिशान अपार्टमेंट, एक घर आणि पेट्रोल पंपाशी संबंधित कागदपत्रे आणि डिजिटल रेकॉर्ड सापडले. टीम आता भावेश कुमार सिंग यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेशी संबंधित नवीन तथ्ये उघड करण्यासाठी काम करत आहे. ईओयूने दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयीन वॉरंट मिळाल्यानंतर भावेश कुमार सिंग यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले. त्याच्यावर त्याच्या उत्पन्नापेक्षा 60.68% जास्त किमतीची मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे.
ईओयूने असेही स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. पथकाने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. डिजिटल डेटाची फॉरेन्सिक तपासणी देखील केली जाईल असे वृत्त आहे. छापा पूर्ण झाल्यानंतर सविस्तर अहवाल जारी केला जाऊ शकतो. हे लक्षात घ्यावे की या संपूर्ण प्रकरणात, भावेश कुमार सिंग यांच्याविरुद्ध गेल्या गुरुवारी आर्थिक गुन्हे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.