Bank Holiday : 31 डिसेंबर आणि 1 जानेवारीला बँका खुल्या राहणार की बंद, RBI ने काय सांगितलं?

बहुतेक लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी, 31 डिसेंबर 2025 रोजी आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी, 1 जानेवारी 2026 रोजी बँका बंद राहतील का? नवीन वर्ष अगदी जवळ आले आहे. बरेच लोक 31 डिसेंबर रोजी महत्त्वाची बँकिंग कामे पूर्ण करण्याची योजना आखतात, तर काहीजण 1 जानेवारी रोजी नवीन सुरुवात करण्यासाठी बँक शाखेत जाण्याची योजना आखतात. पण जर तुम्हीही असेच काही विचार करत असाल तर थांबा... कारण या दोन दिवशी काही शहरांमध्ये बँका बंद राहतील.
31 डिसेंबर, बुधवार, वर्षाचा शेवटचा दिवस, देशभरात बँका बंद राहणार नाहीत, परंतु काही राज्यांमध्ये सुट्टी असेल. आरबीआयच्या सुट्टीच्या कॅलेंडरनुसार, मिझोरम आणि मणिपूरमध्ये बँका बंद राहतील. या दोन्ही शहरांमधील बँक शाखा 31 डिसेंबर रोजी बंद राहतील. 31 डिसेंबर रोजी मुंबई आणि महाराष्ट्रात बँका खुल्या राहणार आहेत.
1 जानेवारी 2026 रोजी गुरुवार रोजी देशभरात नवीन वर्ष साजरे केले जाईल, परंतु सर्वत्र बँका उघड्या राहणार नाहीत.
मुंबई आणि महाराष्ट्रात 1 जानेवारी रोजी बँका बंद राहणार आहेत. नवीन वर्षाच्या दिवसाची सुरुवात सुट्टीने होणार आहे. नवीन वर्ष आणि स्थानिक सणांमुळे, या ठिकाणांच्या शाखा स्तरावर बँकिंग सेवा उपलब्ध राहणार नाहीत. याचा अर्थ असा की या शहरांमध्ये ऑफलाइन खात्याशी संबंधित कोणतेही काम शक्य होणार नाही.
नाही. ही एक स्वागतार्ह बातमी आहे की UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ATM सेवा नेहमीप्रमाणे चालू राहतील. तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करू शकता, बिल भरू शकता आणि ATM मधून पैसे देखील काढू शकता. जर तुम्हाला चेक क्लिअरन्स, ड्राफ्ट, केवायसी अपडेट किंवा इतर कोणतेही कागदपत्रांशी संबंधित काम करायचे असेल तर ते 31 डिसेंबरपूर्वी किंवा 1 जानेवारी नंतर पूर्ण करा.