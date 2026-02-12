English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  भारत
  • भारत
  Bank Strike : बँका बंद आहेत तर व्यवहार कसे कराल? CSP मधून मिळेल रोख रक्कम

Bank Strike : बँका बंद आहेत तर व्यवहार कसे कराल? CSP मधून मिळेल रोख रक्कम

Bank Strike but CSPs are Open: बँक संप असला तरी घाबरू नका. संपादरम्यानही, SBI, PNB आणि HDFC सारख्या बँकांचे ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) खुले राहतात. तेथे कोणती कामे सहजपणे पूर्ण करता येतात आणि शुल्क कसे आकारले जाते याची संपूर्ण माहिती येथे उपलब्ध आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 12, 2026, 09:18 PM IST
Bank Strike : बँका बंद आहेत तर व्यवहार कसे कराल? CSP मधून मिळेल रोख रक्कम

Bank CSP, Customer Service Point: कामगार संघटनांनी आज, १२ फेब्रुवारी रोजी भारत बंदची हाक दिली आहे आणि बँक कर्मचारी संघटना देखील त्यात सामील होत आहेत. परिणामी, बँकिंग कामकाज विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. बँक शाखांना कुलूप लागू शकतात किंवा कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. डिजिटल बँकिंग, नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंग उपलब्ध आहे, परंतु ते कसे वापरायचे हे सर्वांनाच माहिती नसते. अशा परिस्थितीत, तुमच्याकडे दुसरा पर्याय आहे: बँकांचे CSP (ग्राहक सेवा केंद्रे). बँक संपादरम्यान, या CSP ची भूमिका आणखी महत्त्वाची बनते. ते बँक कर्मचाऱ्यांद्वारे चालवले जात नसून बँक मित्र किंवा प्रशिक्षित व्यक्तींद्वारे चालवले जात असल्याने, ते संपादरम्यानही खुले राहतात.

जर तुम्हाला पैसे काढायचे असतील, व्यवहार करायचे असतील, मिनी स्टेटमेंट घ्यायचे असेल किंवा इतर महत्त्वाची कामे करायची असतील, तर तुमच्या अनेक गरजा ग्राहक सेवा केंद्रावर पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. SBI, PNB, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि HDFC बँक यासह अनेक बँकांमधील ग्राहक सेवा केंद्रे (CSP) तुमचा ताण कमी करू शकतात.

तुम्हाला ग्राहक सेवा केंद्र (CSP) बद्दल माहिती असेल. तुमच्या घरी किंवा ऑफिसला जाताना, तुम्हाला तुमच्या परिसरात, परिसरात किंवा थोड्या अंतरावर कुठेतरी याचा साइनबोर्ड दिसला असेल. जरी तुम्हाला तो दिसत नसेल तरी काही हरकत नाही; ते शोधणे खूप सोपे आहे.

कोणत्या बँका ग्राहक सेवा केंद्रे देतात?

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह देशभरातील ग्राहक सेवा केंद्रे (CSPs) संपादरम्यानही उघडी राहतात, ज्यामुळे अनेक महत्त्वाची बँकिंग कामे हाताळणे सोपे होते. SBI सोबत, PNB (पंजाब नॅशनल बँक), बँक ऑफ बडोदा (बँक ऑफ बडोदा), कॅनरा बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि HDFC बँक यासह अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी बँका ग्रामीण आणि शहरी भागात CSPs चालवतात. हे बँक मित्र (बँक मित्र) किंवा बिझनेस कॉरस्पॉन्डंट्स (BCs) द्वारे चालवले जातात.

ग्राहक सेवा केंद्रात कोणती कामे केली जातात?

ग्राहक सेवा केंद्रात बँकांशी संबंधित अनेक कामे काही मिनिटांत पूर्ण केली जातात. तुम्हाला फक्त या CSPs ला भेट द्यावी लागेल आणि तुमच्या गरजा स्पष्ट कराव्या लागतील. जाण्यापूर्वी, CSP मध्ये तुम्ही कोणती कामे करू शकता याबद्दल जाणून घ्या...

  • बॅलन्स चेक आणि मिनी स्टेटमेंट
  • रोख ठेवी आणि पैसे काढणे
  • आधार-आधारित बँकिंग (AEPS) द्वारे व्यवहार
  • DBT/सरकारी अनुदान स्थिती तपासणे
  • खाते उघडण्यास मदत (मूलभूत बचत खाते)
  • मोबाइल नंबर अपडेट आणि KYC अपडेट
  • चेक क्लिअरन्स, ड्राफ्ट, लॉकर अॅक्सेस किंवा मोठ्या कर्जांशी संबंधित काही कामे CSP मध्ये केली जात नाहीत. 
About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

