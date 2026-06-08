/₹1,00,00,00,000 चा तोटा; ATM बंद होणार? देशात नवं आर्थिक संकट?

ATM Cash Shortage Latest News : नोटबंदीच्या दिवसांमध्ये भारतातील नागरिकांनी असे दिवस पाहिले, जेव्हा अनेकांनाच विविध पद्धतींनी संकटांचा सामना करावा लागला. पुढं डिजिटल युगात नवी पावलं टाकत भारतानं एका नव्या पर्वात पदार्पण केलं. पाहता पाहता UPI, ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट यांचा अगदी सर्रास वापर केला जाऊ लागला आणि त्यामुळं रोकड वापरण्याचं प्रमाण कमी झालं. इतकंच काय तर, ATM मधून पैसे काढणाऱ्यांमध्येसुद्धा घट झाली. मोठ्या शहरांमध्ये हा आकडा तुलनेनं अधिक असून, लहान शहरं आणि गावखेड्यांमध्ये मात्र अद्यापही अनेक व्यवहार रोख स्वरुपात केला जातो. मात्र आता सामान्यांना अगदी सहजपणे रोख उपलब्ध करून देणाऱ्या ATM मशीनच बंद होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.
ATM चं संचालन करणाऱ्या The Confederation of ATM Industry (CATMi) नं नुकत्याच जारी केलेल्या एका अहवालानुसार येत्या काळात देशातील लहान शहरांमध्ये एटीएम बंद होण्याचा धोका अधिक वाढला आहे. बँकांच्या वतीनं केल्या जाणाऱ्या रोख वितरणाच्या स्वरुपांमुळं आता लहान शहरांमध्ये एटीएमचं संचलन करणं आव्हानात्मक ठरत आहे.
RBI सोबत झालेल्या बैठकीत कन्फेडरेशन ऑफ एटीएम इंडस्ट्री (CATMi) नं तब्बल 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी करत SBI वर काही गंभीर आरोपही लावले. आरबीआयसोबतच्या बैठकीमध्ये CATMi नं सांगितल्यानुसार, 'बँकांकडून कॅश डिस्ट्रीब्यूशनमध्ये असमानता असल्यामुळं एटीएम सेवेमध्ये बरंच नुकसान होत आहे. यामध्ये SBI नं टीअर 1 शहरांमधील एटीएमना अधिक रोख पाठवली आहे. तर, टीअर 2 आणि टीअर 3 च्या शहरांमध्ये मात्र एटीएमना रोख नसल्यामुळं ते बंद पडण्याच्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. ज्यामुळं आता CATMi नं आरबीआयकडे 100 कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे.'
एसबीआयच्या अंतर्गत देशातील बहुतांश एटीएमचं संचलन आहे. ज्यामध्ये 65000 एटीएम हे एसबीआयचे असून, यापैकी अर्ध्याहून अधिक एटीएमचं संचलन बँक स्वत: करते, जे बहुतांशी शहरांमध्येच आहेत. तर, उर्वरित सुविधा या एटीएम ऑपरेटरकडून पुरवली जाते. मात्र, स्टेट बँकेकडून मोठ्या शहरांनाच अधिक रोख पुरवली जात असून, लहान शहरं, जिल्हे आणि थेड्आंमध्ये मात्र एटीएममध्ये रोकड नसल्याची वस्तूस्थिती नागरिकांपुढं अनेक अडचणी निर्माण करत आहे.
देशभरात एटीएममधून प्रत्यक्ष रोकड काढण्याच्या प्रमाणात बरीच घट झाली आहे. जानेवारी 2023 मध्ये जो आकडा 570 मिलियन इतका होता तोच, सप्टेंबर 2025 मध्ये 439.5 मिलियनवहर पोहोचला आहे, तर, देशभरातील एकूण एटीएमची संध्यासुद्धा हजारोंनी घटली आहे.
एटीएमसंदर्भातील या बदलांमुळं एटीएम ऑपरेटरच्या कमाईवरही परिणाम होत आहे. जिथं ट्रान्झॅक्शन आणि इंटरचेंज फीमधून होणाऱ्या कमाईचंही नुकसान होत असल्याची बाब पुढं येत असून, एटीएमचं 'ऑपरेशन कॉस्ट' वाढत आहे. त्यामुळं आता देशाच्या लहान गावं, शहरांतील एटीएम सुरू राहणार की बंद होणार हे येत्या काळात पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.