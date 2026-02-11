English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तुम्ही अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्याने बॅंकांची होते बक्कळ कमाई; आकडा ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Minimum Charges: बॅंक खात्यात विशिष्ट किमान शिल्लक आवश्यक असते. यामुळे बँकांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि ग्राहकांना जबाबदार वर्तन शिकवते. पण बॅंका यातून किती कमाई करतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 11, 2026, 10:22 PM IST
बॅंक नियम

Minimum Charges: भारतातील सरकारी बँका जसे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) यांसारख्या संस्था, बचत खातेदारांकडून किमान रक्कम न राखल्याबद्दल दंड आणि मोबाइल संदेश सेवेच्या शुल्कातून मोठी रक्कम गोळा करतात. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, हे दंड आणि शुल्क ग्राहकांच्या चुकीमुळे बँकांना फायदा देतात. अशा प्रकारे बँका आपली उत्पन्न वाढवतात, ज्यामुळे ग्राहकांना आपल्या खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवण्याची सवय लागते. हा दंड सामान्य बचत खात्यांवर लागू होतो, जिथे विशिष्ट किमान शिल्लक आवश्यक असते. यामुळे बँकांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि ग्राहकांना जबाबदार वर्तन शिकवते. पण बॅंका यातून किती कमाई करतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.  

शून्य शिल्लक खात्यांची सुविधा

बँका बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट (बीएसबीडीए) आणि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत शून्य शिल्लक खाती देतात. या खात्यांमध्ये किमान रक्कम राखण्याची गरज नसते आणि दंडही लागू होत नाही. याशिवाय, ठेव, काढणे आणि एटीएम वापर यासारख्या मूलभूत सेवा मोफत मिळतात. ही योजना गरीब आणि सामान्य लोकांसाठी आहे, ज्यामुळे त्यांना बँकिंग सिस्टममध्ये सहज प्रवेश मिळतो. अशा खात्यांमुळे बँकिंग अधिक समावेशक होते. 

सरकारकडून काय स्पष्टीकरण?

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत याबद्दल स्पष्टीकरण दिले. सामान्य बचत खात्यांव्यतिरिक्त शून्य शिल्लक खाती उपलब्ध आहेत, ज्यात दंड नाही. हे धोरण ग्राहकांच्या हिताचे असून ते बँकांना नियमित उत्पन्न देतात. बँकिंग सेवा सर्वांसाठी सुलभ राहाव्यात हे सरकार सुनिश्चित करते. यामुळे बँकांच्या कमाई आणि ग्राहकांच्या सुविधा यांच्यात संतुलन राहते. ज्यामुळे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होते.

किमान शिल्लक दंडातील प्रमुख बँकांची कामगिरी

आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षांत पंजाब नॅशनल बँकने किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल सर्वाधिक 1577.87 कोटी रुपये दंड गोळा केला. यानंतर बँक ऑफ बडोदाने 1272.17 कोटी रुपये आणि इंडियन बँकेने 10166.27 कोटी रुपये कमावले. हे आकडे दर्शवतात की या बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांवर कडक नियम लागू करतात. दंडाची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यातील कमतरतेनुसार ठरते, ज्यामुळे बँकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. यामुळे ग्राहकांना आपल्या आर्थिक नियोजनावर लक्ष देणे गरजेचे ठरते. 

एसएमएस शुल्कातून मिळणारी रक्कम

या तीन आर्थिक वर्षांत युनियन बँक ऑफ इंडियाने एसएमएस सेवेसाठी ग्राहकांकडून सर्वाधिक 1188.14 कोटी रुपये गोळा केले. कॅनरा बँकेने 506.28 कोटी आणि बँक ऑफ बडोदाने 202.42 कोटी रुपये कमावले. हे शुल्क बँकांच्या सूचना, व्यवहार अलर्ट आणि अन्य संदेशांसाठी आकारले जाते. ग्राहकांना हे शुल्क देऊनही सेवा मिळते, ज्यामुळे त्यांचे खाते सुरक्षित राहते. बँका या शुल्कातून आपल्या तंत्रज्ञान खर्च भरून काढतात आणि अतिरिक्त नफा कमावतात.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

