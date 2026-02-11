तुम्ही अकाऊंटमध्ये मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्याने बॅंकांची होते बक्कळ कमाई; आकडा ऐकून विश्वास नाही बसणार!

Minimum Charges: भारतातील सरकारी बँका जसे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) यांसारख्या संस्था, बचत खातेदारांकडून किमान रक्कम न राखल्याबद्दल दंड आणि मोबाइल संदेश सेवेच्या शुल्कातून मोठी रक्कम गोळा करतात. अर्थ मंत्रालयाने संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार, हे दंड आणि शुल्क ग्राहकांच्या चुकीमुळे बँकांना फायदा देतात. अशा प्रकारे बँका आपली उत्पन्न वाढवतात, ज्यामुळे ग्राहकांना आपल्या खात्यात पुरेशी रक्कम ठेवण्याची सवय लागते. हा दंड सामान्य बचत खात्यांवर लागू होतो, जिथे विशिष्ट किमान शिल्लक आवश्यक असते. यामुळे बँकांना आर्थिक स्थिरता मिळते आणि ग्राहकांना जबाबदार वर्तन शिकवते. पण बॅंका यातून किती कमाई करतात? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बँका बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट अकाउंट (बीएसबीडीए) आणि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) अंतर्गत शून्य शिल्लक खाती देतात. या खात्यांमध्ये किमान रक्कम राखण्याची गरज नसते आणि दंडही लागू होत नाही. याशिवाय, ठेव, काढणे आणि एटीएम वापर यासारख्या मूलभूत सेवा मोफत मिळतात. ही योजना गरीब आणि सामान्य लोकांसाठी आहे, ज्यामुळे त्यांना बँकिंग सिस्टममध्ये सहज प्रवेश मिळतो. अशा खात्यांमुळे बँकिंग अधिक समावेशक होते.
केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत याबद्दल स्पष्टीकरण दिले. सामान्य बचत खात्यांव्यतिरिक्त शून्य शिल्लक खाती उपलब्ध आहेत, ज्यात दंड नाही. हे धोरण ग्राहकांच्या हिताचे असून ते बँकांना नियमित उत्पन्न देतात. बँकिंग सेवा सर्वांसाठी सुलभ राहाव्यात हे सरकार सुनिश्चित करते. यामुळे बँकांच्या कमाई आणि ग्राहकांच्या सुविधा यांच्यात संतुलन राहते. ज्यामुळे आर्थिक व्यवस्था मजबूत होते.
आर्थिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या तीन वर्षांत पंजाब नॅशनल बँकने किमान शिल्लक न राखल्याबद्दल सर्वाधिक 1577.87 कोटी रुपये दंड गोळा केला. यानंतर बँक ऑफ बडोदाने 1272.17 कोटी रुपये आणि इंडियन बँकेने 10166.27 कोटी रुपये कमावले. हे आकडे दर्शवतात की या बँका ग्राहकांच्या बचत खात्यांवर कडक नियम लागू करतात. दंडाची रक्कम ग्राहकांच्या खात्यातील कमतरतेनुसार ठरते, ज्यामुळे बँकांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळते. यामुळे ग्राहकांना आपल्या आर्थिक नियोजनावर लक्ष देणे गरजेचे ठरते.
या तीन आर्थिक वर्षांत युनियन बँक ऑफ इंडियाने एसएमएस सेवेसाठी ग्राहकांकडून सर्वाधिक 1188.14 कोटी रुपये गोळा केले. कॅनरा बँकेने 506.28 कोटी आणि बँक ऑफ बडोदाने 202.42 कोटी रुपये कमावले. हे शुल्क बँकांच्या सूचना, व्यवहार अलर्ट आणि अन्य संदेशांसाठी आकारले जाते. ग्राहकांना हे शुल्क देऊनही सेवा मिळते, ज्यामुळे त्यांचे खाते सुरक्षित राहते. बँका या शुल्कातून आपल्या तंत्रज्ञान खर्च भरून काढतात आणि अतिरिक्त नफा कमावतात.