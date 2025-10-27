27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान देशातील अनेक भागात बँका बंद, पहा तुमतच्या शहरात Bank Holiday कधी?

Bank Holiday Today: जर तुम्हाला या आठवड्यात बँकेचे कोणतेही महत्त्वाचे काम करायचे असेल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी. देशभरातील बँका या आठवड्यात अनेक दिवस बंद राहतील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या बँक सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत पाच बँक सुट्ट्या आहेत. सणांचा हंगाम जोरात सुरू आहे आणि त्यामुळे देशभरातील बँकांना एकामागुन एक सुट्ट्या आहेत. चालू आठवड्यात जर तुम्ही कोणतेही बँकिंग काम करायचे ठरवत असाल तर ही बातमी वाचल्यानंतरच नियोजन करा. आरबीआयच्या बँक हॉलिडे कॅलेंडरनुसार, 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर दरम्यान देशातील अनेक भागात बँका पाच दिवस बंद राहतील. या सुट्ट्यांमध्ये छठ पूजा आणि सरदार पटेल जयंतीमुळे वेगवेळ्या ठिकाणीच्या बँकांना रजा असतील.
छठपूजेमुळे बिहार आणि झारखंडमध्ये बँका बंद
आठवड्याची सुरुवात सुट्टीने झाली असून सोमवार, 27 ऑक्टोबर रोजी छठपूजेसाठी कोलकाता, पाटणा आणि रांची प्रदेशात बँका बंद राहतील. मंगळवार, 28 ऑक्टोबर रोजी पाटणा आणि रांची प्रदेशातही बँकिंग कामकाज बंद राहील. अशाप्रकारे, बिहार आणि झारखंडमधील बँक कर्मचाऱ्यांना आठवड्याच्या सुट्टीसह सलग चार दिवस सुट्टी मिळेल.
अहमदाबाद, बंगळुरू आणि देहरादूनमध्येही बँका बंद
बुधवारी आणि गुरुवारी बँका नेहमीप्रमाणे काम करतील, मात्र परत शुक्रवारी, 31 ऑक्टोबर रोजी, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त अहमदाबाद भागातील बँका बंद राहतील. त्यानंतर शनिवार, 1 नोव्हेंबर रोजी बंगळुरूमध्ये कन्नड राज्योत्सव आणि देहरादूनमध्ये इगास बागवाल साजरा करण्यासाठी बँका बंद राहतील. उत्तराखंडमध्ये दिवाळीनंतर 11 दिवसांनी हा सण साजरा केला जातो.
आरबीआय यादीनुसार तुमच्या राज्यात या दिवशी बॅंका राहतील बंद
27 ऑक्टोबर 2025: छठनिमित्त पश्चिम बंगाल, बिहार आणि झारखंडमध्ये बँका बंद राहतील.
28 ऑक्टोबर 2025: बिहार आणि झारखंडमध्ये बँका बंद राहतील.
31 ऑक्टोबर 2025: सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त गुजरातमध्ये बँका बंद राहतील.
01 नोव्हेंबर 2025: कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्ये बँका बंद राहतील.
02 नोव्हेंबर 2025: रविवारमुळे देशभरातील बँका बंद राहतील.
जर तुमची पैसे घेवाण-देवाण किंवा बिल पेमेंटसारखी अत्यावश्यक बँकिंग सेवांबद्दल कामे रखडली असतील तर ऑनलाइन बँकिंग करा. UPI, IMPS, NEFT, RTGS आणि ATM सेवा सुट्टीच्या काळात नेहमीप्रमाणे चालू राहतील. याचा अर्थ तुम्ही तुमची सर्व कामे डिजिटल पद्धतीने सहजरित्या पूर्ण करू शकता.
एकूण 21 बँकांना सुट्ट्या
या वर्षी ऑक्टोबर महिना बँकांसाठी सर्वात आरामाचा आणि सुट्ट्यांनी भरपूर महिना ठरला आहे. सण, साप्ताहिक सुट्ट्या आणि प्रादेशिक सुट्ट्यांसह, बँका एकूण 21 दिवस बंद होत्या. जर तुमचे कोणतेही महत्त्वाचे बँकिंग काम राहिले असेल, तर कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी त्यानुसार तुमचे वेळापत्रक आखा.
