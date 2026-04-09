  • बारामती पोटनिवडणुकीत नवा ट्वीस्ट, सुनेत्रा पवारांना 2 वादग्रस्त उमेदवारांचे आव्हान!

बारामती पोटनिवडणुकीत नवा ट्वीस्ट, सुनेत्रा पवारांना 2 वादग्रस्त उमेदवारांचे आव्हान!

Baramati Assembly Bypoll:  सुनेञा पवार आरामात निवडून येणार हे जवळजवळ निश्चित मानलं जातंय. असे असले तरी 2 वादग्रस्त उमेदवार सुनेत्रा पवारांच्या विरोधात उभे आहेत. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 9, 2026, 05:47 PM IST
बारामती पोटनिवडणुकीत नवा ट्वीस्ट, सुनेत्रा पवारांना 2 वादग्रस्त उमेदवारांचे आव्हान!
सुनेत्रा पवार

Baramati Assembly Bypoll: बारामती विधानसभा पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी राजकीय स्तरावर मोठे प्रयत्न सुरू होते, मात्र आता ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या मुदतीनंतर चित्र पूर्णपणे पालटले आहे.​या निवडणुकीसाठी एकूण 53 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी 30 उमेदवारांनी आपले अर्ज मागे घेतले आहेत.मात्र अद्यापही 23 उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात ठाम आहेत. मुख्य पक्षांच्या उमेदवारांसोबतच अपक्ष उमेदवारांनीही माघार न घेतल्याने आता बारामतीत मतदान अटळ आहे. त्यामुळे येत्या काळात बारामतीच्या या रणधुमाळीत सुनेञा पवार आरामात निवडून येणार हे जवळजवळ निश्चित मानलं जातंय. असे असले तरी 2 वादग्रस्त उमेदवार सुनेत्रा पवारांच्या विरोधात उभे आहेत. यामुळे ही निवडणूक रंगतदार होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुनेत्रा पवारांच्या विरोधात 22 उमेदवार

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकी बिनविरोध होणार की निवडणूक लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते उमेदवारी अर्ज घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी ५३ उमेदवारांपैकी ३० उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतला.तरीही 23 उमेदवारांचे अर्ज कायम राहिल्याने निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विरोधात २२ उमेदवार रिंगणात राहिले आहेत. येत्या 23 एप्रिल रोजी निवडणूक प्रक्रिया पार पडणार आहे.

काँग्रेसची माघार 

बारामती पोटनिवडणुकीतून काँग्रेसने माघार घेतली. आकाश मोरेंनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला. यामुळे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या शिष्टाईला यश आल्याचे म्हटले जात आहे. हर्षवर्धन सपकाळांची पत्रकार परिषद घेत माघारीची घोषणा केली. निवडणुकीतून माघार, मात्र कुणालाही पाठिंबा नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

लक्ष्मण हाकेंची माघार 

बारामती विधानसभा पोटनिवडणुकीत आता रंगत वाढली असून, लक्ष्मण हाके यांनी निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली होती. मतदारांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचा निर्धार व्यक्त करत, ही निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला होता. पण लक्ष्मण हाकेंनीदेखील यातून माघार घेतली.

काय म्हणाले खडसे?

बारामतीची जागा बिनविरोध झाली असती तर बर झालं असतं असं वक्तव्य राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केले आहे. अजित पवारांचं अचानक निधन झाल्याने कुठल्याही मोठ्या व्यक्तीचं अशा रीतीने निधन झाल्यास पोट निवडणुकीमध्ये बिनविरोध निवडीसाठी प्रयत्न केले जातात. मात्र बारामती मध्ये इतर पक्षांनी सोडून फक्त काँग्रेस पक्षाने त्या ठिकाणी उमेदवार दिला असून हे त्या पक्षाचे धोरण असल्याचे म्हणत बारामतीची निवडणूक ही बिनविरोध होणे अपेक्षित होते असे एकनाथ खडसे म्हणाले.

नितेश राणे काय म्हणाले?

त्या त्या निवडणुकी ची परिस्थिती त्या त्यानुसार असते. महाराष्ट्राची परंपरा आहे की त्यानुसार उमेदवार दिला जात नाही , महाविकास आघाडी मद्ये एकमत होत नाही याबद्दल आम्ही काय करणार? असा प्रश्न नितेश राणेंनी उपस्थित केला.

2 वादग्रस्त उमेदवार 

अभिजित बिचुकले आणि करुणा मुंडे हे 2 उमेदवार बारामती निवडणुकीत सुनेत्रा पवार यांच्याविरोधात उभे राहिले आहेत. बारामती पोटनिवडणुकीच्या रिंगणात करुणा धनंजय मुंडे उतरल्या आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करत त्यांनी बारामतीतील अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवत ही निवडणूक लढणार असल्याचे सांगितले. पती धनंजय मुंडे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याबाबत तो तुमचा अधिकार असल्याचे त्या म्हणाल्या. तसेच साताऱ्याच्या अभिजित बिचुकले यांनीदेखील आपला अर्ज भरलाय.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

