'मला खूप मारलं, दिल्ली पोलीस नसते तर...', अभिजित दीपकेंवर शाई फेकणारी महिला रडली; कृतीमागचं कारणही सांगितलं!

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजित दीपके यांच्यावर शाई फेकल्याची घटना घडल्यानंतर बरखा त्रेहन हे नाव देशभरात चर्चेत आले आहे. स्वतःला पुरुष हक्कांसाठी काम करणारी सामाजिक कार्यकर्ती म्हणून ओळख देणाऱ्या बरखा त्रेहन यांनी या कृतीची जबाबदारी स्वीकारली असून, त्यांनी सोशल मीडियावर यामागील कारणही स्पष्ट केले आहे. या घटनेनंतर त्यांच्या पूर्वीच्या सामाजिक आणि राजकीय भूमिकांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान, या घटनेमुळे आंदोलनस्थळी काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले, मात्र पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजित दीपके समर्थकांना संबोधित करत असताना एक महिला व्यासपीठाजवळ आली आणि त्यांच्या दिशेने निळ्या रंगाची शाई फेकली. या घटनेमुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. मात्र, दीपके यांनी समर्थकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले. पोलिसांनी संबंधित महिलेला तातडीने ताब्यात घेतले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
Yes, I Barkha Trehan am the woman who threw ink on that radical Urban Naxal Abhijeet Dipke because he laughed when my Prabhu Shri Ram Ji was insulted on his Cockroach Janta Party stage.— Barkha Trehan / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) July 18, 2026
I am a Kattar Hindu. I was very upset. This was my protest and I am proud of it.
Jai Hind.…
बरखा त्रेहन या स्वतःची ओळख पुरुष हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या कार्यकर्त्या म्हणून करतात. त्या सोशल मीडियावर पुरुषांवरील अन्याय, कौटुंबिक वाद, कायद्यांचा गैरवापर आणि अशा विषयांवर नियमितपणे भूमिका मांडत असतात. याशिवाय त्या विविध वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमध्येही सहभागी होत असल्याचे सांगितले जाते. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा सक्रिय सहभाग असून विविध सामाजिक विषयांवर त्या सातत्याने प्रतिक्रिया देताना दिसतात. अभिजितच्या गुंडांनी मला खूप मारलं. दिल्ली पोलिसांनी वाचवलं नसतं तर या लोकांनी मला मारुन टाकलं असतं. माझी खूप वाईट अवस्था केली, असे बरखा यांनी एका मुलाखतीवेळी सांगितले.
घटनेनंतर बरखा त्रेहन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या कृतीची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या मंचावर प्रभू श्रीराम यांचा अपमान झाल्याचे त्यांना वाटले आणि त्याचा निषेध म्हणून त्यांनी शाई फेकली. हा त्यांचा वैयक्तिक निषेध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या दाव्याबाबत स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.
बरखा त्रेहन यांचे नाव यापूर्वीही काही चर्चित प्रकरणांमुळे समोर आले होते. त्यांनी यापूर्वी पुरुष हक्कांशी संबंधित आंदोलनांमध्ये सहभाग घेतला होता. काही प्रकरणांमध्ये त्यांनी सार्वजनिकपणे विशिष्ट आरोपींना पाठिंबा दर्शवल्याची नोंदही माध्यमांनी केली आहे. त्यामुळे जंतर-मंतर येथील घटनेनंतर त्यांच्या जुन्या भूमिका आणि सोशल मीडिया पोस्ट पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
अभिजित दिपके यांच्यावर शाई फेकण्याच्या घटनेनंतर चर्चेत आलेल्या बरखा त्रेहान यांच्या सोशल मीडियावरील पार्श्वभूमीची तपासणी केली असता, त्या भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या समर्थक असल्याचे आढळून आले; सेंगर यांच्यावर बलात्काराचे आरोप आहेत. वास्तविक, गेल्या वर्षी 25 डिसेंबर रोजी जंतरमंतर येथे 'पुरुष आयोग' या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या एका निदर्शनात त्यांनी सहभाग घेतला होता आणि त्या वेळी त्यांनी भाजपच्या या माजी आमदाराला आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
शाईफेकीनंतर दिल्ली पोलिसांनी बरखा त्रेहन यांना घटनास्थळावरून ताब्यात घेतले. त्यांची चौकशी करण्यात आली असून घटनेमागील सर्व परिस्थितीचा तपास सुरू आहे. विविध माध्यमांतील वृत्तांनुसार, पुढील कायदेशीर कारवाई तपासाच्या निष्कर्षांवर अवलंबून असेल. प्रशासनाने आंदोलनस्थळी सुरक्षा व्यवस्थाही अधिक कडक केली आहे.
या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून त्यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काहींनी या कृतीचा निषेध केला, तर काहींनी यामागील कारणांवर चर्चा सुरू केली. मात्र, कोणत्याही प्रकारच्या निष्कर्षापूर्वी अधिकृत तपासाचा अहवाल महत्त्वाचा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. अशा घटनांमुळे सामाजिक आणि राजकीय मतभेद अधिक तीव्र होऊ नयेत, यासाठी संयम आणि कायदेशीर प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.