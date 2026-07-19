/बलात्काराच्या आरोपीला दिलेलं समर्थन, अभिजित दीपकेंवर शाई फेकणाऱ्या महिलेची माहिती आली समोर!

दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजित दीपके यांच्यावर निळ्या रंगाची शाई फेकल्याच्या घटनेनंतर बरखा त्रेहन या देशभर चर्चेत आल्या आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला असून, त्यांच्या ओळखीपासून ते या कृतीमागील कारणांपर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बरखा त्रेहन या स्वतःला पुरुष हक्कांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून ओळख देतात. त्यांनी शाईफेकीची जबाबदारी स्वीकारत ही कृती निषेध म्हणून केल्याचा दावा केला आहे. या प्रकरणाचा तपास दिल्ली पोलिसांकडून सुरू असून, अधिकृत चौकशीनंतरच संपूर्ण चित्र स्पष्ट होणार आहे.
दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान अभिजित दीपके मंचावर उपस्थित असताना अचानक एक महिला पुढे आली आणि त्यांच्या दिशेने निळ्या रंगाची शाई फेकली. या घटनेमुळे काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. कार्यक्रमस्थळी उपस्थित सुरक्षारक्षक आणि पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित महिलेला ताब्यात घेतले. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही गंभीर दुखापत झाली नाही. या घटनेनंतर आंदोलनस्थळी सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक करण्यात आली.
बरखा त्रेहन या सोशल मीडियावर सक्रिय असलेल्या आणि पुरुषांच्या हक्कांशी संबंधित विषयांवर भूमिका मांडणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात. कौटुंबिक कायदे, पुरुषांवरील कथित अन्याय आणि सामाजिक प्रश्नांवर त्या सातत्याने आपले मत व्यक्त करत असतात. विविध चर्चासत्रे, सामाजिक मोहिमा आणि डिजिटल माध्यमांद्वारे त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे विशिष्ट सामाजिक गटांमध्ये त्यांची ओळख आधीपासूनच होती.
अभिजित दिपके यांच्यावर शाई फेकण्याच्या घटनेनंतर चर्चेत आलेल्या बरखा त्रेहान यांच्या सोशल मीडियावरील पार्श्वभूमीची तपासणी केली असता, त्या भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सेंगर यांच्या समर्थक असल्याचे आढळून आले; सेंगर यांच्यावर बलात्काराचे आरोप आहेत. वास्तविक, गेल्या वर्षी 25 डिसेंबर रोजी जंतरमंतर येथे 'पुरुष आयोग' या स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित केलेल्या एका निदर्शनात त्यांनी सहभाग घेतला होता आणि त्या वेळी त्यांनी भाजपच्या या माजी आमदाराला आपला पाठिंबा दर्शविला होता.
घटनेनंतर बरखा त्रेहन यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देत, आंदोलनादरम्यान प्रभू श्रीराम यांच्याविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य झाल्याचे वाटल्यामुळे आपण निषेध म्हणून शाई फेकल्याचा दावा केला. मात्र, या दाव्याची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. तपास यंत्रणा या घटनेशी संबंधित सर्व पैलूंची चौकशी करत असून, सोशल मीडियावरील दावे आणि प्रत्यक्ष घटनाक्रम यांची पडताळणी केली जात आहे.
Yes, I Barkha Trehan am the woman who threw ink on that radical Urban Naxal Abhijeet Dipke because he laughed when my Prabhu Shri Ram Ji was insulted on his Cockroach Janta Party stage.— Barkha Trehan / बरखा त्रेहन (@barkhatrehan16) July 18, 2026
I am a Kattar Hindu. I was very upset. This was my protest and I am proud of it.
Jai Hind.…
शाईफेकीनंतर दिल्ली पोलिसांनी बरखा त्रेहन यांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. या कृतीमागील हेतू, नियोजन आणि इतर कोणाचा सहभाग होता का, याचाही तपास केला जात आहे. तसेच घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या साक्षीदारांचे जबाब आणि उपलब्ध व्हिडिओ फुटेजची तपासणीही सुरू आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिस सूत्रांनी सांगितले आहे.
सोशल मीडियावर तीव्र चर्चा
ही घटना समोर आल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात अशा प्रकारच्या निषेधाच्या पद्धतीचा विरोध केला, तर काहींनी या घटनेमागील कारणांवर चर्चा केली. तज्ज्ञांच्या मते, कोणत्याही संवेदनशील प्रकरणात अधिकृत तपास पूर्ण होईपर्यंत अप्रमाणित माहितीवर विश्वास ठेवणे टाळावे.
अधिकृत निष्कर्षाची प्रतीक्षा महत्त्वाची
या प्रकरणात अनेक दावे आणि प्रतिदावे समोर येत असले तरी अंतिम सत्य अधिकृत चौकशीनंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे नागरिकांनी केवळ विश्वासार्ह आणि अधिकृत स्रोतांवर आधारित माहितीवरच विश्वास ठेवावा. अशा घटनांमुळे सामाजिक आणि वैचारिक मतभेद अधिक तीव्र होऊ नयेत, यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेचा सन्मान राखणे आणि शांतता कायम ठेवणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.